De transitie naar een duurzamere toekomst ondersteunen

Het Invesco Transition Global Income Fund streeft naar de ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie op de middellange tot lange termijn in aansluiting op de langetermijndoelen van het Akkoord van Parijs. Als onderdeel van het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling heeft het fonds flexibele allocatie aan schuldeffecten en aandelen wereldwijd.

Uw portefeuille afstemmen op uw waarden

Het fonds streeft naar duurzaam beleggen en selecteert groene leiders, ongeacht hun sector.

Flexibele gemengde portefeuille

De portfoliomanagers kunnen beleggen in wat zij de meest aantrekkelijke mogelijkheden vinden, zowel binnen obligaties als aandelen.

Ongebonden wereldwijde aanpak

Het fonds volgt geen index en belegt wereldwijd.

Waarom dit fonds?

Op onze weg naar een netto-nul-wereld zullen er zowel winnaars als verliezers zijn. Sommige bedrijven zullen floreren en andere zullen niet in staat zijn om zich aan te passen. Ondernemingen die slecht voorbereid zijn of zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe economie, kunnen te maken krijgen met wanbetalingen, verliezen en waardeverminderingen. Wij selecteren bedrijven met sterke klimaatkenmerken die goed gepositioneerd zijn voor de toekomst. Dat zal naar onze mening helpen om het beleggingsrisico op lange termijn te beperken.

Niet alle duurzame bedrijven geven groene obligaties uit. We beperken ons daarom niet alleen tot die categorie. Als een bedrijf dat we aantrekkelijk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen wat de beste waarde biedt.

Daarnaast kunnen we bedrijven financieren in koolstofintensieve sectoren, als die een stap verder gaan in hun inspanningen om hun uitstoot te verminderen dan hun sectorgenoten. Goede voorbeelden daarvan zijn onderneming in de energie- en de automobielsector. Dat is volgens ons de beste manier om de wereld echt te veranderen.

Naast de verwezenlijking van onze klimaatdoelstelling streven wij naar inkomsten en groei door wereldwijd te beleggen in obligaties en aandelen. We hebben een allocatie van 35% tot 65% in schuldbewijzen uit het hele kredietspectrum en de rest van de portefeuille bestaat uit wereldwijde aandelen. Een van de voordelen van een aandelencomponent in de portfolio is het potentieel om zowel vermogensgroei als dividendinkomsten te genereren.

Raadpleeg de Invesco Transition Global Income Fund productpagina voor essentiële essentiële-informatiedocumenten en factsheets.

    - De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die genoteerd staan in China, wat aanzienlijke reglementaire beperkingen met zich kan meebrengen die een invloed kunnen hebben op de liquiditeit en/of het beleggingsrendement van het fonds. Beleggingen in schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit kunnen tot grote schommelingen in de waarde van het fonds leiden. Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies. Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat tot een aanzienlijk risico van kapitaalverlies kan leiden afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Doordat er geen gemeenschappelijke normen bestaan, kunnen de benaderingen om ESG-doelstellingen voorop te stellen en te behalen, onderling verschillen. Door de ESG-criteria na te leven, kan de strategie bovendien bepaalde beleggingskansen aan zich voorbij laten gaan.
Meer informatie over het fonds

Ontmoet het team

Portfoliomanagers Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness en Andrew Hall brengen samen meer dan 80 jaar ervaring in de sector met zich mee. Zij maken deel uit van de beleggingsteams in Henley en werken al jaren samen. Ze worden ondersteund door hun collega's in de teams voor vastrentende en wereldwijde aandelen. Daarnaast biedt het wereldwijde ESG-team van Invesco ondersteuning en analyse.

Dit fonds hanteert een heel actieve aanpak van de aandelen- en effectenselectie. Wij willen bedrijven financieren die een verschil kunnen maken.

  • Gegevens per 31 januari 2021 tenzij anders vermeld. Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een ​​bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De wettelijke vereisten die onpartijdigheid van beleggings-/beleggingsstrategie-aanbevelingen vereisen, zijn daarom niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor verboden op handel vóór publicatie. De meningen en standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen veranderen. Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan de marketingafspraken beëindigen. Niet alle aandelenklassen van dit fonds zijn mogelijk in alle rechtsgebieden openbaar te koop en niet alle aandelenklassen zijn gelijk en noodzakelijkerwijs niet geschikt voor elke belegger.

    EMEA3310549/2024
