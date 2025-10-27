Die Chancen alternativer Anlagen: Ausblick für Private Credit und Private Equity, Real Assets und Hedgefonds

Die Chancen alternativer Anlagen ist ein vierteljährlicher Bericht des Invesco Solutions Teams. In jeder neuen Ausgabe geben wir einen Ausblick für Private Markets-Anlagen. Dabei legen wir den Fokus auf Private Credit, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe.

Angesichts des Zusammenspiels von hohen Aktienbewertungen und erhöhten Finanzierungskosten bleiben wir neutral in Bezug auf die Risikoallokation innerhalb unseres Alternatives-Portfolios. Generell sind wir optimistischer in Bezug auf defensive alternative Anlagen und bevorzugen Private Debt, Real Assets und abgesicherte Strategien gegenüber Private Equity. Nachfolgend sind die wichtigsten Aussagen zu jeder Anlageklasse auf einen Blick aufgeführt. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht zum dritten Quartal.

Private Credit: Übergewichtet, da sich die Spreads an den öffentlichen Märkten ausweiten

Nun, da die Volatilität nachlässt, halten wir Ausschau nach Anzeichen für eine erneute Zunahme der Fusions- und Übernahmeaktivitäten (M&A). In der Zwischenzeit können geduldige Kreditinvestoren weiterhin vom vorteilhaften „Higher-for-Longer“-Umfeld profitieren. Wir sind aufgrund der hohen laufenden Erträge und der Erholung des Immobilienmarktes übergewichtet in Immobilienkrediten.