Niet alle duurzame bedrijven geven groene obligaties uit. We beperken ons daarom niet alleen tot die categorie. Als een bedrijf dat we aantrekkelijk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen wat de beste waarde biedt.



Daarnaast kunnen we bedrijven financieren in koolstofintensieve sectoren, als die een stap verder gaan in hun inspanningen om hun uitstoot te verminderen dan hun sectorgenoten. Goede voorbeelden daarvan zijn onderneming in de energie- en de automobielsector. Dat is volgens ons de beste manier om de wereld echt te veranderen.