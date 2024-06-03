Unserer Ansicht nach hat die robuste Nachfrage einen schnelleren Rückgang der Inflation in den großen westlichen Volkswirtschaften verhindert. Das gilt insbesondere für die USA. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Inflation in den meisten Volkswirtschaften im Prognosezeitraum sinken wird. In anderen entwickelten Volkswirtschaften dürfte der Preisdruck schneller nachlassen als in den USA. Dadurch könnten sich die Zentralbanken der großen Industrieländer allerdings auf marginale Zinssenkungen beschränken.



Die Wirkung der Zinserhöhungen hat länger auf sich warten lassen als erwartet und ist am stärksten im Grenzbereich zu spüren. Zum Beispiel zeigt sie sich in einem moderaten Anstieg der Kreditkartenschulden und zunehmenden Ausfällen bei Verbraucherkrediten in den USA.

Eurozone: Das Wachstum zieht wieder an; wir rechnen mit baldigen Zinssenkungen

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone und den USA zeichnet sich durch einige bedeutende Unterschiede aus. In den USA lief der Konjunkturmotor in den letzten Jahren deutlich besser als in der Eurozone. Trotz erheblichen geopolitischen Gegenwinds aus mehreren Richtungen, darunter durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, hat sich die relative Wachstumsdynamik in der Eurozone im Vergleich zu den USA in jüngster Zeit jedoch verbessert.

Inzwischen nehmen die positiven Überraschungen bei den Wirtschaftsdaten deutlich zu. Nach den zuvor deutlichen Wachstumsunterschieden zwischen Nord- und Südeuropa (mit einer größeren Dynamik im Süden) hat sich auch die Wirtschaftstätigkeit in Nordeuropa – insbesondere in Deutschland – zuletzt verbessert. Zukunftsgerichtete Indikatoren deuten auf eine zunehmende Annäherung an die Trendwachstumsrate hin.

Auch beim Disinflationsprozess hat die Eurozone in jüngster Zeit schnellere Fortschritte gemacht als die USA. Die Kerninflation hat sich ihrem Zielwert angenähert. Die Dienstleistungsinflation ist zwar immer noch hoch, hat sich aber abgeschwächt. Die Arbeitsmarktlage in der Eurozone hat sich etwas entspannt. Die Inflationserwartungen der Verbraucher haben sich ebenfalls abgeschwächt und erscheinen gut verankert.

Da die Inflation nahe an den Zielvorgaben der Zentralbank liegt, hat die Europäische Zentralbank (EZB) begonnen, ihre Politik zu lockern, und hat ihre erste Zinssenkung vorgenommen. Eine schrittweise Lockerung wird wahrscheinlich folgen.

Der Beginn der Zinssenkungen in der Eurozone dürfte die Wachstumsbelebung unterstützen. Insgesamt gehen wir in unserem kurzfristigen Ausblick für Europa von einer leichten Wachstumsbeschleunigung aus. Steigende Reallöhne dürften diese Dynamik zusätzlich untermauern, sodass die Wirtschaft der Eurozone im weiteren Verlauf dieses Jahres allmählich zum Trendwachstum zurückkehren sollte.

In den europäischen Schwellenländern rechnen wir mit einem anhaltenden Rückgang der hohen Inflationsraten. Das Wirtschaftswachstum wird voraussichtlich hinter dem Trend zurückbleiben, aber anziehen und höher ausfallen als in den entwickelten Märkten.

Großbritannien: Geringere Wachstumsdynamik, aber Belebung der Wirtschaftsaktivität

In Großbritannien rechnen wir mit einer ähnlichen wirtschaftlichen Entwicklung wie in der Eurozone. Durch länderspezifische Faktoren wie die anhaltenden Auswirkungen des Brexit dürfte das Wachstum allerdings gedämpfter ausfallen. Die Wirtschaftsaktivität hat sich zuletzt verbessert. Die leichte Erholung spiegelt sich im Anstieg der Frühindikatoren wider. Die Inflation hat ebenfalls nachgelassen, allerdings in geringerem Maße als in der Eurozone.

Die Bank of England scheint die Zinsen erst später senken zu wollen als die EZB. Wir rechnen jedoch immer noch mit mindestens einer Zinssenkung bis zum Jahresende. Die hohe Lohn- und Dienstleistungsinflation erschwert die Lage und könnte das Potenzial für weitere Lockerungen der Geldpolitik begrenzen.