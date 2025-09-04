Der Invesco Global Consumer Trends Fund

Der Invesco Global Consumer Trends Fund

Ein researchbasiertes, globales Aktienportfolio mit dem Fokus auf Anlagechancen, die sich durch neue Konsumtrends eröffnen – zum Beispiel aufgrund der zunehmenden digitalen Vernetzung, des demografischen Wandels, steigender Lebensstandards und der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz.

Informationen zum Fonds

Veränderungen sind der Treibstoff für Wachstum

Wir glauben, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Anlage in das Konsumthema ist, weil wir in einer Zeit disruptiver Veränderungen leben. Die Technologie verändert unseren Lebensalltag: wo und wie wir einkaufen, wie wir Medien nutzen und wie wir reisen – also wofür wir unser verfügbares Einkommen ausgeben.

Icon

Researchgetrieben

Wir wählen Unternehmen auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, Bewertungsfaktoren und Einschätzungen des optimalen Anlagezeitpunktes aus.

Icon

Diversifiziertes Portfolio

Beim Aufbau des Portfolios achten wir auf eine konsequente Diversifikation und strenge Verkaufsdisziplin.

Icon

Multi-Themen-Ansatz

Wir wollen von Trends in Bereichen wie künstliche Intelligenz, E-Commerce und Automatisierung profitieren.

Warum dieser Fonds?

Der Fonds investiert in Unternehmen, die vom Wandel des weltweiten Konsum- und Freizeitverhaltens profitieren. Durch den Wandel der Konsumtrends verändert sich auch dieses Anlageuniversum mit der Zeit. Grundsätzlich umfasst es jedoch Unternehmen aus allen Marktkapitalisierungsklassen und Sektoren mit besonderem Fokus auf den Bereichen zyklischer Konsum und Kommunikationsdienste.

Aktuell sehen wir Chancen in mehreren Themenbereichen, zum Beispiel:

  1. Künstliche Intelligenz KI-Anwendungen und -Assistenten für die Empfehlung oder Erstellung von Inhalten, die Durchführung von Aufgaben und die Steigerung der Produktivität werden die Art und Weise verändern, wie Verbraucher interagieren und konsumieren.

  2. E-Commerce Fortschritte bei Infrastruktur und Automatisierung ermöglichen immer bessere digitale Einkaufstools und höhere Fulfillment-Kapazitäten – und führen so zu weiteren bedeutenden Marktanteilsgewinnen für den E-Commerce und einer steigenden Profitabilität der Onlinehändler.

  3. Automatisierung Wir sehen ein erhebliches Monetarisierungspotenzial bei Unternehmen, die Technologien zur Automatisierung und Steuerung physischer Objekte nutzen können, wie zum Beispiel Roboter, die bestimmte Aufgaben ausführen, oder Fahrzeuge, die Transporte durchführen. 

Im Rahmen eines fortlaufenden Prozesses identifiziert das Fondsmanagement Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Gewinnwachstum und Wertsteigerungspotenzial. Der Investmentprozess des Teams basiert auf einem dreiteiligen Ansatz:

  1. einer researchgetriebenen Wertpapierauswahl auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, Bewertungsfaktoren und Einschätzungen des optimalen Anlagezeitpunktes;

  2. einer Portfoliokonstruktion auf der Grundlage einer konsequenten Diversifikation und strengen Verkaufsdisziplin;

  3. einem in alle Phasen des Investmentprozesses integrierten Risikomanagement und der kontinuierlichen Analyse externer thematischer Faktoren.

Ein beispielloser Technologiewandel erfordert vorausschauendes Denken und ein aktives Management. Im Vergleich zu rückwärtsgerichteten passiven Strategien sind aktive Manager besser positioniert, um die Marktanteilsgewinner von morgen zu identifizieren.

Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIDs/KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Global Consumer Trends Fund. Das Investment bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen an einem aktiv gemanagten Fonds, nicht auf eine Beteiligung an einem zugrunde liegenden Vermögenswert.

 

  • Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.
Mehr über die Strategie erfahren

Unser Team

Ido Cohen und Juan Hartsfield verwalten den Fonds seit über zehn Jahren und verfügen zusammen über eine Investmenterfahrung von mehr als 50 Jahren. 

Wir verfolgen einen auf Bottom-up-Fundamentalanalysen basierenden Researchansatz, um disruptive Trends aufzuspüren. Fundierte Unternehmensanalysen sind unverzichtbar, um zu verstehen, welche Produkte aus welchen Gründen Marktanteile gewinnen und wie sich das Verbraucherverhalten ändert.

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Das Anlageuniversum des Invesco Global Consumer Trends Fund ist breit und vielfältig und umfasst Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen, von denen erwartet wird, dass sie zu den Gewinnern wichtiger Trends gehören – zum Beispiel der zunehmenden digitalen Vernetzung, des demografischen Wandels, steigender Lebensstandards und der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz.

Konsumtrends beziehen sich auf die Verhaltensmuster und Präferenzen, die Verbraucher bei Kaufentscheidungen zeigen. Diese Trends können durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden, zum Beispiel durch den demografischen Wandel, technologische Fortschritte und Veränderungen gesellschaftlicher Normen und Werte.

Beispiele für aktuelle Konsumtrends:

  1. Generative künstliche Intelligenz: Konnektivität über das Internet und mobile Geräte ist das Tor zu einem zunehmend digitalen Lebensstil und generative künstliche Intelligenz ist die neue Kommunikationsschnittstelle zwischen Menschen und digitalen Informationen.
  2. E-Commerce: Der Aufstieg des E-Commerce hat zu Veränderungen im Verbraucherverhalten geführt: Viele Verbraucher kaufen heute lieber online ein als in Geschäften.
  3. Gesundheit und Wohlbefinden: Verbraucher werden immer gesundheitsbewusster und bevorzugen Produkte, die als gesünder wahrgenommen werden, sowie funktionelle, mit zusätzlichen Inhaltsstoffen angereicherte Lebensmittel.
  4. Personalisierung: Immer mehr Verbraucher wünschen personalisierte, auf ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen.
  5. Erlebniswirtschaft: Bei den Verbrauchern steht nicht mehr das Produkt, sondern das Erlebnis an erster Stelle, und viele bevorzugen Reisen und Freizeitaktivitäten gegenüber materiellen Gütern.

Unternehmen müssen Konsumtrends verstehen, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Zielmärkte abgestimmt sind.

  • Stand der Daten: 30.11.2024, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Marketingvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    EMEA4116928/2024
success failure

Wie können wir helfen?

Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.

Wie können wir helfen?

Ihre Kontaktinformationen.

Möglicherweise können Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Datenschutzerklärung legt dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und schützen.

Wie können wir helfen?

Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.