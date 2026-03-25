Artikel

Ein intelligenter Ansatz zur Steigerung der Gesamtrendite bei IG-Anleihen

25. März 2026
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
„Seitenansicht eines erfolgreichen Traders oder Geschäftsmannes in formeller Kleidung und mit Brille, der in seinem modernen Büro an Computerbildschirmen mit Charts und Marktberichten arbeitet.

Kurz zusammengefasst

Mehr aus IG-Anleihen herausholen

1

Die Nachfrage nach Non-Core-Engagements in Investment-Grade-Anleihen nimmt zu, da Anleger nach höheren Renditen suchen.

Zu überwindenden Herausforderungen

2

Das Streben nach höheren Renditen kann im Vergleich zur Benchmark zu erhöhten Risiken führen und erweist sich insbesondere in Phasen enger Spreads als herausfordernd.

Neue Produktauflegung

3

Die neuen Yield Plus ETFs von Invesco bilden Indizes ab, die durch einen systematischen, passiven Ansatz eine signifikante Renditesteigerung anstreben.

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Wesentliche Risiken umfassen: Value Fluctuation, Credit Risk, Interest Rates, Securities Lending and Liquidity risk. Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Konzentrationsrisiko: Für weitere Informationen hier klicken.

Ein intelligenter Ansatz zur Steigerung der Gesamtrendite bei IG-Anleihen

Aktive Fondsmanager verfügen über verschiedene Hebel, um in Investment-Grade-Anleihen Mehrrenditen zu erzielen – von der Sektorallokation und Emittentenauswahl bis hin zu Durations- und Kurvenstrategien. Diese taktischen Entscheidungen führen häufig dazu, dass das Portfolio andere Merkmale aufweist als die Kern-Benchmark. Zudem können makroökonomische Hebel bei engen Spreads einen größeren Beitrag zum Portfoliorisiko leisten. Unsere „Yield Plus“-ETF-Serie folgt Indizes, die durch einen systematischen, regelbasierten Ansatz gezielte Engagements in unterbewerteten Unternehmensanleihen ermöglichen – bereitgestellt über unsere hocheffiziente ETF-Plattform. 

Intelligentes Indexing

Die neuen Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs bilden die Wertentwicklung der iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Indizes ab, mit gezielten Engagements in entweder USD- oder EUR-denominierten Emissionen.  Die Indizes verfolgen einen geradlinigen und dennoch innovativen Ansatz, um die rentabelsten Anleihen zu isolieren.

Bei der vierteljährlichen Neuzusammensetzung des jeweiligen iBoxx-Index wird jede Anleihe innerhalb des Hauptindex in eines von 20 Kategorien eingeteilt. Die Zuordnung erfolgt auf Basis einer Kombination aus der Restlaufzeit der Anleihe und dem Sektor des Emittenten.

Anleihen-Klassifizierung in 20 Laufzeit- und Sektor-Kategorien

 

 

 

 

 

 

 

Laufzeit

 >10 Jahre
7-10 Jahre
5-7 Jahre
3-5 Jahre
1-3 Jahre
  Finanzen

Konsumgüter &

Industrie

Rohstoffe

(z. B. Energie)

Defensiv

(z. B. Versorger)
                                                                                        Sektor

Die Anleihen innerhalb jeder Kategorie werden anschließend nach ihrem Benchmark-Spread eingestuft. Dieser entspricht dem Renditeaufschlag der Anleihe gegenüber der Rendite einer ausfallfreien Anleihe mit vergleichbarer Restlaufzeit. Innerhalb jeder Kategorie wählt der Index die Hälfte der Titel mit den höchsten Spreads aus.

Dieser Ansatz des „Intelligent Indexing“ zielt darauf ab, die Sektor- und Laufzeitgewichtungen sowie die Volatilität eng am Hauptindex auszurichten, während gleichzeitig eine signifikante Steigerung der Gesamtrendite angestrebt wird. 

Entdecken Sie unsere neuen ETFs

Erfahren Sie mehr über die neuen Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs und wie sie Indizes mit einem intelligenteren, systematischeren Ansatz verfolgen, um im Vergleich zum breiteren Hauptindex eine Renditesteigerung zu erzielen.    

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Relevante Insights

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Kreditlaufzeit nicht nachkommt und die ihm zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht verkaufen kann, wenn der Kreditnehmer ausfällt.

    Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Unter angespannten Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.

    Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Da der Fonds in einer bestimmten Region investiert, könnte seine Wertentwicklung stärker schwanken als bei einem Fonds, der stärker diversifiziert ist.

    Wichtige Informationen

    Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger Sie ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und darf somit weder an Dritte weitergegeben noch von diesen als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.

    Stand der Daten: 31.01.2026, sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    The iBoxx EUR and USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Indices  (the “Indices”)  are products of S&P Dow Jones Indices GmbH (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) (“SPDJI”), and have been licensed for use by Invesco. Standard   Poor’s® and S P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Invesco. The Invesco S P China A 300 Swap UCITS ETF and Invesco S P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, or their respective affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S P China A 300 Index and the SP Chia A MidCap 500 Index.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Vereinigtes Königreich. Genehmigt und reguliert durch die Financial Conduct Authority. - Invesco Investment Management Limited,Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland. 

  • EMEA5327554/2026