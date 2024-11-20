Fund Manager Julien Eberhardt
MFin, CFA
Dit flexibele obligatiefonds belegt zonder beperkingen qua sector, regio of asset class, en stemt de assetallocatie af op veranderende marktomstandigheden.
Staatsobligaties en beter gewaardeerde bedrijfsobligaties bieden relatief aantrekkelijke rendementen, die echter zijn gedaald vanwege de reeks verlagingen van de rentetarieven. En hoewel de credit spreads - het extra rendement van staatsobligaties - nog steeds laag zijn, blijven volgens ons de voorwaarden positief zonder dat te veel kredietrisico moet worden genomen. Verdere renteverlagingen zouden dit ook moeten ondersteunen. Vanwege de flexibiliteit kan de fondsbeheerder de strategie aanpassen wanneer zich mogelijkheden aandienen.
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totale rendement, voornamelijk door flexibel te beleggen in schuldeffecten en cash.
We zijn niet gebonden aan benchmarkbeperkingen en kunnen wereldwijd actief beleggen in bedrijfsobligaties, overheidsschuld, high-yield obligaties en cash op fixed income markten.
De flexibele strategie van het fonds is kenmerkend voor onze filosofie als beleggingsteam: we beleggen alleen wanneer we geloven dat het rendementspotentieel voldoende is om het risico te compenseren. We streven ernaar om sterke prestaties te leveren in verschillende marktomgevingen.
Door flexibel om te gaan met duration, kan naar onze mening de impact van renteverhogingen op de prestaties van de portefeuille en de volatiliteit worden beperkt.
Wanneer we de rente aantrekkelijk vinden, streven we ernaar om te profiteren van het rendementspotentieel.
Het fonds kan het durationrisico verminderen door tot 100% te beleggen in cash en near-cash. De blootstelling aan buitenlands valutarisico kan ook tot 20% worden verhoogd.
Onze beproefde aanpak is gebaseerd op fundamentele analyse, met een sterke nadruk op waardering.
Ons team telt meer dan 40 medewerkers met uitgebreide ervaring in de beleggingsbranche en kan bogen op meer dan 25 jaar succesvol beheer van obligatiefondsen.
Sinds de introductie in 2010 heeft het fonds door verschillende marktomstandigheden genavigeerd. Meer informatie over de prestaties en de essentiële beleggersinformatie vindt u op de productpagina van het Invesco Global Total Return Bond Fund.
Julien Eberhardt en Asad Bhatti zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds, ondersteund door de rest van Invesco’s Fixed Income Team. Julien en Asad hebben samen 40+ jaar ervaring in de branche.
‘Het mandaat dat we in dit fonds hebben, geeft ons de flexibiliteit om risico's af te stemmen op rendement in verschillende marktomgevingen.’
Diversificatie: Obligaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij de diversificatie van beleggersportefeuilles en helpen bij het beperken van portefeuilleverliezen in tijden van negatieve aandelenrendementen.
Genereren van inkomsten: Obligaties bieden met regelmatige tussenpozen een vast bedrag aan inkomsten in de vorm van couponuitkeringen.
Tot het totaalrendement van een belegging behoren rente, kapitaalwinst, dividenden en uitkeringen die in een bepaalde periode zijn behaald. Beleggers voor wie het totaalrendement belangrijker is, zullen waarschijnlijk kiezen voor portefeuillegroei in plaats het genereren van inkomsten van een effect, zoals dividenden, rente of coupons.
Duration (gemiddelde gewogen looptijd) is een maatstaf voor de gevoeligheid van een obligatie voor renteschommelingen. De resterende looptijd (‘time to maturity’) en couponrente van een obligatie zijn twee factoren die de duration van een obligatie beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de duration van een bond is, des te meer de prijs ervan zal stijgen wanneer de rentetarieven dalen en omgekeerd.
De duration van een fixed income portefeuille wordt berekend als het gewogen gemiddelde van afzonderlijke obligatie-durations in een portefeuille. De duration van een portefeuille kan daarom actief worden beheerd door fondsbeheerders om het portefeuillerisico te verlagen of verhogen wanneer ze dat verstandig vinden.
