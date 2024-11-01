Artificiële intelligentie (AI) is, in de ruimste zin van het woord, intelligentie die wordt gegenereerd door machines, met name computersystemen. Het is een onderzoeksveld in de computerwetenschap dat methoden en software ontwikkelt en bestudeert die machines in staat stellen om hun omgeving waar te nemen en gebruik te maken van leervermogen en intelligentie om handelingen uit te voeren die de kans optimaliseren dat zij bepaalde doelen bereiken. Dit soort machines worden ook wel AI's genoemd.

Er zijn verschillende definities van het metaverse. Dat is niet verwonderlijk omdat het zich nog steeds in de beginfase bevindt. In het algemeen wordt aanvaard dat het gaat om het bouwen van realtime, 3D, persistente, grootschalige virtuele werelden en omgevingen, waar mensen kunnen werken, spelen, leren, entertainen en kunnen genieten van real-life ervaringen. Het metaverse brengt alle elementen van ons digitale tijdperk samen in een immersieve ervaring die onze digitale en fysieke levens naadloos integreert. De kernwoorden zijn in principe: immersief, interoperabel en sociaal.