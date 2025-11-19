Liquidität lohnt sich

Cash-Management-Fonds machen in diesem Jahr mehr als ein Drittel aller Nettozuflüsse in festverzinsliche ETFs aus. Bislang wurden im Jahr 2025 rund 17 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten von diesen Fonds gesammelt[i] – mehr als dreimal so viel wie in europäische Staatsanleihen und viermal so viel wie in US-Staatsanleihen.

Diese Fonds sind jedoch nicht alle gleich. Die Kategorie umfasst eine Vielzahl von Fonds, von denen einige kurzfristige Staatsanleihen halten, während andere Unternehmensanleihen, Bankkredite oder traditionelle Geldmarktinstrumente halten können. Aufgrund ihrer Positionen führen viele dieser Fonds zu einem Durations- und/oder Kreditrisiko im Portfolio.

Eine weitere Option nutzt Swaps, um passive Renditen eines Index zu erzielen und möglicherweise viele der mit Anleihen verbundenen Risiken zu vermeiden. Diese innovativen ETFs erweitern die Auswahlmöglichkeiten für Anleger und ermöglichen es ihnen, einen Fonds zu wählen, der ihren Risiko- und Renditezielen am besten entspricht.

Vorteile durch unser Swap-basiertes Modell

Die kürzlich von Invesco aufgelegten Overnight Return Swap UCITS ETFs zielen darauf ab, die Wertentwicklung der von Solactive bereitgestellten währungsspezifischen Indizes abzubilden, die so konzipiert sind, dass sie eine täglich zum jeweiligen Tagesgeldsatz reinvestierte Bareinlage widerspiegeln. Die Fonds verwenden dieselbe bewährte Struktur und dasselbe operative Modell wie unsere marktführende Swap-basierte ETF-Plattform, die derzeit ein Vermögen von über 80 Mrd. USD verwaltet.

Swap-basierte ETFs erreichen ihre Anlageziele, indem sie einen Korb von Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren halten und gleichzeitig Swap-Kontrakte mit Banken abschließen. Die beiden Parteien vereinbaren einen Austausch von Cashflows – wobei der ETF die Rendite des Korbs liefert und im Gegenzug die genaue Rendite des nachgebildeten Index erhält, in der Regel abzüglich einer an die Bank zu zahlenden Swap-Gebühr.

So funktioniert ein Swap-basiertes ETF-Modell