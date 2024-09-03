焦點基金
景順環球入息基金
在全球搜羅收益及資本增長機遇的主動式資產配置平衡型基金
為何是景順環球入息基金？
資料來源：景順，截至2025年11月30日。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。
#多元化並不能保證利潤或消除損失風險。不保證目標和／或目標一定會實現。
主動式資產配置
基金過往根據不同經濟狀況作靈活資產配置
- 2019年12月：中美貿易戰跡象緩和，股市波幅下降，政府債券則波幅上升。考慮到股息具吸引力及債券收益率偏低，基金將股票配置比例由35%增至43%。
- 2020年2月：新冠疫情持續發酵，基金減持股票增持債券。起初看好投資級別，其後轉向高收益，因為債券市場得到政策支持。
- 2022年3月：俄烏衝突下減持股票。超配信貸風險，但仍集中於投資級別。
投資組合特徵
股票
固定收益
派息資料*
*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
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擬分配頻率
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除息日
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每單位派息
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年息率 (%)
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A（美元對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.0700
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8.15%
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A（澳元對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.0550
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6.52%
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A（歐元）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.0540
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6.53%
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A（英鎊對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.0650
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7.87%
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A（港元對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.6670
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8.28%
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A（人民幣對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.5420
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6.64%
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A（紐元對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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0.0650
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8.32%
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A（日圓對沖）每月派息-1股份
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每月
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01/12/25
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29.1670
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3.59%
資料來源：景順，截至2025年11月30日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元／50歐元／50澳元／400港元／400人民幣／40英鎊的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。