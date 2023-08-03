Présentation d’Invesco Metaverse and AI Fund

Façonner l’avenir. Investir dans des entreprises sous-valorisées qui facilitent l’émergence de mondes virtuels immersifs ou qui en bénéficient, pour les consommateurs et les entreprises.

Plus qu’un effet de mode

Les technologies occupent chaque jour un rôle de plus en plus important dans notre quotidien. Elles ont engendré une forte croissance économique à l’ère de ce que d’aucuns appellent le début de la « quatrième » révolution industrielle.

Le métavers représente, à notre avis, la prochaine phase de cette révolution, la prochaine étape dans l’évolution d’Internet, une méga-tendance qui ne fait que commencer.

Quelles sont les opportunités dans le métavers ?

Un marché d'un billion de dollars

Chaque année, 54 milliards de dollars sont dépensés pour l'achat de biens numériques, soit près du double de l'argent dépensé pour l'achat de musique.¹ Les estimations suggèrent que le marché adressable total pour le métavers pourrait être de 8 000 à 13 000 milliards de dollars d'ici 2030.²

Expériences immersives

Le métavers rassemble tous les éléments de notre ère numérique dans des expériences immersives qui intègrent de manière transparente nos vies numériques et nos vies physiques. Cette innovation a le potentiel de transformer la façon dont les gens interagissent avec les organisations, avec des cas d'utilisation tels que les jeux, la fabrication, les musées numériques, etc...

L’impact est amorcé

Des cas d'utilisation réels pour le métavers existent déjà aujourd'hui. De nombreuses entreprises construisent des bureaux virtuels pour prendre en charge la collaboration à distance, par exemple, tandis que les fabricants créent des jumeaux numériques de leurs usines qui simulent les physiques en temps réel.

En apprendre plus sur le métavers

Trois raisons de choisir Invesco Metaverse Fund and AI

Notre objectif est de tirer profit de la croissance du métavers en investissant dans 30 à 50 valeurs boursières exposées à ce thème. Nous nous appuyons sur un processus de valorisation rigoureux, qui met l’accent sur les flux de trésorerie, la solidité des bilans et la viabilité des modèles d’affaires.

Notre objectif est d'investir dans différents segments de la chaîne de valeur du Métavers. À ce stade précoce, les meilleures opportunités se trouvent du côté des entreprises qui développent les technologies et les infrastructures permettant au Métavers de fonctionner au mieux de ses capacités. Toutefois, investir dans le Métavers ne se limite pas à investir dans les entreprises technologiques et les entreprises internet. Il convient également de s’aventurer du côté des infrastructures de réseau, des paiements numériques ou des contenus.

L’équipe d’investissement affiche une vaste expérience dans de nombreux secteurs et comprend parfaitement les technologies requises pour développer et exploiter le Métavers. Nous couvrons plusieurs régions d’investissement, ce qui nous permet d’investir dans le Métavers à l’échelle mondiale, contrairement à nos concurrents, qui se concentrent sur les États-Unis.

Rendez-vous sur la page produit d’Invesco Metaverse and AI Fund pour consulter les DICI et les fiches produits.

Un fonds permet aux investisseurs d’acquérir des parts dudit fonds plutôt que de directement investir dans les titres où celui-ci est investi.
Tout savoir sur ce fonds

  • Pour une information complète sur les risques, se référer aux documents légaux. La valeur des investissements et tout revenu fluctuera (cela peut être en partie le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total investi. Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance d'investissement du fonds. Le fonds investit dans un nombre limité de participations et est moins diversifié. Cela peut entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Comme ce fonds est investi dans un secteur particulier, vous devez être prêt à accepter des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds que pour un fonds ayant un mandat d'investissement plus large.  Comme une partie du fonds peut être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter d'importantes fluctuations de la valeur du fonds.

Consulter les dernières analyses de l’équipe sur le métavers

Rencontrer l’équipe

Les principaux moteurs du positionnement et de la performance du fonds sont les gérants : Tony Roberts et James McDermottroe. Toutefois, la collaboration est un élément essentiel de notre culture d'investissement et les gérants peuvent puiser des idées et des éclairages auprès d’un vaste groupe d’experts régionaux.

Nous pensons que le métavers représente une opportunité économique majeure pour un large éventail d’entreprises innovantes qui peuvent faciliter, créer ou bénéficier de la croissance des mondes virtuels immersifs.

Tony Roberts, gérant du fonds

Caractéristiques du fonds

Les gérants adoptent une approche fondamentale en matière d'investissement et cherchent à déceler les entreprises sous-valorisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur du Métavers. Ils se projettent sur le long terme et sont convaincus que les cours de bourse reflètent les fondamentaux au fil du temps.

Approche fondamentale

Des idées et technologies innovantes

Axé sur le long-terme

FAQ

Globalement, le Métavers est un monde virtuel auquel on peut accéder au moyen de technologies de pointe et dans lequel les utilisateurs peuvent interagir avec des environnements et des personnages créés par informatique comme s’ils étaient dans le monde réel. C’est un concept qui a été popularisé dans le roman ‘Snow Crash’ de Neal Stephenson et qui a attiré l’attention des entreprises et des organisations œuvrant à l’élaboration de réseaux sociaux, d’économies virtuelles et de jeux vidéo en ligne. Le Métavers permet aux utilisateurs de s’adonner à diverses activités, qu’il s’agisse de socialiser, de jouer aux jeux vidéo ou d’acheter ou de vendre des biens et services au moyen de monnaies virtuelles. Nombre d'observateurs considèrent que le Métavers pourrait être une révolution dans le domaine des technologies et de la communication.

Le moyen le plus direct d'investir dans le Métavers consiste à acheter des actions d’entreprises qui développent ou utilisent des technologies liées au Métavers. De plus, investir dans des cryptomonnaies comme le bitcoin, l’ether et le MABA de Decentraland permet de s’exposer à l’économie virtuelle du Métavers. Ces cryptomonnaies servent de moyens de paiement et de véhicules d’investissement à l’intérieur des mondes virtuels, et leur valeur peut fluctuer en fonction de la popularité et de la croissance du Métavers.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que le Métavers est un marché émergent et spéculatif. Par conséquent, investir dans le Métavers peut être risqué.

Le Métavers est un concept novateur qui pourrait révolutionner la façon dont nous interagissons avec le monde et entre nous. Imaginez un futur où la distance physique ne serait plus une barrière à la socialisation, au travail ou à l’apprentissage. Un monde où les expériences immersives et les économies virtuelles offrent des opportunités illimitées de divertissement et de croissance économique. Le Métavers pourrait même révolutionner le domaine des soins de santé, en offrant des traitements innovants et accessibles pour les maladies mentales et physiques. Il pourrait élargir nos horizons et ouvrir des possibilités insoupçonnées.

Le Métavers est confronté à plusieurs défis qu’il lui faudra relever avant de devenir un monde virtuel pleinement fonctionnel :

· Limites technologiques : Le Métavers nécessite des technologies de pointe, comme l’internet haut débit, une grande puissance de calcul et des équipements de réalité virtuelle élaborés, pour créer un environnement virtuel immersif et réactif. Les technologies actuelles présentent des limites qu’il faudra résoudre.

· Interoperabilité : Le Métavers doit pouvoir intégrer sans heurt les différents environnements, plateformes et dispositifs virtuels pour offrir une expérience fluide aux utilisateurs. Il n’existe actuellement pas de normes sectorielles en matière d'interopérabilité, ce qui peut aboutir à une fragmentation et freiner le développement d'un Métavers véritablement universel.

· Sécurité et respect de la vie privée des utilisateurs : Le Métavers doit garantir la sécurité et le respect de la vie privée des utilisateurs dans un environnement virtuel, où les comportements et contenus malveillants peuvent être plus difficiles à réguler. Le Métavers doit se doter des garde-fous et outils nécessaires pour empêcher le harcèlement en ligne et toute autre forme d’abus.

· Réglementation juridique et financière : L’économie virtuelle du Métavers soulève de nouveaux problèmes juridiques et financiers auxquels il faudra apporter des solutions. Il faut mettre en place des réglementations qui protègeront les utilisateurs et empêcheront toute activité frauduleuse.

· Préoccupations sociales et éthiques : Le Métavers doit également répondre à certaines préoccupations sociales et éthiques, comme l’impact potentiel sur les interactions dans le monde réel, sur le respect de la vie privée et en matière de surveillance. Il doit promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter de son potentiel.

Le développement du Métavers requerra la collaboration et la capacité d’innovation de tous les secteurs, des gouvernements et de la société civile pour répondre à ces défis. Toutefois, les avantages potentiels du Métavers sont manifestes et il s’agit d'une évolution passionnante qui pourrait transformer la façon dont nous interagissons entre nous et avec le monde qui nous entoure.

  • ¹ Source : JP Morgan, 2022. Opportunities in the Metaverse.

    ² Source : Citi, 2022. Metaverse and Money. Les analystes estiment que le marché pourrait valoir entre 8000 et 13 000 milliards USD d'ici 2030. Cette estimation repose sur une définition du métavers indépendante du matériel utilisé, qui part du principe que le métavers représentera 30 à 40 % de l’économie numérique, qui, à son tour, pourrait représenter 20 à 25 % du PIB mondial d’ici 2030.

