James Goldstone
Biographie
James Goldstone wurde im Mai 2020 neben Ciaran Mallon zum Co-Manager des Invesco UK Equity High Income Fund (UK) und des Invesco UK Equity Income Fund (UK) ernannt.
Er ist aus Henley, Großbritannien, heraus tätig und zusammen mit Ciaran Mallon auch Co-Manager des Invesco Select Trust plc UK Equity Share Portfolios. Er war zuvor alleiniger Manager des Trust (ab Oktober 2016), bis dieser mit dem von Ciaran Mallon verwalteten Invesco Income Growth Trust plc zusammengeführt wurde (im April 2021). Darüber hinaus war James Goldstone alleiniger Manager des UK Equities Pension Fund (ab April 2017), bis dieser im Januar 2024 abgewickelt wurde.
Vor seinem Eintritt in das Unternehmen im August 2012 war er Co-Head of Pan-European Sales bei Banco Espirito Santo in London. James Goldstone begann seine Karriere im Jahr 2001 im europäischen Aktienvertrieb bei Credit Lyonnais und spezialisierte sich in anschließenden Positionen bei HSBC und Dresdner Kleinwort auf den Vertrieb britischer Aktienprodukte. Er hat einen BA-Abschluss in Französisch von der Manchester University.
Profil
|Position
|UK Equities Fund Manager
|Für Invesco tätig
|11 Jahre
|Erfahrung
|23 Jahre
|Standort
|Henley-on-Thames
|Team
|UK Equities