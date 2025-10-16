Artikel

Wealth Management Studie

Invesco
Wir sind stolzer Partner des Swiss Wealth Management Summit – einer führenden Plattform für strategischen Austausch in der Vermögensverwaltung. Im Zentrum des Events steht die unabhängige Swiss Wealth Management Studie, die datenbasierte Einblicke in die Performance von 66 Schweizer Privatbanken liefert. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Vergabe der renommierten Awards und setzen wichtige Impulse für Innovation und Effizienz in der Branche. Unsere Unterstützung unterstreicht das gemeinsame Engagement für Transparenz, Exzellenz und zukunftsorientierte Lösungen im Wealth Management.

Videointerview mit Michael Fuchs, Head of Wholesale & ETF Distribution, Switzerland

