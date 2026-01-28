Ich bestätige, dass ich institutioneller Anleger in der Schweiz bin und als qualifizierter Anleger im Sinne des KAG gelte. Ich stimme den Nutzungsbedingungen dieser Internetseite zu. Diese Seite ist nicht für US Personen verfügbar und gilt nicht als Angebot für US Anleger. This site is not available to U.S. persons and is not intended as an offering to any US investors.
Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.