Schwellenländeranleihen

Unser Emerging Markets Debt Team bietet eine umfassende Abdeckung über Schwellenmarkt (EM)-Lokal- und Hartwährungsmärkten hinweg mit Expertise bei der Verwaltung sowohl von dedizierten Strategien als auch Multi-Asset-Lösungen für Schwellenländeranleihen, Zinssätze und Devisen und bietet Kunden eine vollständig integrierte und vielseitige Anlageplattform. Unsere Strategien sind durch unser makroökonomisches Rahmenwerk verankert, das unsere globale EM-Plattform nutzt, um eine vernetzte globale Perspektive zu prägen.

Luftaufnahme eines Frachtschiffs im Dock

6 Mrd. USD

Das Team verwaltet über 6 Milliarden USD über seine gesamte Plattform hinweg und bietet eine breite Palette an Produkten an, darunter Lokal-, Hart- und Mischwährungsstrategien für Schwellenländer. 

> 25 Jahre

Wir verwalten seit mehr als 25 Jahren Schwellenländeranleihen-Portfolios.

Über 90 Länder

Wir decken mehr als 90 Länder ab und die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist fest in die Investmentprozesse unserer Strategien eingebettet.

Was sind Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern?

Schwellenländeranleihen sind festverzinsliche Schuldinstrumente, die von Staaten mit aufstrebenden Volkswirtschaften sowie Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, emittiert werden. sowohl in Lokal- als auch in Fremdwährung. Da sich die Staaten in unterschiedlichen Stadien des Konjunkturzyklus befinden können, können auch Zinsen und Renditen unkorreliert gegenüber Industrieländern sein. Die eingebettete Option von Schwellenländeranleihen ermöglicht es Anlegern, von sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren, während sie über mehrere Hebel verfügt, die sowohl eine Minderung des Verlustrisikos als auch ein bedeutendes Alpha-Potenzial bieten können.

Integrierte Teams und Prozesse, die unsere globale EM-Plattform nutzen

Die Struktur unseres Teams fördert eine umfassende Perspektive, indem sie die Kooperation und Konnektivität zwischen mehreren Teams innerhalb von Invesco Fixed Income (IFI) verbessert und globale Erkenntnisse mit lokaler Expertise kombiniert, um eine Plattform mit vollständiger Abdeckung bereitzustellen. Unser Ansatz kombiniert Makro- und Länderanalysen in Industrie- und Schwellenländern, um das Verlustrisiko zu mindern und gleichzeitig die Renditen in einer sich verändernden Marktlandschaft zu optimieren. Durch Investitionen in Schwellenländeranleihen können unsere Kunden ihre Fixed Income-Strategie diversifizieren und höhere Renditen erzielen.

Stadt in der Abenddämmerung mit Straße

Integration von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)

Wir sind der Ansicht, dass die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Staatsanleiheinvestitionen eine Bewertung der politischen Absichten einer Regierung einschließen muss. Wir bemühen uns, ESG-Faktoren in allen Schritten des Investmentprozesses und der Portfoliokonstruktion zu berücksichtigen. Wir glauben, dass Länder mit einer guten Regierungsführung und investitionsfreundlichen Ausrichtung auf lange Sicht nachhaltiger aufgestellt sind. Eine derartige Ausrichtung hat positive ökologische und soziale Auswirkungen, die förderlich für das Wohlergehen der Bürger sind.

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Schwellenländeranleihen sind festverzinsliche Schuldinstrumente, die von Staaten mit aufstrebenden Volkswirtschaften sowie Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, emittiert werden. sowohl in Lokal- als auch in Fremdwährung. 

Die globalen Anleihemärkte erzielten 2025 eine gute Performance. Schwellenländeranleihen – sowohl in Lokal- als auch in Hartwährung – zeigten sich trotz der erhöhten geopolitischen Unsicherheit während des gesamten globalen geldpolitischen Zyklus robust. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir in Bezug auf EM-Anlagen aufgrund allgemein attraktiver Bewertungen und überzeugender Alpha-Chancen bei EM-Zinssätzen und Fremdwährungen optimistisch.

Lokalwährungsanleihen sind Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen in Lokalwährung begeben werden. Die Renditetreiber sind lokale Renditen, Kapitalwachstum (Veränderungen der Renditekurve oder Bonität) und Wechselkursveränderungen. Da sich die Staaten in unterschiedlichen Stadien des Konjunkturzyklus befinden können, können auch Zinsen und Renditen unkorreliert gegenüber Industrieländern sein. Angesichts des kontinuierlichen Wachstums sind Lokalwährungsanleihen meist liquider als Fremdwährungsanleihen. Die Liste an Ländern mit investierbaren/liquiden Lokalwährungsanleihen, die für ausländische Anleger zugänglich sind, wächst ständig weiter.

Fremdwährungsanleihen sind Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen in anderen Währungen begeben werden – üblicherweise in der Währung eines Industrielandes wie USD oder EUR. Viele schwächere Schwellenländer mit niedrigem Einkommen („Frontiermärkte“) emittieren Anleihen lieber in Hartwährung als ihrer eigenen Lokalwährung, um ausländische Investoren anzuziehen (Emissionen in Währungen wie US-Dollar oder Euro gelten als weniger riskant).

Sie können am Schwellenländermarkt anlegen, indem Sie in aktiv gemanagte Publikumsfonds oder börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren. Invesco bietet ein breites Spektrum an aktiv gemanagten Fonds und ETFs. 

Die Integration von ESG-Kriterien in die Anlagepraxis von Fixed Income-Anlegern macht rasche Fortschritte. Das Interesse der Regulierungsbehörden und die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen nehmen rasch zu. Auch bei einigen Anlegern verschieben sich die Präferenzen in dieser Richtung.

Renditetreiber sind lokale Renditen, Kapitalwachstum (Veränderungen der Zinskurve oder der Kreditwürdigkeit) und Wechselkurse (FX).

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da ein großer Anteil des Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. Der Fonds kann in bestimmte Wertpapiere investieren, die in China notiert sind, was erhebliche regulatorische Beschränkungen mit sich bringen kann, die sich auf die Liquidität und/oder Wertentwicklung des Fonds auswirken können. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlustrisiko unterliegen.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30. Juni 2025 sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vermarktungsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

    Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter invescomanagementcompany.lu.

