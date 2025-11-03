Swap-basierte ETFs können auch bei der Nachbildung britischer und europäischer Aktienindizes einen Vorteil erzielen. Da diese ETFs Aktien nutzen können, die nicht im nachgebildeten Index enthalten sind, sollten sie nicht der Stempelsteuer oder Finanztransaktionssteuer unterliegen, die physisch nachgebildete ETFs beim Kauf von Aktien in Großbritannien und bestimmten europäischen Märkten entrichten müssen.

Fall 2: Attraktive Swap-Konditionen

Die zweite Situation, in der ein Swap-basierter ETF einen Vorteil haben kann, ist, wenn der ETF in der Lage ist, günstige Konditionen mit den Swap-Gegenparteien auszuhandeln. Normalerweise zahlt der ETF die Swap-Gebühr an den Kontrahenten. In einigen Fällen kann dieser bereit sein, die Swap-Gebühr an den ETF zu zahlen, was die Gesamtkosten des Fonds effektiv senkt. In ausgewählten Fällen könnte dies dazu führen, dass der ETF eine Outperformance gegenüber dem Index erzielt.

Ein solches Beispiel findet sich in China. Der A-Aktienmarkt ist in der Regel ein profitables Umfeld für marktneutrale Strategien, aber Wertpapierleihgeschäfte und andere Absicherungsmechanismen, die traditionell von diesen Hedgefonds genutzt werden, stehen ihnen in diesem Markt nicht zur Verfügung. Infolgedessen wenden sie sich häufig an Banken, um das Risiko auszugleichen. Die Banken stellen diese Fazilitäten (gegen eine großzügige Gebühr) zur Verfügung und sind bereit, einen ETF dafür zu bezahlen, dass er das Marktrisiko durch eine Swap-Vereinbarung übernimmt.

Weitere Beispiele finden sich bei der Replikation bestimmter festverzinslicher Engagements, beispielsweise auf dem Markt für Overnight Return Swaps. Ein Swap-basierter ETF kann von attraktiven Konditionen der Gegenparteibanken profitieren, weil deren Struktur eine Möglichkeit zur Aktienfinanzierung bietet und somit die Bilanzkosten der Banken senkt. Das bedeutet, dass die Banken bereit sind, dem ETF attraktive Swap-Konditionen anzubieten, was zu einer Überschussrendite gegenüber dem Referenzindex führen könnte. Dies könnte besonders für Anleger attraktiv sein, die nach einer liquiden, renditestärkeren Alternative für ihre Barbestände suchen.

Was für Risiken gibt es?

Die Swap-basierte Replikation ist nicht ohne Risiko, aber es können Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Risiko zu verringern. Abgesehen von den üblichen Risiken, die mit jeder Investition verbunden sind, birgt der Einsatz von Swaps ein Gegenparteirisiko, d. h. das Risiko, dass die Swap-Gegenpartei nicht in der Lage ist, ihren Teil des Vertrages zu erfüllen. Bei Invesco versuchen wir, dieses Risiko durch folgende Maßnahmen zu verringern:

Einen Korb von Qualitätsaktien halten: Die Swap-basierten ETFs von Invesco halten einen Korb von Aktien, die sich von denen im nachgebildeten Index unterscheiden. Der Korb ist Eigentum des ETF (wird nicht als Sicherheit verwendet) und dient als Wertaufbewahrungsmittel für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine Gegenpartei ausfällt.

Die Verwendung mehrerer Gegenparteien:Unsere Swap-basierten ETFs können bis zu sechs Gegenparteien haben, was die potenziellen finanziellen Auswirkungen auf den ETF verringert, wenn eine Gegenpartei ausfällt. Wir wählen nur Gegenparteien mit hoher Bonität aus, überwachen diese regelmäßig und führen Stresstests für potenzielle Risikoszenarien durch.

Resetting the swaps: Der Wert des Swaps, der so genannte Mark-to-Market, wird immer dann auf Null zurückgesetzt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn es zu einer Auflegung/Rücknahme des Fonds kommt oder der Mark-to-Market-Wert ein genau definiertes Niveau überschreitet. Durch diese häufigen Rücksetzungen soll das Gegenparteirisiko begrenzt werden.

Warum Swap-basierte ETFs von Invesco?

Wir setzen uns seit über 15 Jahren für Swap-basierte ETFs ein und haben 2009 unser Modell Swap-basierter ETFs mit mehreren Gegenparteien eingeführt. Bei der Struktur der einzelnen ETFs verfolgen wir jedoch einen unabhängigen Ansatz und entscheiden von Fall zu Fall, welche Replikationsmethode für die Anleger das günstigste Ergebnis erzielen kann. Unsere marktführende Swap-basierte Plattform verwaltet derzeit ein Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar in 58 Fonds, darunter der weltweit größte Swap-basierte ETF. Wir bieten Anlegern eine hocheffiziente Nachbildung für ein breites Spektrum von Engagements.