Investmentausblick für 2026

In unserem Investmentausblick 2026 befassen wir uns mit zwei Schlüsselwörtern: Resilienz und Neugewichtung.

00:00:00:07 – 00:00:24:25

Zunächst einmal sind wir von der Widerstandsfähigkeit des privaten Sektors überzeugt.

Wir haben gesehen, wie es 2025 wirtschaftliche Schocks abgefedert hat, und gehen davon aus, dass es durch die Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten und fiskalische Unterstützung in Europa, China und Japan gestützt wird. Kurz gesagt glauben wir, dass der Markt im Jahr 2026 weiter wachsen kann.

00:00:24:30 – 00:00:48:41

Allerdings könnte die Marktführerschaft nicht mehr so aussehen wie bisher. Was uns zum Neugewichtung bringt. Wir erwarten eine ausgewogenere Marktführerschaft mit Nicht-US-Ländern. Märkte, Small-Cap-Aktien und zyklische Bereiche in den USA könnten von einer Belebung der globalen Aktivität profitieren.

Insgesamt blicken wir dank der Widerstandsfähigkeit des privaten Sektors optimistisch auf das Jahr 2026 und wir sehen Chancen für die Anleger bei einer Neuausrichtung, da die Bedeutung der Diversifizierung wieder in den Vordergrund rückt.

Entdecken Sie die ganze Story und unseren Investmentausblick 2026, Resilienz und Neugewichtung.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg; Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.

EMEA5022258/2025