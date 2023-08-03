Fixed Income Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
Bouw mee aan een koolstofarme wereld met dit mixed-asset fonds dat fixed income combineert met aandelen uit de hele wereld.Bekijk alle productinformatie
Het Invesco Transition Global Income Fund streeft naar de ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie op de middellange tot lange termijn in aansluiting op de langetermijndoelen van het Akkoord van Parijs. Als onderdeel van het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling heeft het fonds flexibele allocatie aan schuldeffecten en aandelen wereldwijd.
Op onze weg naar een netto-nul-wereld zullen er zowel winnaars als verliezers zijn. Sommige bedrijven zullen floreren en andere zullen niet in staat zijn om zich aan te passen. Ondernemingen die slecht voorbereid zijn of zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe economie, kunnen te maken krijgen met wanbetalingen, verliezen en waardeverminderingen. Wij selecteren bedrijven met sterke klimaatkenmerken die goed gepositioneerd zijn voor de toekomst. Dat zal naar onze mening helpen om het beleggingsrisico op lange termijn te beperken.
Niet alle duurzame bedrijven geven groene obligaties uit. We beperken ons daarom niet alleen tot die categorie. Als een bedrijf dat we aantrekkelijk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen wat de beste waarde biedt.
Daarnaast kunnen we bedrijven financieren in koolstofintensieve sectoren, als die een stap verder gaan in hun inspanningen om hun uitstoot te verminderen dan hun sectorgenoten. Goede voorbeelden daarvan zijn onderneming in de energie- en de automobielsector. Dat is volgens ons de beste manier om de wereld echt te veranderen.
Naast de verwezenlijking van onze klimaatdoelstelling streven wij naar inkomsten en groei door wereldwijd te beleggen in obligaties en aandelen. We hebben een allocatie van 35% tot 65% in schuldbewijzen uit het hele kredietspectrum en de rest van de portefeuille bestaat uit wereldwijde aandelen. Een van de voordelen van een aandelencomponent in de portfolio is het potentieel om zowel vermogensgroei als dividendinkomsten te genereren.
Voor de meeste fixed income asset classes keerde in februari het tij, doordat de renteverwachtingen stegen als gevolg van sterkere gegevens. Zie hoe de fixed income asset classes vorige maand presteerden, in welke segmenten beleggers het meest geïnteresseerd waren en wat u volgens ons deze maand in de gaten zou moeten houden.
Portfoliomanagers Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness en Andrew Hall brengen samen meer dan 80 jaar ervaring in de sector met zich mee. Zij maken deel uit van de beleggingsteams in Henley en werken al jaren samen. Ze worden ondersteund door hun collega's in de teams voor vastrentende en wereldwijde aandelen. Daarnaast biedt het wereldwijde ESG-team van Invesco ondersteuning en analyse.
Dit fonds hanteert een heel actieve aanpak van de aandelen- en effectenselectie. Wij willen bedrijven financieren die een verschil kunnen maken.
