Nasdaq-100: Gradmesser der modernen Wirtschaft

Der Nasdaq-100, der vom Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (EQQQ) nachgebildet wird, bietet Zugang zu einem breiten Spektrum von Branchen und vielen führenden Technologieunternehmen.

Die Stärke der Technologie- und Innovationsführer im Index ist ein Grund, warum der Nasdaq-100 Index in den letzten Jahren eine bessere Wertentwicklung verzeichnet hat als der S&P 500.

Künstliche Intelligenz (KI) und andere technologische Fortschritte können Unternehmen, die sich der Forschung und Entwicklung verschrieben haben und ihre Branchen umkrempeln wollen, Rückenwind geben.

Der Nasdaq-100 und der S&P 500 sind zwei der beliebtesten US-Aktienindizes. Viele Anleger nutzen börsengehandelte Indexfonds  (ETFs) , die darauf abzielen, die Wertentwicklung dieser beiden Referenzindizes nachzubilden, als Kernbaustein ihres Portfolios. In der EMEA-Region verfügen passive ETFs, die den Nasdaq-100 abbilden, über ein Vermögen von rund 35 Mrd. USD , verglichen mit 228 Mrd. USD für ETFs, die den S&P 500 abbilden. Aber könnte sich dieser Abstand in den kommenden Jahren verringern?

Derartige Vorhersagen sind immer schwierig. Die nachweisliche Fähigkeit der Nasdaq 100-Unternehmen, sich flexibel an neue Markttrends anzupassen, spricht jedoch dafür, dass der Nasdaq-100 der Index der Zukunft sein könnte. Von Aufstieg des Online-Buchhändlers Amazon zum Webdienste-Giganten bis hin zu Apples Entwicklung vom Computerhersteller zu einem der größten Mobiltelefonhersteller der Welt – viele Unternehmen des Nasdaq-100 haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, neue Geschäftsfelder zu erschließen, wenn sich die Bedürfnisse der Verbraucher verändern.

Die Benchmark, die es zu schlagen gilt 

Ist eine seit fast 15-Jahren anhaltende Outperformance ein Zufall oder ein bedeutender Trend?

Schauen wir uns die Zahlen an. Seit dem 1. Januar 2008 hat der Nasdaq-100 Index eine kumulierte Gesamtrendite von 906% erzielt – mehr als doppelt so viel wie der S&P 500-Index mit 376%. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 15,33% für den Nasdaq-100 gegenüber 10,13% für den S&P 500. 

Kumulierte Gesamtrendite: Nasdaq-100 im Vergleich zum S&P 500

Quelle: Nasdaq-Indizes, Betrachtungszeitraum 31. Dezember 2007 bis 30. Juni 2023.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Quelle: Nasdaq-Indizes, Betrachtungszeitraum 31. Dezember 2007 bis 29. Februar 2024, in USD.  Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Indexrenditen stellen keine Fondsrenditen dar. Nachstehend finden Sie die standardisierte rollierende Zwölf-Monats-Performance der letzten fünf Jahre für den S&P 500 und den Nasdaq-100 Index. 1 Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv gemanagten Indexfonds und nicht um eine Beteiligung an einem Basiswert. 

Disruption und Innovation im Fokus

Warum hat der Nasdaq-100 in den letzten 15 Jahren überdurchschnittlich gut performt? Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor ist die starke Performance innovativer Technologiewerte in den letzten zehn Jahren, allen voran die Big-Tech-Unternehmen. So hat der Technologiesektor im S&P 500 in den letzten zehn Jahren eine annualisierte Gesamtrendite von 21,73% erzielt, verglichen mit 12,69% für den beriteren S&P 500. Angesichts der technologischen Innovationssprünge der letzten Jahre ist die Outperformance dieser Titel keine Überraschung. Technologiewerte machen etwa 51% des Nasdaq-100 Index aus, verglichen mit rund 30% im S&P 5001.

Doch auch wenn das deutlich höhere Gewicht des Technologiesektors dem Nasdaq-100 in den letzten Jahren einen Vorteil gegenüber dem S&P 500 verschafft hat, darf nicht vergessen werden, dass der Nasdaq-100 viel mehr ist als nur ein Technologieindex. Der Nasdaq-100 umfasst auch wachstumsstarke disruptive Unternehmen aus anderen Branchen wie der Konsumgüterindustrie oder dem Gesundheitswesen. Schließlich hat der Technologiesektor kein Monopol auf Innovation.

Einige der innovativsten Unternehmen der Welt – viele davon im Silicon Valley beheimatet – haben sich für die Notierung ihrer Aktien an der Nasdaq entschieden, ein Ende dieses Trends ist nicht absehbar. Der Nasdaq-100-Index steht für Innovation und Technologieführerschaft. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen ihren Marken den innovativen Stempel der Nasdaq aufdrücken wollen, die 1971 die erste elektronische Handelsplattform der Welt einführte.

Gute Gründe, in Innovation zu investieren

Unser 2002 aufgelegter EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF bietet diversifizierten Zugang zu US-amerikanischen Large Cap-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Mit unserem ETF können Sie am Potenzial der 100 größten an der Nasdaq gelisteten Unternehmen außerhalb des Finanzsektors teilhaben.

 

Außerdem haben wir mehrere Nasdaq UCITS ETFs im Angebot, die ein Engagement in Wachstumsunternehmen mit starken Fundamentaldaten ermöglichen. Unsere ETFs bieten Zugang zu disruptiven Technologien, revolutionären Giganten und bekannten Namen aus verschiedenen Branchen – und damit einzigartige Diversifikationsvorteile im US-Large- und Mid-Cap-Aktienuniversum. 

Feb. ‚23 -Feb. '24

Feb. 22-
Feb. 23

Feb. ‚21 - Feb. '22

 Feb. ‚21 - Feb. '22 Feb. 19-
Feb. 20

Seit Jahresanfang (bis letztes Monatsende)

S&P 500 Net Total Return Index

29,82%

-8,16%

15,90%

15,90%

7,56%

7,03%

NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index

50,70%

-14,89%

10,83%

10,83%

20,08%

7,35%

