Impressum Germany

Invesco Management S.A, Zweigniederlassung Deutschland

Frankfurt

FOUR Building, Große Gallusstraße 14, 60315 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 29807 - 0

Invesco Real Estate, Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland

München

Sendlinger Str. 12, 80331 München

Tel.: +49 89 20606 – 0

E-Mail (Frankfurt und München): kontakt@invesco.com oder kontaktieren Sie gerne Ihren gewohnten Ansprechpartner unter der Ihnen bekannten E-Mail-Adresse.

Invesco Management S.A, Zweigniederlassung Deutschland ist eine im Handelsregister des Amtsgerichtes Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 28469 (bis 29.08.2025) eingetragene Zweigniederlassung der Invesco Asset Management. S.A. Luxemburg.

Geschäftsführer der Invesco Management S.A,: Matthieu Grosclaude, Marion Geniaux, Oliver Bilal, Richard Underwood, Adrian Mulryan, Tim Caverly und Billyana Kuncheva.

Leiter der Zweigniederlassung Deutschland: Erhard Radatz, Robert Stolfo und Steffen Pilopp.

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Niederlassung Deutschland lautet DE 813530501 (bis 29.08.2025).

Die Adresse der luxemburgischen Hauptniederlassung, die im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B36979 eingetragen ist, lautet: Invesco Management S.A., 37a Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Hauptniederlassung ist die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (www.cssf.lu).

Die deutsche Zweigniederlassung unterliegt zusätzlich der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (www.bafin.de).

Beschwerdemanagement

Zum Beschwerdemanagement finden Sie weitere Informationen hier.

Einhaltung der Wohlverhaltensregeln des BVI

Die Wohlverhaltensregeln des BVI legen freiwillige Standards fest, die über die gesetzlichen Pflichten von Fondsverwaltern hinausgehen. Sie tragen deren Rolle als Treuhänder Rechnung, die besonders hohe Anforderungen an das Verhalten gegenüber den Anlegern stellt. Wir, Invesco Management S.A, Zweigniederlassung Deutschland, Frankfurt FOUR Building, Große Gallusstraße 14, 60315 Frankfurt am Main, halten die Wohlverhaltensregeln in in der jeweils gültigen Fassung soweit diese auf uns und unser Geschäftsmodell anwendbar sind- ein. Diese sind hier abrufbar.