Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund
Een actief beheerde portefeuille van ongeveer 45 bedrijven in opkomende markten (EM) voor beleggers die de voorkeur geven aan een grotere blootstelling aan kleinere EM-aandelenmarkten zonder direct specifiek China-risico.
China is niet het enige dat de opkomende markten te bieden hebben
Tal van beleggers hebben momenteel specifieke blootstelling aan Chinese aandelen. Steeds meer van hen willen China graag splitsen van de andere aandelen in opkomende markten. Dat is niet abnormaal. Wanneer grote individuele markten groeien, worden ze wel vaker losgekoppeld van de regionale aandelen. Door te kiezen voor een fonds voor opkomende markten zonder China, kunnen beleggers opteren voor meer land- en sectordiversificatie, zonder blootstelling te verwerven aan de specifieke politieke, regelgevende en geostrategische risico's die gepaard gaan met beleggen in China.
Waarom dit fonds?
De mogelijkheden zijn evenwel niet beperkt tot China: elk land heeft zijn eigen eigenaardigheden en inefficiënties, die een vruchtbare voedingsbodem bieden voor een actieve aandelenselectie als die van ons.
We trachten ondernemingen aan te kopen tegen een lagere prijs dan ze waard zijn en spenderen het leeuwendeel van onze tijd aan het bepalen van hun 'reële waarde'. Waardering staat centraal in onze aanpak. Dankzij een gedegen fundamentele analyse kunnen we aandelen die waarschijnlijk verkeerd geprijsd zijn opsporen en vaststellen hoe onze visie verschilt van de consensus.
We nemen vaak posities in aandelen die tijdelijk uit de gratie vielen, waardoor we niet op onterecht optimisme hoeven te vertrouwen om een mooi winstpotentieel te verwerven. We streven naar een rendement met dubbele cijfers op jaarbasis van alle aandelen die we kopen en benutten hun potentieel wanneer ze populairder worden.
We geven de voorkeur aan positieve balansen als een soort van verzekering, in het geval de belegging anders uitpakt dan verwacht. Raadpleeg de productpagina van het Invesco Emerging Markets ex China Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets.
Ontmoet het team
Het team belegt al meer dan 20 jaar met succes in aandelen uit Aziatische en opkomende markten. - Het team heeft gezamenlijk meer dan 25 jaar ervaring met Europese aandelen.
Aandelen in opkomende markten zijn veelbelovend voor actieve beleggers, met of zonder China.
