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Warum jetzt in Schwellenländer investieren?

16. März 2026
Invesco
Panoramaaufnahme der Stadt Jakarta, Indonesien

Kurz zusammengefasst

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Bewertung: Veränderte Narrative könnten dazu führen, dass sich die Bewertungslücke zwischen Schwellen- und Industrieländern verringert.

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US-Dollar: Wir gehen davon aus, dass der US-Dollar über einen Zeitraum von mehreren Jahren an Wert verlieren wird, was die überdurchschnittliche Entwicklung von Aktien und Anleihen aus Schwellenländern unterstützen dürfte.

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Maßnahmen: Die Behörden der Schwellenländer führen Maßnahmen ein, die Aktionären deutlich entgegenkommen.

Nachdem der MSCI Emerging Markets Index mehrere Jahre lang deutlich hinterherhinkte, erzielte er im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von mehr als 34 %, verglichen mit 21 % für den MSCI Developed World Index1. Die Frage ist nun, ob Aktien aus Schwellenländern auch in den kommenden Jahren jene aus Industrieländern übertreffen können. Wir sind der Ansicht, dass dies aufgrund mehrerer struktureller Gründe und zyklischer Faktoren möglich ist.

Wichtig ist, dass die Argumente für Schwellenländer ebenso viel oder vielleicht sogar mehr mit der Verkleinerung großer Positionen in den USA zu tun haben als mit den positiven Entwicklungen, die wir in den Schwellenländern selbst sehen.

Bewertungen dürften sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen

Aktien aus Schwellenländern wurden seit langem mit einem Abschlag gegenüber solchen aus Industrieländern gehandelt, insbesondere in den USA. Bewertungslücken können sich über einen längeren Zeitraum vergrößern, jedoch nicht dauerhaft. Es bedarf eines Katalysators, damit sich Bewertungslücken verringern, und wir sehen derzeit mehrere solche Katalysatoren.

In den letzten Jahren verzeichneten viele Schwellenländer ein geringeres Wachstum, und es scheint, dass China seine Wachstumsprognosen für die Zukunft nach unten korrigiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das globale Umfeld 2026 verbessern wird und dass wir uns in vielen Schwellenländern dem Tiefpunkt des Wachstums nähern. Es ist nicht nur das Wachstum, sondern vielmehr das Verhältnis von Wachstum und Inflation in den Schwellenländern, das derzeit in vielen Schwellenländern besser aussieht als in vielen Industrieländern und den Zentralbanken der Schwellenländer Zinssenkungen ermöglicht. Dies dürfte sich sowohl für Anleihen als auch für Aktien aus Schwellenländern positiv auswirken.

Der zyklische Auslöser für die Verringerung dieser Lücke trat im Jahr 2025 ein, als Marktteilnehmer begannen, die seit vielen Jahren vorherrschende These der „amerikanischen Sonderstellung” in Frage zu stellen. Die unkonventionelle Handelspolitik der USA hat zu einer Verlagerung der globalen Handelswege geführt – jedoch nicht zu deren Zusammenbruch. Viele Schwellenländer zeigen sich anpassungsfähig an diese veränderte Ordnung.

Die sich wandelnden Beziehungen in den USA, einschließlich der positiven Korrelation zwischen US-Aktien und -Anleihen, veranlassen Anleger nun dazu, nach alternativen Möglichkeiten zur Diversifizierung zu suchen. Unserer Ansicht nach können Aktien und Anleihen aus Schwellenländern diese Diversifizierung bieten.

Asiatische Unternehmen dürften von künstlicher Intelligenz (KI) profitieren

Die Debatte um KI entwickelt sich weiter. KI-Unternehmen aus den USA werden nicht mehr automatisch für höhere Ausgaben belohnt, während Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch KI gestört werden könnten, stärker unter Druck geraten. Aufgrund der Bewertungsunterschiede sind US-Unternehmen stärker von dieser Entwicklung betroffen als Unternehmen in Schwellenländern und insbesondere in Asien.

Wir gehen nicht davon aus, dass die Ausgaben für KI und der Ausbau von Rechenzentren plötzlich deutlich zurückgehen werden. Die Unternehmen setzen weiterhin auf ein starkes Wachstum ihrer Investitionen. Unter der Annahme, dass dies anhält, dürften viele Unternehmen in Asien, vor allem im Hardwarebereich, weiterhin profitieren.

Einige Märkte und Aktien in Schwellenländern haben sich im Zuge der KI-Thematik stark entwickelt, viele dieser Unternehmen werden jedoch weiterhin mit erheblichen Abschlägen gegenüber ihrer US-Konkurrenz gehandelt. Hardwareunternehmen haben sich in Asien besonders gut entwickelt, unterstützt durch die starke Nachfrage nach Speicherchips im Zusammenhang mit KI. Normalerweise würden höhere Speicherpreise ein größeres Angebot anregen und schließlich zu sinkenden Preisen führen, doch derzeit sehen wir keine Anzeichen dafür. Dies stützt die Gewinnaussichten für wichtige Halbleiterunternehmen in Schwellenländern. Für Anleger, die vom KI-Thema profitieren möchten, bieten Schwellenländer unseres Erachtens attraktivere Bewertungen als die USA.

Koreanische Aktien haben sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt, doch trotz des Gewinnwachstums werden sie gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis weiterhin mit einem Abschlag gegenüber dem breiteren Schwellenländerindex und mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Industrieländern gehandelt. Ein Großteil dieses Gewinnwachstums ist auf Samsung Electronics und SK Hynix zurückzuführen, die erheblich von steigenden Speicherpreisen profitiert haben. Diese beiden Aktien machen rund 47 % des MSCI Korea Index aus.

Das Thema KI-Ausbau, höhere Verteidigungs- und Industrieausgaben in Europa und ein stärkeres Wachstum in den USA im Jahr 2026 dürften unserer Ansicht nach zu höheren Rohstoffpreisen führen, insbesondere bei Basismetallen. Sollten wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, wäre dies eine weitere Unterstützung für Schwellenländer, die in der Vergangenheit eine positive Korrelation mit Rohstoffpreisen aufgewiesen haben. Die Unternehmensgewinne in Schwellenländern hängen tendenziell stärker mit den Metallpreisen als mit den Ölpreisen zusammen. Brasilien, Indonesien, Südafrika und Chile sind wichtige Produzenten und dürften von höheren Preisen profitieren.

Ein schwächerer US- Dollar unterstützt die Schwellenländer 

In der Vergangenheit haben sich Schwellenländer bei einem schwachen US-Dollar tendenziell besser entwickelt als Industrieländer. Seit der globalen Finanzkrise war die Stärke des US-Dollars für einen Großteil des Zeitraums ein Gegenwind für die Wertentwicklung von Aktien und Anleihen aus Schwellenländern.

Die Abwertung des Dollars senkt die Kosten für die Bedienung von auf Dollar lautenden Schulden, was den finanziellen Druck mindert und das Wachstum ankurbelt. Die Finanzierungskosten für Schwellenländer sind gesunken. Wir beobachten, dass der J.P. Morgan Emerging Market Bond Index die niedrigsten Spreads gegenüber US-Staatsanleihen seit Beginn der Aufzeichnungen aufweist.

Ein schwächerer US-Dollar dürfte Aktien aus Schwellenländern zusätzlich unterstützen, indem er die Rohstoffpreise stützt und verstärkte Kapitalzuflüsse von Anlegern anzieht, die außerhalb der USA höhere Renditen suchen. 

Wir sind der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine mehrjährige Phase der USD-Schwäche gegeben sind, wie wir sie bereits von 2002 bis 2007 erlebt haben. 

  • Der US-Dollar verlor in der ersten Hälfte des Jahres 2025 stark an Wert, als Anleger begannen, die These vom „amerikanischen Sonderstellung” in Frage zu stellen. Obwohl der US Dollar-Index (DXY) stärker fiel als 1973, dem Jahr, in dem die USA den Goldstandard aufgaben, ist er nach den meisten Maßstäben, darunter reale effektive Wechselkurse und Kaufkraftparitäten, weiterhin überbewertet.  
  • Die veränderte Sichtweise bedeutet auch, dass der US-Dollar nicht mehr als sichere Währung angesehen wird, die in Zeiten der Risikoscheu gut abschneidet. Anstelle des traditionellen „lächelnden USD” beobachten wir heute eher einen „finster dreinblickenden USD”. Die US-Regierung hat widersprüchliche Signale zum USD gesendet, bevorzugt unserer Ansicht nach jedoch einen schwächeren US-Dollar. 
  • Zusätzlich zur veränderten Wahrnehmung der USA erwarten wir im Jahr 2026 sinkende US-Leitzinsen, während die Renditen in Japan steigen und die EZB voraussichtlich pausieren dürfte. Sinkende Zinsdifferenzen dürften dazu führen, dass die Kosten für die Absicherung von USD-Währungsrisiken für Anleger auf ihre US-Vermögenswerte zurückgehen. Eine stärkere Währungsabsicherung würde den USD unter Druck setzen.

Historisch gesehen war ein schwächerer USD eine Stütze für Anleihen und Aktien aus Schwellenländern. 

Die Politik der Schwellenländer kommt zunehmend den Aktionären zugute

Noch vor wenigen Jahren war häufig die Klage „in China kann man nicht investieren“ zu hören. Einige Anleger befürchteten, dass ihr Geld in bestimmten Schwellenländern nicht sicher sei – unabhängig von der Kapitalrendite –, und sorgten sich um Kapitalrückzahlungen.

Diese Sorge ist berechtigt, wie diejenigen bestätigen können, die 2022 russische Vermögenswerte hielten. Generell halten wir die Bedenken, dass sich dort nicht investieren lässt, jedoch für stark übertrieben und beobachten inzwischen wesentlich aktionärsfreundlichere Maßnahmen in den Schwellenländern, einschließlich China.  

Die chinesischen Behörden haben in den letzten Jahren klare Signale gesendet, dass sie mehr inländische Investitionen in Aktien sehen und den Aktienmarkt als Instrument der Vermögensbildung fördern möchten. 

  • Wir glauben zwar nicht, dass der chinesische Haushaltssektor kurzfristig deutlich an Dynamik gewinnt, trotz der Bemühungen der Behörden, die Binnennachfrage anzukurbeln. Allerdings stellen wir fest, dass diese Haushalte derzeit über sehr hohe Barbestände verfügen und ihre Positionen im heimischen Aktienmarkt weiter ausbauen könnten, was eine wichtige langfristige Unterstützung darstellen würde. Eine geringere Binnennachfrage würde vom Markt wahrscheinlich positiv aufgenommen werden. 
  • Die China Securities Regulatory Commission erwägt höhere Compliance-Schwellenwerte für auf dem Festland ansässige Unternehmen, die einen Börsengang in Hongkong anstreben, um das Risiko zu verringern, dass schwache Unternehmen die Meinung globaler Anleger über chinesische Vermögenswerte beeinträchtigen könnten.
  • Nachdem China jahrelang versucht hat, industrielle Kapazitäten auszubauen, ohne die Kapitalrendite zu berücksichtigen, zielen die aktuellen Maßnahmen darauf ab, die Margen und die Renditen für Aktionäre zu verbessern. Veränderungen werden nicht über Nacht eintreten, und es gibt nach wie vor erhebliche Überkapazitäten in China, aber die Richtung ist klar. 

Südkorea hebt sich jedoch durch eine besonders aktionärsfreundliche Politik hervor. Politiker und Entscheidungsträger in Südkorea sind sich zunehmend der Beteiligung der (wählenden) Öffentlichkeit an den Aktienmärkten bewusst, sei es direkt über Investitionskonten oder indirekt über Pensionssysteme. Dies hat die Verbesserung der Marktrenditen zu einem politischen Thema gemacht und den Anreiz erhöht, Fortschritte bei Reformen der Unternehmensführung zu erzielen.

Das koreanische „Value-Up-Programm” läuft seit Februar 2024 und hat im Juli 2025 an Dynamik gewonnen, als das Parlament eine Überarbeitung des Handelsgesetzes verabschiedete, die die Treuepflicht von Vorstandsmitgliedern gegenüber Minderheitsaktionären stärkt. Ziel des Programms ist es, den „Korea-Abschlag” zu verringern und ausländische Anleger anzuziehen, indem eine bessere Unternehmensführung, effizienterer Kapitaleinsatz und höhere Aktionärsrenditen durch stärkere Dividenden und Aktienrückkäufe gefördert werden.

Ist die Deglobalisierung nicht ein Hindernis?

Schwellenländer sind traditionell auf die Auslandsnachfrage angewiesen, um ihr Wachstum zu stützen. Sie haben tendenziell in reichere Länder exportiert.  

Eine Welt, in der die USA versuchen, die Handelsbedingungen zu ändern, könnte daher als eine Welt gesehen werden, in der Schwellenländer unter Druck geraten. Die USA werden für viele Länder wahrscheinlich ein weniger wichtiger Handelspartner sein als in der Vergangenheit, insbesondere für China. Da die Länder jedoch bezweifeln, dass sie mit den USA zu verlässlichen Bedingungen Handel treiben können, schließen sie verstärkt neue Abkommen mit anderen Partnern weltweit. So haben beispielsweise die EU und Indien kürzlich eine umfassende Senkung der Zölle vereinbart. 

Wir stellen auch fest, dass laut dem FTSE All Share Emerging Market Index nur etwa 15 %2 der Umsätze dieser Unternehmen in Nordamerika erzielt werden – der Großteil entfällt auf den Handel innerhalb der Schwellenländer. Während eine Diversifizierung weg von den USA den Anlegern zwischen 2009 und 2024 geschadet hätte, könnte ein geringeres Engagement in den USA jetzt von Vorteil sein. 

Etwas kontraintuitiv könnten die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Veränderungen in den globalen Beziehungen derzeit sogar positiv für die Schwellenländer sein, da sie den Fokus auf die Notwendigkeit legen, alternative Partnerschaften zu stärken.

Der Beginn eines mehrjährigen Trends? 

Aktien aus Schwellenländern sind seit 2009 hinter denen aus Industrieländern zurückgeblieben. Im Jahr 2025 kam es zu einer Trendwende, die sich bislang im Jahr 2026 fortsetzt. Wir sehen gute Gründe für die Annahme, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte, wie es auch in früheren längeren Zeiträumen der Fall war. In weiten Teilen der Schwellenländer gibt es zahlreiche Chancen und Unternehmen, die für positive Überraschungen sorgen könnten.

2026 ist das chinesische Jahr des Feuerpferds, ein Jahr, das intensive Energie, rasante Veränderungen und große Ambitionen mit sich bringen dürfte. Wir halten dies für eine treffende Beschreibung unserer Aussichten für Schwellenländer, nicht nur für China.

Aktien aus Schwellenländern

Unser Team für asiatische und Schwellenländeraktien ist auf den Aufbau diversifizierter Portfolios spezialisiert, die auf langfristigen Erfolg ausgerichtet sind. Wir investieren branchenübergreifend, suchen nach hochwertigen Unternehmen und nutzen Chancen in Schwellenländern.  

Relevante Einblick

  • Fussnoten

    1 Quelle: Invesco, LSEG Datastream, Gesamtertrag in USD berechnet

    2 Quelle: Invesco, FactSet, basierend auf den Kalenderumsätzen 2025

    Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten ist der 9. Februar 2026, sofern nicht anders angegeben. 

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    EMEA5294516