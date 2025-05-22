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Damit Sie die Anlageziele Ihrer Kunden bestmöglich erfüllen können, bieten wir Ihnen eine attraktive Palette an Strategien, die von unseren spezialisierten Investmentteams auf der ganzen Welt gemanagt werden.
Übersicht über alle Produkte und Preise
ETFs und indexfonds
Als einer der weltweit größten ETF-Anbieter umfasst unser Angebot sowohl Core- als auch innovative Produkte, wie Gold und Blockchain.
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Aktiv gemanagte Fonds
Entdecken Sie unsere Palette in Luxemburg domizilierter Fonds, die Ihnen Zugang zu internationalen Märkten eröffnet.