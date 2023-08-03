Invesco Global Income Fund

Ontdek het Invesco Global Income Fund

Dit wereldwijde mixed-asset fonds heeft een flexibele allocatie van 35% - 65% aan obligaties en aandelen voor inkomen en kapitaalgroei.

Navigeer door deze onzekere tijden met een flexibele aanpak

Het Invesco Global Income Fund is een wereldwijd gediversifieerd inkomensgericht product met een flexibele aanpak om door onzekere marktomstandigheden te navigeren. Het fonds beheert zijn blootstelling aan verschillende regio's en asset classes actief om te focussen op de beste beleggingsmogelijkheden.

Flexibele gemengde portefeuille

De portfoliomanagers kunnen beleggen in wat zij de meest aantrekkelijke mogelijkheden vinden, zowel binnen obligaties als aandelen.

Ongebonden wereldwijde aanpak

Het fonds volgt geen index en kan wereldwijd beleggen

Ervaren team

Het team heeft meer dan 25 jaar ervaring met het beheer van gemengde beleggingsfondsen.

Waarom dit fonds?

Het Fixed Income team van Invesco heeft 30 jaar ervaring met beleggen in bedrijfs- en hoger rentende obligaties. Het fonds belegt in investment-grade bedrijfsobligaties, high-yield schuldeffecten, achtergestelde schuld van financiële instellingen en opkomende markten. Dankzij ons wereldwijde team van kredietanalisten kunnen de fondsmanagers over de hele wereld emittenten selecteren die de beste combinatie van risico en rendement bieden.

Ook het aandelenteam heeft een lange staat van dienst. Aandelenfondsmanager Stephen Anness heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Stephen wordt ondersteund door het Global Equities team in Henley om de beste op dividend gerichte beleggingskansen te selecteren.

Het fonds is niet gebonden aan een benchmarkindex en de fondsmanagers bepalen de assetallocatie afhankelijk van de marktomstandigheden en waar volgens hen het beste waardepotentieel te vinden is.

De aandelencomponent steunt de inkomensgroei van het fonds via dividenden, maar zijn ware kracht is het potentieel voor kapitaalgroei. Aandelen worden speciaal geselecteerd door het in Henley gevestigde Global Equities team van Invesco. De aandelencomponent heeft drie elementen:

  1. ‘dividend compounders’: bedrijven met een sterk track record van gestage dividendgroei;

  2. ‘groeibedrijven’ waarvan het dividendrendement wellicht laag is, maar waarbij het beleggingsteam reëel potentieel ziet voor een snellere dividendgroei in de toekomst, en

  3. ‘dividendherstellers’: bedrijven waarbij het team aantrekkelijk potentieel ziet voor een positieve omslag.

Raadpleeg de productpagina van het Invesco Global Income Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa.

  • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds. Beleggingen in schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit kunnen tot grote schommelingen in de waarde van het fonds leiden. Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies. Het fonds kan uitgebreid beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat tot een aanzienlijk risico van kapitaalverlies kan leiden afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Het fonds kan dynamisch beleggen in verschillende activa/vermogenscategorieën, wat periodieke wijzigingen in het risicoprofiel, ondermaatse prestaties en/of hogere transactiekosten kan veroorzaken. 
Maak kennis met het team

Alexandra Ivanova en Stuart Edwards, die de assetallocatie en beleggingen in fixed income van het fonds beheren, hebben beide meer dan 20 jaar ervaring met obligatiemarkten. Stephen Anness beheert de aandelenallocatie en heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Hun aanpak is flexibel en marktgestuurd. Ze richten zich op absoluut risico en rendement en worden niet beperkt door een index.

Het brede mandaat van dit fonds geeft mij de ruimst mogelijke keuze voor inkomensgerichte beleggingen.

Veelgestelde vragen

Eén voordeel van de obligatiecomponent van een mixed asset portefeuille is dat het een constante inkomensstroom kan genereren als bescherming tegen volatiele aandelenmarkten. Een voordeel van de aandelencomponent is echter dat men op de lange termijn hogere rendementen kan realiseren.

Diversificatie is het belangrijkste voordeel van wereldwijd beleggen. Een gediversifieerde portefeuille draagt doorgaans bij aan stabiliteit bij marktvolatiliteit. Ook is het beleggingsuniversum geografisch niet beperkt en de fondsbeheerders kunnen wereldwijd beleggen in instrumenten waar ze de beste kansen zien. 

Waardebeleggen is een beleggingsstrategie die aandelen selecteert die voor minder lijken te worden verhandeld dan hun intrinsieke of boekwaarde. Om onderschatte beleggingen te identificeren maken waardebeleggers gebruik van hun eigen financiële analyse in plaats van ‘de kudde te volgen’. Ze richten zich daarbij op langetermijnbeleggingen in kwaliteitsbedrijven.

  • Gegevens per 31 januari 2021 tenzij anders vermeld. Door dit materiaal te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​ Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

