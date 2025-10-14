Wesentliche Risiken

Was sind aktive ETFs?

Während das aktive Management in der Welt der Investmentfonds eine lange Tradition hat, sind diese aktiven Strategien auf dem ETF-Markt ein relativ neues Konzept. Die Entwicklung aktiver ETFs sollte jedoch nicht überraschen, denn die Vermögensverwalter reagieren auf die wachsende Nachfrage nach ETFs und deren breite Akzeptanz. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Strategienvielfalt, können aktive ETFs als natürliche Erweiterung der bestehenden passiven und Smart-Beta-Ansätze gesehen werden.

Der Begriff „aktive ETFs“ umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien. Am einfachsten lässt sich diese Kategorie dadurch charakterisieren, dass sie nicht darauf abzielt, einen Referenzindex nachzubilden, sondern vielmehr spezifische Ziele wie die der Alpha-Generierung, Risikosteuerung oder Ertragsoptimierung verfolgt.

Aktive „Beta Plus“-Strategien liegen zwischen reinen Beta-Fonds, die marktkapitalisierungsgewichtete Referenzindizes nachbilden wollen, und traditionellen aktiven Fonds, die versuchen, diese zu übertreffen. Entlang dieser Skala finden sich zahlreiche ‚Beta-Plus‘-Strategien, die sich in den genutzten Alpha-Quellen, der angestrebten Performance und ihrer jeweiligen Risikotoleranz unterscheiden.

Was sind die Enhanced Equity-Strategien von Invesco?

Unsere Invesco Enhanced Equity UCITS ETFs zielen darauf ab, die jeweiligen regionalen und nationalen Aktienmärkte zu übertreffen, ohne dabei zu weit von ihren jeweiligen Referenzindizes abzuweichen. Die ETFs erreichen dies durch den Einsatz systematischer aktiver Investment Faktoren zur Generierung von Überrendite, während Abweichungen von den Referenzindizes in Bezug auf Länder-, Sektor-, Branchen- und Einzeltitelpositionierungen eng begrenzt bleiben. Dieser systematische „Beta-Plus“-Ansatz kann für viele Investoren eine überzeugende Alternative zu traditionellen Core-Beta-Strategien darstellen.

Sie vereinen die Vorteile von reinen passiven Strategien und traditionellem aktivem Management: ein hohes Maß an Diversifikation, ein vergleichbares Risikoprofil im Hinblick auf den jeweiligen Referenzindex und einen geringen Tracking Error, sowie einen gezielten langfristigen Mehrertrag. Der Tracking Error misst die Schwankung der Renditeabweichung eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex (Benchmark).

Das Quantitative Strategies (IQS)-Team von Invesco managt diese Enhanced Equity-Strategien seit über 20 Jahren und kann somit auf langjährige Track Records dieser Strategien verweisen, die nachweislich aufzeigen, wie ein benchmarkähnliches Anlageprofil mit einem langfristigen Mehrertrag gegenüber den jeweiligen Referenzindizes kombiniert wird.

Enhanced Equity-Strategien bieten ein effizientes Exposure in Investment Faktoren.