Multi-assetoplossingen

Meer dan USD 190 mld. In vermogensbeheer
Het Invesco Solutions-team houdt toezicht op een totaal vermogen van meer dan $ 190 miljard. 1
160+ professionals
We hebben een deskundig en ervaren team van meer dan 160 toegewijde professionals. 1
19 Locaties
Onze belangrijkste marktlocaties leveren plaatselijke kennis en een wereldwijd perspectief. 1
Oplossingen voor diverse gerichte uitkomsten
Invesco Solutions streeft ernaar een resultaatgericht, flexibel kader te bieden dat de opbouw en implementatie van sterk gepersonaliseerde beleggingsoplossingen ondersteunt. Dit omvatzowel bepaalde blootstellingen als volledige portefeuilles over regio's, activaklassen, beleggingsstijlen en vvehicletype heen.
Invesco Solutions
Wij bieden een uitgebreid scala aan diensten, van het optimaliseren van de strategische en tactische activa-allocatie tot het opbouwen van multi-assetportefeuilles met alternatieve beleggingen
Veelgestelde vragen
Multi-assetfondsen bieden blootstelling aan een diverse mix van activaklassen - inclusief aandelen, obligaties, contanten en alternatieven - in één beleggingsportefeuille.2 Beheerders richten zich vaak op specifieke resultaten of doelen, zoals een bepaald rendementsniveau, minder volatiliteit, minder risico, inkomsten of meer diversificatie.
Diversificatie is een van de belangrijkste voordelen van multi-assetfondsen. Wanneer een portefeuille uitsluitend wordt belegd in één activaklasse, wordt deze kwetsbaar voor dalingen in die activaklasse. Multi-assetfondsen streven ernaar de diversificatie van de portefeuille te vergroten door beleggingen over verschillende klassen te verdelen. Zo kunt u gemakkelijker het risico verkleinen en de volatiliteit verminderen dan bij opties van één activaklasse.
De risico's van multi-assetfondsen omvatten het marktrisico waar alle activaklassen slechter presteren, het risico van renteschommelingen op schuldbeleggingen, het kredietrisico van potentiële wanbetaling door schuldinstrumenten en het liquiditeitsrisico als de onderliggende beleggingen moeilijk te verkopen zijn. Bijkomende risico's omvatten kostenratio's die het rendement kunnen aantasten, derivatenrisico's van complexe instrumenten die worden gebruikt voor afdekking of groei, en valutarisico's van internationale beleggingen.
Financiële professionals kunnen om verschillende redenen voor multi-assetfondsen kiezen voor hun klanten. Toegang tot meerdere activaklassen via één fonds kan efficiënter en eenvoudiger zijn, en overlappende blootstelling wordt beter vermeden dan bij toegang tot dezelfde verzameling van activaklassen via afzonderlijke beleggingen.
Beleggers hebben toegang tot multi-assetstrategieën via beleggingsfondsen, Exchange-Traded Funds (ETF's) en modelportefeuilles.