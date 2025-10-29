Multi-assetoplossingen

Diversificatie is een van de belangrijkste voordelen van multi-assetfondsen. Wanneer een portefeuille uitsluitend wordt belegd in één activaklasse, wordt deze kwetsbaar voor dalingen in die activaklasse. Multi-assetfondsen streven ernaar de diversificatie van de portefeuille te vergroten door beleggingen over verschillende klassen te verdelen. Zo kunt u gemakkelijker het risico verkleinen en de volatiliteit verminderen dan bij opties van één activaklasse.

De risico's van multi-assetfondsen omvatten het marktrisico waar alle activaklassen slechter presteren, het risico van renteschommelingen op schuldbeleggingen, het kredietrisico van potentiële wanbetaling door schuldinstrumenten en het liquiditeitsrisico als de onderliggende beleggingen moeilijk te verkopen zijn. Bijkomende risico's omvatten kostenratio's die het rendement kunnen aantasten, derivatenrisico's van complexe instrumenten die worden gebruikt voor afdekking of groei, en valutarisico's van internationale beleggingen.