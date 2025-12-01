Investmentausblick für 2026

Wir sind der Ansicht, dass der Markt im neuen Jahr weiter steigen kann. Zudem erwarten wir, dass sich neue Chancen ergeben werden, wenn sich die Marktführerschaft weiterentwickelt.

Ausblick 2026 herunterladen Anmeldung zum Webinar
Regenbogen über der Skyline der Stadt bei Sonnenuntergang.

Marktausblick

Das Jahr 2025 war ein von Unsicherheit geprägtes Jahr, dennoch konnten die Märkte solide Renditen erzielen. Mit Blick auf das Jahr 2026 gehen wir davon aus, dass die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Marktanstiegs gegeben sind.

Konjunkturbelebung

Wir sind der Meinung, dass niedrigere Zinsen in den USA sowie höhere Staatsausgaben in Europa, Japan und China dazu beitragen sollten, die Weltwirtschaft aus einem mittzyklischen Abschwung herauszuführen.

Implikationen für Anleger

Eine Belebung der globalen Konjunktur im kommenden Jahr könnte in einer Vielzahl von Bereichen Wertpotenziale freisetzen, darunter Nicht-US-Märkte, Small-Cap-Aktien und zyklische Bereiche in den USA.

Optimistischer Ausblick für das kommende Jahr

Wir sind von der Widerstandsfähigkeit des Privatsektors überzeugt und betrachten die Richtung der globalen Geld- und Fiskalpolitik mit Optimismus. Unseres Erachtens gibt es Möglichkeiten, die Portfolios neu zu gewichten, da eine Belebung der globalen Konjunktur in verschiedenen Bereichen Wertpotenziale freisetzen könnte.

Transkript

In unserem Investmentausblick 2026 befassen wir uns mit zwei Schlüsselwörtern: Resilienz und Neugewichtung.

00:00:00:07 – 00:00:24:25

Zunächst einmal sind wir von der Widerstandsfähigkeit des privaten Sektors überzeugt.

Wir haben gesehen, wie es 2025 wirtschaftliche Schocks abgefedert hat, und gehen davon aus, dass es durch die Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten und fiskalische Unterstützung in Europa, China und Japan gestützt wird. Kurz gesagt glauben wir, dass der Markt im Jahr 2026 weiter wachsen kann.

00:00:24:30 – 00:00:48:41

Allerdings könnte die Marktführerschaft nicht mehr so aussehen wie bisher. Was uns zum Neugewichtung bringt. Wir erwarten eine ausgewogenere Marktführerschaft mit Nicht-US-Ländern. Märkte, Small-Cap-Aktien und zyklische Bereiche in den USA könnten von einer Belebung der globalen Aktivität profitieren.

Insgesamt blicken wir dank der Widerstandsfähigkeit des privaten Sektors optimistisch auf das Jahr 2026 und wir sehen Chancen für die Anleger bei einer Neuausrichtung, da die Bedeutung der Diversifizierung wieder in den Vordergrund rückt.

Entdecken Sie die ganze Story und unseren Investmentausblick 2026, Resilienz und Neugewichtung.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg; Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.

EMEA5022258/2025

Anlagethemen, die Sie sich ansehen sollten

Weltweit gibt es einige wichtige Themen, die im Jahr 2026 attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten werden. Erfahren Sie mehr in den Details weiter unten.

Wir gehen davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum dank der Zinssenkungen der Zentralbanken und gezielter Konjunkturmaßnahmen der Regierungen leicht beschleunigen wird. Selbst eine geringe Verbesserung des Wachstums kann jedoch bedeutende Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.

Eine erneute Beschleunigung der Wirtschaftsaktivität mit Unterstützung durch die Geld- und Fiskalpolitik bietet Anlegern die Möglichkeit zur Diversifizierung. Dies dürfte angesichts der Bedenken der Anleger, dass Technologieaktien teuer sein könnten und die Renditen traditioneller, nach Marktkapitalisierung gewichteter Indizes dominieren, besonders willkommen sein.

Anlagechancen: Unserer Ansicht nach bieten sich Diversifizierungsmöglichkeiten durch Investitionen in zyklische Sektoren sowie in Small-Cap- und Value-Aktien.

Wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken ihre Lockerungspolitik im Jahr 2026 weitgehend fortsetzen werden, allerdings mit einigen wesentlichen Unterschieden.

  • Einige europäische Zentralbanken scheinen sich dem Ende ihres Lockerungszyklus zu nähern oder dieses bereits erreicht zu haben.
  • Seitens der chinesischen Notenbank dürfte es unserer Ansicht nach nur begrenzt weitere Lockerungsmaßnahmen geben, während andere Schwellenländer mehr Spielraum für weitere Zinssenkungen haben.
  • Die US-Notenbank hat noch einiges aufzuholen. Sofern sich der Arbeitsmarkt nicht erholt, rechnen wir für 2026 mit etwa drei bis vier Senkungen.
  • Die japanische Notenbank ist die einzige große Notenbank, von der wir vor Ende 2026 (wahrscheinlich zwei) Zinsanhebungen erwarten.
  • Diese Unterschiede werden den US-Dollar unseres Erachtens weiter schwächen. Wir sehen Potenzial für eine Aufwertung des Euro, des japanischen Yen und von Währungen der Schwellenländer.

Anlagechancen: Aus unserer Sicht dürfte die Schwäche des US-Dollars Vermögenswerte aus Schwellenländern und rohstoffbezogene Vermögenswerte stützen. Zudem dürfte die verbesserte globale Konjunktur auch Industriegütern etwas Auftrieb verleihen. Edelmetalle profitieren in der Regel ebenfalls von einem schwächeren US-Dollar und niedrigeren Leitzinsen, doch die nachlassenden geopolitischen Risiken könnten der jüngsten Rallye entgegenwirken.

Den Anlegern stellt sich die Frage, ob der Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz übertrieben ist und ob wir uns in einer Blase befinden. Bislang wurde der Ausbau der Rechenzentren überwiegend mit vorhandenen Barmitteln und aus dem operativen Cashflow finanziert. In letzter Zeit sind jedoch erste Anzeichen von Bedenken erkennbar. Diese betreffen beispielsweise den Einsatz von Fremdkapital und komplexe Aktieninvestitionen sowie Herstellerfinanzierungsgeschäfte.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Anlagethema KI weiterhin Bestand haben wird. Um den zunehmenden Konzentrations- und Bewertungsrisiken entgegenzuwirken, empfehlen wir jedoch eine Neugewichtung der Portfolios.

Anlagechancen: Unseres Erachtens gibt es KI-Gelegenheiten mit attraktiveren Bewertungen, insbesondere bei chinesischen Technologiewerten. Das KI-Thema kann aber auch aus anderen Blickwinkeln angegangen werden. Unternehmen, die KI einsetzen, können beispielsweise Kosteneinsparungen erzielen oder neue Produkte entwickeln. Schließlich können Strategien, die ein Engagement über traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Ansätze hinaus bieten, eine sinnvolle Möglichkeit sein, um das Risiko einer übermäßigen Konzentration auf einige wenige der größten KI-Unternehmen zu mindern.

Aktien aus Schwellenländern erzielten 2025 überdurchschnittliche Renditen. Wir sind der Meinung, dass es auch im Jahr 2026 weiterhin Katalysatoren geben wird, die dafür sorgen, dass sich diese Outperformance fortsetzt.

  • An erster Stelle steht dabei die erwartete Abschwächung des US-Dollars, von der wir uns Vorteile für Aktien aus Schwellenländern versprechen.
  • Zinssenkungen in den USA schaffen auch Spielraum für die Zentralbanken der Schwellenländer, ihre Zinsen weiter zu senken, was die Binnennachfrage und die Aktienmärkte stützt.
  • Angesichts günstiger demografischer Entwicklungen, des steigenden Konsums und der Investitionsströme dürften viele Schwellenländer die Industrieländer beim Wachstum des Bruttoinlandsprodukts übertreffen.
  • Darüber hinaus werden die Schwellenländer vom weltweiten Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz profitieren.

Anlagechance: Wir gehen davon aus, dass sich chinesische Aktien auch 2026 gut entwickeln werden, da die politischen Entscheidungsträger neben einer gezielten Unterstützung für wichtige wettbewerbsfähige Branchen auch bessere Renditen für Aktionäre anstreben.

Wir sind davon überzeugt, dass Private-Credit-Lösungen nach wie vor eine attraktive Option für Anleger sind, die über traditionelle Kredite hinaus nach diversifizierten Einkommensquellen suchen. Die Leitzinsen liegen weiterhin über ihrem Niveau von vor der Pandemie, und die verbesserten Aussichten sowohl für die zugrunde liegenden Immobilien als auch für die Cashflows mittelständischer Kreditnehmer könnten unserer Ansicht nach dazu führen, dass sich die Anlageklasse Private Credit bis weit ins Jahr 2026 hinein gut entwickeln wird.

Anlagechance: In der Regel sind ein günstigeres Risikoumfeld, besseres Wachstum und stabile Inflation in Verbindung mit einer lockeren Geldpolitik in den USA Bedingungen, unter denen Private Credit eine gute Performance erzielt.

Ausblick 2026 herunterladen Opens in a new tab

Mehr von unseren Experten erfahren

  • Marktausblick
    Ein%20fröhliches%20älteres%20Ehepaar%20amüsiert%20sich%20im%20Park.%20Der%20Fokus%20liegt%20auf%20der%20Frau.

    Fixed Income Ausblick: starke Argumente für Anleihen

    Von Invesco

    Angesichts der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften bleiben Selektivität und Sorgfalt für Anleiheinvestoren weiterhin von entscheidender Bedeutung bei der Frage, wo sie Durationsrisiken eingehen und wie sie Renditen einschätzen sollen.

    1. Dezember 2025
  • Marktausblick
    Ein%20kleines%20Mädchen%20sitzt%20vergnügt%20auf%20den%20Schultern%20ihres%20jungen%20Vaters%20während%20einer%20Wanderung%20im%20Wald.

    Aktienausblick: mehr Argumente für Diversifizierung

    Von Invesco

    Das Jahr 2025 war von Unsicherheit geprägt, jedoch sollte das nächste Jahr auch neue Chancen bieten. Unsere Experten diskutieren das mögliche Potenzial dieser neuen Rahmenbedingungen im Jahr 2026.

    1. Dezember 2025
  • Marktausblick
    Paar%20feiert%20auf%20der%20Eingangstreppe%20ihres%20gemeinsam%20gekauften%20Hauses%20mit%20Champagner%20den%20Kauf%20ihres%20ersten%20Eigenheims

    Immobilienausblick: Kurzfristige Volatilität mit langfristigen Vermögenswerten steuern

    Von Mike Bessell

    Um Einkommensrendite und Wachstum zu optimieren, suchen wir nach Chancen, die durch langfristige strukturelle Nachfragetreiber gestützt werden oder bei denen aktives Management die Cashflows steigern kann.

    1. Dezember 2025
  • Marktausblick
    Porträt%20von%20zwei%20Geschäftsleuten%20in%20formeller%20Kleidung,%20die%20konzentriert%20miteinander%20sprechen,%20während%20sie%20während%20eines%20Arbeitstreffens%20vor%20einem%20Jobcenter%20spazieren%20gehen.

    Private Credit Ausblick: Potenzial für attraktive risikobereinigte Renditen im neuen Jahr

    Von Invesco

    Der Private Credit-Markt erzielte 2025 starke Renditen. Können Anleger das auch für 2026 erwarten? Unsere Experten erläutern, wo sie Potenzial für überzeugende risikobereinigte Renditen sehen.

    1. Dezember 2025

Weitere Ressourcen

Ausblick 2026 herunterladen

Erfahren Sie mehr in unserem vollständigen Ausblick, der unsere makroökonomischen Einschätzungen, Ansichten zu Anlageklassen und Risiken für den Ausblick umfasst.

PDF herunterladen

Transkript

Webinar zum jährlichen Investmentausblick

Die globalen Strategen von Invesco und Experten aus verschiedenen Anlageklassen beleuchten die Perspektiven für Märkte und Portfolios und erörtern die Chancen, die sie sehen.

Mehr erfahren

Transkript

  • Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand 10.11.2025.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    EMEA5014706/2025