Cheung ist ein angesehener Investmentprofi mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Vermögensverwaltung, der sich auf Aktien aus dem Großraum China spezialisiert hat.

Bevor er zu Invesco kam, erzielte Cheung unter seiner Führung bei BEA Union Investment mit Pensionsfonds durchweg Spitzenplatzierungen im obersten Quartil. Bei Value Partners wurde der von ihm verwaltete Fonds mehrere Jahre in Folge mit dem renommierten Lipper Award für die beste 5-Jahres-Performance von Investmentfonds ausgezeichnet, was sein Engagement für außergewöhnliche Ergebnisse unterstreicht.

Elton Cheung ist bekannt für seine strategische Führungsstärke und zeichnet sich durch den Aufbau und die Leitung leistungsstarker Investmentteams aus. Seine Expertise umfasst die Formulierung solider Anlagephilosophien, die Entwicklung effektiver Strategien und die Einrichtung strenger Research-Rahmenbedingungen. Bevor er als Leiter des Bereichs Greater China Equities bei BEA Union tätig war, hatte Cheung verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem war er Head of Research (HK) und Senior Portfolio Manager bei J.P. Morgan Asset Management China, Head of Small & Mid Cap Equities bei Haitong International Securities und Fondsmanager bei Value Partners.

Cheung hat einen Abschluss mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften von der Simon Fraser University in Kanada und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist in der gesamten Branche weithin anerkannt für sein Investitionsgeschick, seine bewährte Führungskompetenz und seine beständige Fähigkeit, für Kunden auf dem Aktienmarkt der Großregion China Wert zu schaffen.