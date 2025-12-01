Der Private Credit-Markt ist 2025 weiter gewachsen und hat starke Renditen erzielt. Können Anleger 2026 mit einer ähnlichen Entwicklung rechnen? Wir haben unsere Experten um ihre Einschätzung zu drei Schlüsselbereichen des Private Credit-Marktes gebeten: Senior Secured Loans und Collateralized Loan Obligations, Direct Lending sowie Distressed Credit und Special Situations. In einem Punkt waren sich alle einig: Sie sehen Potenzial für überzeugende risikobereinigte Renditen.

SSLs und CLOs: Ein überzeugendes Argument für Kredite im Jahr 2026

Kevin Egan, Senior Portfolio Manager und Co-Head of Credit Research, und

Michael Craig, Senior Portfolio Manager und Head of European Senior Loans

Wir rechnen mit einem weiteren Jahr überdurchschnittlicher Renditen auf dem Markt für breit syndizierte Kredite. Genau wie unser Strategy & Insights-Team in seinem Investmentausblick 2026 erwarten wir ein weitgehend günstiges Risikoumfeld, sinkende Inflation und eine Wende der US-Geldpolitik hin zu niedrigeren Zinsen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Kredite in Phasen der geldpolitischen Lockerung – abgesehen von exogenen Schocks wie COVID – das Kapital der Anleger gut bewahrt haben. Dies unterstreicht ihren Wert als Kernbestandteil eines Portfolios in allen Marktumfeldern. Niedrigere Zinsen lassen die Zinsaufwendungen der Emittenten sinken, was die Fundamentaldaten stärkt und das Ausfallrisiko mindert. Selbst wenn die Leitzinsen auf den derzeit erwarteten Endstand von etwa 3 % in den USA und 2 % in der EU sinken sollten, gehen wir davon aus, dass die Kupons für Kredite über dem historischen Durchschnitt bleiben und damit das Ertragspotenzial erhalten bleibt.

Der Markt für breit syndizierte Kredite hat die zollbedingte Volatilität ohne größere Spannungen absorbiert, und die Anleger investieren weiterhin in hochwertige, defensive Kredite. Vereinzelte Ausfälle unterstreichen zwar die Bedeutung der Kreditauswahl, es scheint sich jedoch eher um Einzelfälle als um ein systemisches Problem zu handeln. Trotz kurzfristiger Abflüsse bleibt das Interesse der Anleger ungebrochen, und wir schätzen die Aussichten für Kredite positiv ein. Insgesamt sind wir der Ansicht, dass Kredite auch 2026 eine überzeugende Quelle für stabile Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen bleiben könnten.

Direct Lending: Zinssenkungen der US-Notenbank könnten die Dynamik der Transaktionen wiederbeleben

Ron Kantowitz, Managing Director, Invesco Senior Secured Management

Der Direct Lending-Markt wird mit vorsichtigem Optimismus in das Jahr 2026 starten. Trotz des gedämpften Transaktionsvolumens im Jahr 2025 bleiben die Gesamtrenditen attraktiv, insbesondere im mittleren Kernmarktsegment. Eine anhaltende Diskrepanz zwischen den Erwartungen von Käufern und Verkäufern, die durch die makroökonomische Unsicherheit noch verstärkt wurde, hat neue, von Sponsoren unterstützte Transaktionen weiterhin gebremst. Refinanzierungsaktivitäten, Zusatzakquisitionen und zunehmende Kapitalinvestitionen sorgten jedoch für einen stetigen Dealflow. Mit Blick auf die Zukunft könnten mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank die Kreditkosten senken und den Transaktionen neuen Schwung verleihen.

Angesichts der beträchtlichen Liquiditätsreserven privater Beteiligungsgesellschaften und einer Reihe von Portfoliounternehmen, die für einen Exit bereitstehen, rechnen wir mit einem deutlichen Anstieg des Transaktionsvolumens, sobald sich die Märkte stabilisieren.

Da die Zinssätze, das Rezessionsrisiko und die globalen Spannungen zunehmend klarer werden, ist Direct Lending gut aufgestellt. Die Assetklasse profitiert von der wiederauflebenden Aktivität der Sponsoren und bietet attraktive risikobereinigte Renditen.

Distressed Credit & Special Situations: Mehr Anlagechancen

Paul Triggiani, Head of Distressed Credit and Special Situations

Die anhaltende globale makroökonomische Unsicherheit, die sich wandelnde Finanz- und Geldpolitik der USA und erste Anzeichen für Volatilität auf den angespannten Kreditmärkten deuten darauf hin, dass das Jahr 2026 eine Vielzahl von Anlagechancen im Bereich Special Situations bieten wird. Wir beobachten ein wachsendes Interesse an Neuemissionen und Super-Senior-Transaktionen, die häufig mit Änderungen und Verlängerungen bestehender Kreditvereinbarungen verbunden sind. Auch Kapitalmarktlösungen nehmen sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Qualität zu – vor allem aufgrund längerer Haltedauern von Private-Equity-Anlagen und anhaltend hoher Basiszinssätze. Wir erwarten für das gesamte Jahr 2026 ein anhaltendes Wachstum dieser liquiditäts- und performancesteigernden Strukturen.

Unterdessen kommt es zu Spannungen bei Krediten, die unter dem Nennwert gehandelt werden. Während Kredite zum Nennwert weiterhin gut nachgefragt sind, wächst der Druck in bestimmten Sektoren und bei bestimmten Emittenten aufgrund makroökonomischer und unternehmensspezifischer Faktoren. Diese Dynamik dürfte anhalten und bietet unserer Ansicht nach attraktive risikobereinigte Renditechancen für Anleger in diesem Bereich.