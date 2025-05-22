Über uns

Ihre Ansprechpartner aus dem Vertrieb

  • Manuel%20Fuchs
    Wealth Management Intermediaries Switzerland

    Manuel Fuchs

    Head of Wholesale / ETF Distribution

    Tel.: +41 (0)44 287 90 15

    E-Mail: Manuel.Fuchs@invesco.com
  • Hanspeter%20Wehrli
    Wealth Management Intermediaries Switzerland

    Hanspeter Wehrli

    Senior Relationship Manager Wholesale Switzerland

    Tel.: +41 (0)44 287 90 05

    E-Mail: Hanspeter.Wehrli@invesco.com

Bei Fragen rund um unsere Dienstleistungen und Produkte

Michael Jans

Head of Client Relationship Management Switzerland

Tel.: +41 (0)44 287 90 09

E-Mail: Michael.Jans@invesco.com

Standort in der Schweiz

Invesco Asset Management (Schweiz) AG

Wir betreuen unsere Kunden in Liechtenstein von unserem Standort in Zürich aus.

Kundenservice

Talacker 34
CH-8001 Zürich

Tel.: +41 (0)44 287 90 00