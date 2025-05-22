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Damit Sie die Anlageziele Ihrer Kunden bestmöglich erfüllen können, bieten wir Ihnen eine attraktive Palette an Strategien, die von unseren spezialisierten Investmentteams auf der ganzen Welt gemanagt werden.

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ETFs und indexfonds

Als einer der weltweit größten ETF-Anbieter umfasst unser Angebot sowohl Core- als auch innovative Produkte, wie Gold und Blockchain.

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Aktiv gemanagte Fonds

Entdecken Sie unsere Palette in Luxemburg domizilierter Fonds, die Ihnen Zugang zu internationalen Märkten eröffnet.

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