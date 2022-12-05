Oliver Bilal dirige les activités Distribution d’Invesco en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA), un poste qu’il occupe depuis mai 2022.

Oliver possède 23 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre Invesco, Oliver était Directeur international ventes et marketing chez Natixis Investment Managers et en charge des clients institutionnels et des particuliers pour la région EMOA, APAC, Amérique latine et États-Unis offshore. Avant d’intégrer Natixis, Oliver était Directeur EMOA chez UBS Asset Management, PDG de Baroda Pioneer Asset Management Company (Inde) et Responsable ventes et marketing (Allemagne) de Pioneer Investments (aujourd’hui Amundi).

Oliver est titulaire d’un MBA Booth de l’Université de Chicago, d’une maîtrise en administration des assurances et des banques de l’Université des sciences appliquées de Braunschweig-WF et d’une certification DVFA/EFFAS en tant qu’analyste financier européen certifié (CEFA).