Nasdaq-100: Gradmesser der modernen Wirtschaft

Disruption und Innovation im Fokus

Warum hat der Nasdaq-100 in den letzten 15 Jahren überdurchschnittlich gut performt? Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor ist die starke Performance innovativer Technologiewerte in den letzten zehn Jahren, allen voran die Big-Tech-Unternehmen. So hat der Technologiesektor im S&P 500 in den letzten zehn Jahren eine annualisierte Gesamtrendite von 21,73% erzielt, verglichen mit 12,69% für den beriteren S&P 500. Angesichts der technologischen Innovationssprünge der letzten Jahre ist die Outperformance dieser Titel keine Überraschung. Technologiewerte machen etwa 51% des Nasdaq-100 Index aus, verglichen mit rund 30% im S&P 5001.

Doch auch wenn das deutlich höhere Gewicht des Technologiesektors dem Nasdaq-100 in den letzten Jahren einen Vorteil gegenüber dem S&P 500 verschafft hat, darf nicht vergessen werden, dass der Nasdaq-100 viel mehr ist als nur ein Technologieindex. Der Nasdaq-100 umfasst auch wachstumsstarke disruptive Unternehmen aus anderen Branchen wie der Konsumgüterindustrie oder dem Gesundheitswesen. Schließlich hat der Technologiesektor kein Monopol auf Innovation.

Einige der innovativsten Unternehmen der Welt – viele davon im Silicon Valley beheimatet – haben sich für die Notierung ihrer Aktien an der Nasdaq entschieden, ein Ende dieses Trends ist nicht absehbar. Der Nasdaq-100-Index steht für Innovation und Technologieführerschaft. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen ihren Marken den innovativen Stempel der Nasdaq aufdrücken wollen, die 1971 die erste elektronische Handelsplattform der Welt einführte.