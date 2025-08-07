Insight

Invesco Investment Kompass

7. August 2025
Invesco
Hand hält einen Kompass draussen

Willkommen bei unserem Investment Kompass Hub. Hier finden Sie eine Auswahl aktueller Meinungen aus den Kompetenzzentren von Invesco weltweit.

Wir wissen, dass Anleger in einer zunehmend komplexen Welt vor zahlreichen Herausforderungen stehen, wenn es darum geht, ihre Portfolios richtig zu positionieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen Kompass an die Hand zu geben, mit dem sie sich in einem sich ständig verändernden Umfeld zurechtfinden.

Unser Investment Kompass umfasst unseren Anlageausblick, die taktische Asset Allokation und die Anlageüberlegungen für das laufende Quartal.

  • Wie ist unser Anlageausblick für die nächsten 6-12 Monate?
  • Was sagt uns unser taktischer Asset Allokation Rahmen?
  • Wie sollten Portfolios unserer Meinung nach in der aktuellen Situation positioniert werden?
  • Welche Anlageüberlegungen ergeben sich daraus?
FAQs

Der Investment Kompass wird vierteljährlich aktualisiert und veröffentlicht.

Der Investment Kompass besteht aus drei Teilen: dem Anlageausblick, der taktischen Asset Allokation und den Anlageüberlegungen.

Der Anlageausblick wird halbjährlich vom Global Market Strategy Team von Invesco aktualisiert. Die makroökonomische Ausrichtung wird durch das Invesco-eigene Modell unter Verwendung eines zukunftsorientierten Ansatzes bestimmt.

Lesen Sie auch die vergangenen Ausgaben

