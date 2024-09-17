Head of Global Equities Stephen Anness
BSc in Economics, Securities Institute Diploma, the Investment Management Certificate from the CFA Society of the UK.
Een wereldwijd kernaandelenfonds zonder grote voorkeur voor stijlen of factoren dat beter wil presteren onder de meeste marktomstandigheden.Bekijk alle productinformatie
Het Invesco Global Equity Income Fund is een wereldwijd kernaandelenfonds met als doel het realiseren van rendement met zowel dividend als kapitaalgroei. Door het wereldwijde aanbod van dit fonds kan ons beleggingsteam een portefeuille opstellen zonder compromissen te moeten aangaan.
Het beleggingsproces van dit fonds is robuust en herhaalbaar. Het fonds maakt gebruik van bottom-up onderzoek en wordt versterkt door samenwerking en uitdaging. Omdat het fonds geen grote voorkeur heeft voor bepaalde factoren of stijlen, dient het goed te presteren onder de meeste marktomstandigheden.
Zeer overtuigende portefeuille met een duidelijk gedefinieerde filosofie en een robuust, herhaalbaar bottom-up-proces.
We streven naar beperking van downside risico’s door 1) rigoureus fundamenteel onderzoek naar bedrijfstakken en bedrijven en 2) een ‘granulaire’ analyse van de kwaliteit van de financiële administratie en balansen.
We streven naar een aantrekkelijk dividend en dividendgroei ten opzichte van de markt. De portefeuille heeft geen voorkeur voor bepaalde stijlen. Daardoor dient het fonds goed te presteren in diverse beleggingsomgevingen.
De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa.
Het fonds wordt beheerd door Stephen Anness en Joe Dowling vanuit Henley-on-Thames. Stephen heeft 20 jaar ervaring in de bedrijfstak en Joe meer dan 10 jaar.
We denken dat het kopen van hoogwaardige bedrijven op de lange termijn tegen aantrekkelijke waarderingen kan leiden tot een duurzame betere prestatie dan de index en met minder marktvolatiliteit op de lange termijn.
Wereldwijd beleggen biedt u beleggingsmogelijkheden die nationaal niet beschikbaar zijn. Het spreiden van uw beleggingen over verschillende geografische gebieden leidt ook tot een betere diversificatie, omdat de volatiliteit in de ene markt waarschijnlijk geen invloed heeft op andere markten. Door wereldwijd te beleggen verhoogt u niet alleen de kans op hogere rendementen, maar verlaagt u tegelijkertijd ook de risico’s.
Inkomstenbeleggen betekent het opbouwen van een beleggingsportefeuille waarbij de hele of een gedeelte van de portefeuille wordt toegewezen aan beleggingen die regelmatige, consistente inkomsten genereren. Een van de manieren daarvoor is beleggen in aandelen die dividend uitkeren. Bovendien wilt u ook uw kapitaal laten groeien, of ten minste behouden, zodat u uw levensstijl niet hoeft te verlagen naarmate u ouder wordt. En ten slotte wilt u ervoor zorgen dat uw inkomsten gelijke tred houden met de inflatie, die op de lange termijn een enorme tol kan eisen.
U kunt beleggen in de wereldwijde aandelenmarkt door te beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen of beursgenoteerde fondsen (ETF's). Invesco heeft een groot aanbod van actief beheerde fondsen en ETF’s.
We identificeren aandelen met waarderingen die niet door de markt zijn weerspiegeld, maar waarvan de toekomstperspectieven wellicht pas later door de markt worden erkend. We hebben geen bepaalde stijlvoorkeur wat betreft aandelen, sectoren of landen, maar zoeken altijd weer naar de beste mogelijkheden.
