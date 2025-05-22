Als Teil des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzen zielt die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, auch als Offenlegungsverordnung bekannt) darauf ab, die Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit zu fördern.

Sie stellt sicher dass die Teilnehmer des Finanzdienstleistungssektors ihren Kunden konsistente Informationen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen.