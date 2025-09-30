Vierteljährlicher Ausblick für die globale Asset Allokation | Viertes Quartal 2025

Zusammenfassung

Wir sind der Ansicht, dass sich die Weltwirtschaft trotz einer Abkühlung der US-Wirtschaft beschleunigen könnte und dass die US-Notenbank die Zinsen schnell senken wird. Wir glauben aber auch, dass die Inflation nicht mehr abwärts tendiert, dass sich einige Zentralbanken dem Ende ihrer Lockerungszyklen nähern und dass die geopolitischen Risiken weiterhin hoch sind. Nach den jüngsten starken Gewinnen bei einigen Vermögenswerten reduzieren wir das Risiko innerhalb unserer Modell-Asset-Allokation, indem wir Hochzinsanleihen (HY) auf untergewichtet reduzieren und Barmittel auf neutral anheben.

Es ist wieder Ruhe eingekehrt

Die Märkte sind nach dem kurzen Anstieg der Volatilität, der durch gegenseitige Zollankündigungen Anfang April ausgelöst wurde, wieder zur Ruhe gekommen. Indikatoren wie der VIX und MOVE zeigen, dass die Anlegerstimmung wieder auf ein Niveau zurückgekehrt ist, das vor den Wahlen im November 2024 zu beobachten war. Die Aktienmärkte stehen dabei an der Spitze, wobei US-amerikanische und andere nationale Indizes neue Höchststände erreichen.

Die zugrunde liegenden Risiken bleiben jedoch bestehen. Von Russland und der Ukraine über Gaza bis hin zu den globalen Handelsbeziehungen: Die geopolitischen Spannungen halten an. Die US-Wirtschaft zeigt indes Anzeichen für eine Verlangsamung. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte die Volatilität wieder ansteigen. Andererseits könnte eine Erholung des Wachstums die Risikobereitschaft steigern, insbesondere wenn die US-Notenbank ihre Lockerung fortsetzt.

Leitzinsen: US-Notenbank steht kurz davor, sich der Lockerungsparty anzuschließen

Mehr als 40 Zentralbanken haben die Zinssätze im Jahr 2025 gesenkt, die US-Notenbank hat sich jedoch bis jetzt zurückgehalten. Da die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr bereits mehrfach eine Lockerung vorgenommen hat, gehen wir davon aus, dass die Fed bei ihrer Sitzung am 17. September ihren eigenen Zyklus einleiten wird, mit Zinssenkungen von bis zu 125 Basispunkten in den nächsten 12 Monaten.

Während sich viele Zentralbanken dem Ende ihrer Lockerungszyklen nähern, könnte der späte Einstieg der US-Notenbank der Weltwirtschaft neue Impulse geben. Dennoch könnte die weltweit steigende Geldmenge den Inflationsdruck erneut erhöhen. Wir gehen davon aus, dass die Fed aggressiver als andere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen ergreifen wird, während Zentralbanken wie die BOJ möglicherweise weiterhin schrittweise Straffungen vornehmen werden.

Dynamik der Vermögenswerte: Zyklische Vermögenswerte haben sich in den letzten drei Monaten überdurchschnittlich entwickelt

Im letzten Quartal wurden in allen 14 von uns beobachteten globalen Anlageklassen positive Renditen erzielt. Zyklische Vermögenswerte, Aktien, Rohstoffe, Private Equity und REITs führten die Entwicklung an und spiegelten damit eine Erholung von der früheren Unsicherheit hinsichtlich der US-Handelspolitik wider.

China verbuchte die stärksten Aktienrenditen, während Energie das Rohstoffsegment anführte. REITs stachen im letzten Monat als die beste globale Anlageklasse hervor, wobei japanische REITs sowohl kurz- als auch langfristig an der Spitze standen. Unsere übergewichteten Positionen in REITs und China haben sich gut ausgezahlt.

Bitcoin und Gold, die im letzten Jahr dominierten, sind in den letzten Monaten zurückgefallen, haben sich aber immer noch besser entwickelt als Rentenwerte. Die Frage ist, ob die positive Performance der letzten Monate – mit Aktien, die besser abschneiden als Staatsanleihen, und US-Aktien, die andere Märkte übertreffen – eine Rückkehr zu den Mustern vor 2025 darstellt oder ob es sich lediglich um eine Erholungsrallye nach dem Schock der US-Zollankündigungen handelt. Wir sehen die Antwort im Wirtschaftszyklus. Ohne eine deutliche Abkühlung des globalen BIP ist es unwahrscheinlich, dass defensive Anlagen wie Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen die Führung übernehmen.

Stattdessen gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum im nächsten Jahr beschleunigen wird und bevorzugen riskantere Anlagen wie Nicht-US-Aktien und Industrierohstoffe. Trotz der starken jüngsten Performance bleiben wir bei US-Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bewertung und wirtschaftlichen Schwierigkeiten vorsichtig. Wir sehen auch bei US-Dollar, Gold und Bitcoin auf den aktuellen Niveaus nur begrenztes Aufwärtspotenzial.