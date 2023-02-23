Aérogénérateurs

Présentation du fonds Invesco Transition Global Income Fund

Embarquez pour un voyage dans un monde à faibles émissions de carbone avec ce fonds mixte, combinant obligations et des actions mondiales.

Soutenir la transition vers un avenir plus durable

Le fonds Invesco Transition Global Income Fund a pour ambition de participer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone à moyen et long terme en vue de soutenir les objectifs à long terme de l’Accord de Paris. Dans le cadre de la réalisation de son objectif d’investissement durable, le fonds prévoit une allocation flexible d’obligations et d’actions mondiales.

Pour adapter votre portefeuille à vos valeurs

Le fonds a pour objectif l’investissement durable et sélectionne des leaders en matière de développement durable dans le secteur dans lequel ils évoluent.

Portefeuille d’actifs mixte et flexible

Les gérants de portefeuilles peuvent investir partout où ils décèlent les opportunités les plus attractives, tant dans l’univers des obligations que des actions.

Une stratégie mondiale non contrainte

Le fonds ne suit pas d’indice et investit à l’échelle mondiale.

Pourquoi ce fonds ?

Notre cheminement sur la voie du zéro carbone fera émerger des gagnants et des perdants, certaines entreprises prospérant et d’autres peinant à s’adapter. Les entreprises mal préparées ou incompatibles avec la nouvelle économie, pourraient subir des défauts de paiement, des pertes et des dépréciations. Nous sélectionnons des entreprises solides au regard de leurs caractéristiques climatiques et bien positionnées pour l’avenir. Nous sommes convaincus que cela contribuera à réduire le risque d’investissement à long terme.

Toutes les entreprises durables ne sont pas émettrices d’emprunts verts si bien que nous ne nous limitons pas aux seules obligations vertes. Ainsi, lorsqu’une société que nous apprécions émet à la fois des obligations vertes et non vertes, nous choisissons celles qui offrent la meilleure valeur ajoutée.

Par ailleurs, nous pouvons investir dans des entreprises opérant dans des secteurs à forte intensité carbone dès lors qu’elles déploient des efforts supérieurs à ceux de leurs pairs pour réduire leurs émissions. Certaines entreprises des secteurs de l’énergie et de l’automobile en sont de bons exemples. Cette approche est, de notre point de vue, la meilleure pour encourager un changement du monde réel.

En plus d’atteindre notre objectif climatique, nous cherchons à apporter revenus et croissance en investissant dans des obligations et des actions mondiales. Nous investissons entre 35 % et 65 % de l’actif du fonds dans des instruments de dette de l’ensemble du spectre de crédit, et le reste dans des actions mondiales. L’avantage d’inclure une composante actions est qu’elle permet notamment d’apporter à la fois croissance du capital et revenus de dividendes.

  • Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds utilise des dérivés (instruments complexes) à des fins d'investissement, ce qui peut entraîner un effet de levier important du fonds et entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance des investissements du fonds. L’investissement dans des titres de créance à notation de crédit plus faible peut engendrer d’importantes fluctuations dans la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans des titres en difficulté qui comportent un risque important de perte en capital. Le fonds peut investir dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut entraîner un risque important de perte en capital en fonction de certains événements déclencheurs. L’absence de normes communes peut entraîner des approches différentes pour l’établissement et la réalisation des objectifs ESG. En outre, le respect des critères ESG peut conduire le fonds à renoncer à certaines opportunités d’investissement.
Rencontrer l’équipe

Les gérants de portefeuille Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness et Andrew Hall ont au total 80 ans d’expérience du secteur financier. Membres des équipes d’investissement du centre implanté à Henley, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. Ils bénéficient du soutien de leurs collègues des équipes Fixed Interest et Global Equities. L’équipe ESG mondiale d’Invesco est également présente pour apporter son soutien et réaliser des analyses.

Ce fonds adopte une approche très active en matière de sélection de titres. Nous cherchons à financer des entreprises capables de faire la différence.

Questions fréquemment posées

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, les pays, les entreprises et les ménages devront prendre des mesures pour réduire leur empreinte carbone. La transition d’une économie à forte intensité de carbone nécessitera d'énormes investissements publics et privés dans les technologies innovantes et les infrastructures vertes. Parallèlement, les retards dans la transition vers la neutralité carbone pourraient exacerber la crise climatique et générer des risques pour les portefeuilles et les actifs. Les portefeuilles d'investissement et l’allocation d’actifs vont refléter de plus en plus les réalités de la transition vers la neutralité carbone.

Les obligations vertes sont des titres de créances destinés à financer des projets de lutte contre le dérèglement climatique et de protection de l’environnement. Elles financent par exemple l’efficacité énergétique, l’agriculture durable, les transports propres, la gestion durable des ressources en eau, etc.

Les obligations vertes peuvent être efficaces pour promouvoir les résultats ESG, mais il est également important de rappeler que certaines  entreprises durables n’ émettent pas d’obligations vertes. C’est pourquoi nous ne nous limitons pas à cette catégorie d’actifs dans notre gestion du fonds. Au contraire, nous préférons nous forger notre propre jugement sur les caractéristiques environnementales et financières de l’entreprise. Ainsi, lorsqu’une société que nous apprécions émet à la fois des obligations vertes et non vertes, nous pouvons choisir celles qui offrent la meilleure valeur ajoutée.

La composante obligataire d’un portefeuille d’actifs mixtes présente entre autres l’avantage de pouvoir produire un flux de revenu régulier tout en compensant la volatilité du marché des actions. A contrario, l’un des atouts de la composante actions est sa capacité à générer de la valeur boursière.

Le règlement SFDR fait référence au Sustainable Finance Disclosure Regulation. Il s’agit d’une réglementation européenne entrée en vigueur en 2021. Le règlement a pour objectif d’accroître la transparence autour des produits d’investissement durables et de réduire le risque d’écoblanchiment (« greenwashing »). Les fonds sont classés Article 6, 8 ou 9 en fonction de leur approche ESG.

L’Article 9 est considéré comme la catégorie la plus « verte ». Pour être classé dans la catégorie de l’Article 9, l’investissement durable ou la réduction des émissions de carbone doit faire partie de l’objectif d’investissement du fonds.

  • Données au 31/08/2024, sauf indication contraire. Il s'agit de matériel promotionnel et non de conseils financiers. Il n'est pas destiné à recommander l'achat ou la vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie en particulier. Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, reportez-vous aux Documents d'informations clés/Documents d'informations clés pour l'investisseur (langues locales) et au Prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi qu'aux rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

    EMEA3557064/2024