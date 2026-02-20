Insight

Nasdaq-100 Index: Wo Innovation gedeiht

20. Februar 2026
Invesco
Stellen Sie sich vor, Sie investieren in die Zukunft … schon heute. Von der Revolution der Elektrofahrzeuge bis hin zu Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz, von der Cloud, die unser digitales Leben antreibt, bis hin zu Plattformen, die Milliarden Menschen miteinander verbinden – die transformativsten Unternehmen unserer Zeit gestalten schon heute die Zukunft von morgen. Sie kennen ihre Namen. Sie verwenden ihre Produkte. Diese Unternehmen verändern die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und uns miteinander verbinden. Von Technologiezentren wie dem Silicon Valley bis hin zu Innovationszentren rund um den Globus vereint der Nasdaq-100 Index Marktführer, die Vorreiter hinter den weltweit disruptivsten Technologien, in einer einzigen, starken Anlagestrategie. Dies könnte Ihr Tor zu einem Stück Zukunft sein. Gebündelt in einem Index.

Mehr als nur ein Tech-Index

Der Nasdaq-100 Index bildet die 100 größten Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ab, die an der Nasdaq Stock Exchange notiert sind. Darunter finden sich Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Tesla. Allerdings dreht sich nicht alles nur um Technologie. Rund ein Drittel des Index besteht aus Unternehmen aus anderen Branchen. Zum Beispiel Moderna, bekannt für seinen mRNA-COVID-19-Impfstoff, oder Netflix, ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungsbereich. Daneben finden sich auch bekannte Unternehmen wie Starbucks, Costco, lululemon athletica und Align Technology (Hersteller von Invisalign) im Index. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen kleinen Teil all Ihrer Lieblingsmarken besitzen, ohne sich für eine Marke entscheiden zu müssen.

Innovationsgetriebene Wertentwicklung

In den letzten zehn Jahren hat der Nasdaq-100 Index den S&P 500 Index (der die 500 nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen abbildet) durchweg übertroffen. Zwischen dem 31. Juli 2015 und dem 31. Juli 2025 erzielte der Nasdaq-100 Index eine fast 1,8-mal so hohe Gesamtrendite wie der S&P 500 Index.

Nasdaq-100 Index ggü. S&P 500 Index: Gesamtrendite vom 31.07.2015 bis 31.07.2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Nur zur Illustration. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich.

  NASDAQ-100 Index S&P 500 Index
Kumulierte Wertentwicklung (%) 440.85% 241.21%
Rendite p.a. 18.37% 13.05%
+Annualisierte Volatilität 23.18% 18.74%

Bloomberg L.P., Stand der Daten: 31. Juli 2025. Nur zur Illustration. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Indexrenditen stellen keine Fondsrenditen dar. Im Anhang finden Sie eine Tabelle mit der 5-Jahres- und 12-Monats-Wertentwicklung beider Indizes. 

Triebkräfte hinter dem Erfolg des Index

Der Index ist vor allem deshalb so erfolgreich, da er sich auf zukunftsweisende Branchen wie Technologie, Verbraucherdienstleistungen und das Gesundheitswesen konzentriert. Diese Branchen sind Innovationsschmieden, die sich ständig weiterentwickeln, um den Anforderungen einer digitalen, vernetzten Welt gerecht zu werden. Aber seien wir einmal ehrlich: Schnelles Wachstum geht oft mit größeren Turbulenzen einher. Diese Sektoren können volatiler sein als andere, das heißt, sie können stärkere Schwankungen aufweisen. Dennoch sind viele Anleger bereit, dieses Risiko einzugehen, um potenziell langfristige Gewinne zu erzielen.

Machen Sie Ihr Portfolio zukunftssicher: mit Innovation und Diversifikation

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, von dieser innovationsgetriebenen Wertentwicklung zu profitieren, könnten eine Invesco Nasdaq-100 UCITS ETFs die passende Möglichkeit sein. Sie ermöglichen eine Beteiligung an vielen dieser führenden Unternehmen mit nur einer Anlage, ohne dass Sie einzelne Titel auswählen müssen. Damit investieren Sie kosteneffizient in die Zukunft und bleiben mit den Unternehmen in Verbindung, die diese gestalten.

Gute Gründe, in Innovation zu investieren

Wir haben mehrere Nasdaq UCITS ETFs im Angebot, die ein Engagement in Wachstumsunternehmen mit starken Fundamentaldaten ermöglichen. Erhalten Sie Zugang zu bahnbrechenden Technologien, revolutionären Giganten und bekannten Namen aus verschiedenen Branchen – und damit einzigartige Diversifikationsvorteile im US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Aktienuniversum.

Mehr erfahren

  • Historische Wertentwicklung – rollierende 12‑Monats‑Wertentwicklung über 5 Jahre

     

    Jul '24 -
    Jul '25

    Jul '23 -
    Jul '24

    Jul '22 -
    Jul '23

    Jul '21 -
    Jul '22

    Jul '20 -
    Jul '21

    NASDAQ-100 Index

    20.55%

    23.60%

    22.44%

    -13.00%

    37.88%

    S&P 500 Index (in USD)

    15.87%

    21.60%

    12.44%

    -5.06%

    35.82%

    Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass die Renditen steigen oder fallen. Die Wertentwicklungsangaben werden in USD dargestellt. Quelle: Bloomberg, Invesco, Wertentwicklung per 31. Mai 2025. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Nur zur Illustration. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich.

    Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Wertschwankung: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Aktien:Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

    Konzentration:Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte

    Wertpapierleihgeschäfte: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Kreditlaufzeit nicht nachkommt und die ihm zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht verkaufen kann, wenn der Kreditnehmer ausfällt.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 31.12.2025, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Nasdaq®, NASDAQ-100 IndexSM und NASDAQ Next Gen 100 sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (die zusammen mit ihren Konzerngesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und zur Nutzung durch Invesco lizensiert."" Das/Die Produkt(e) wurden von den Unternehmen nicht auf ihre Legalität oder Eignung hin geprüft. Das/Die Produkt(e) werden nicht von den Unternehmen ausgegeben, unterstützt, verkauft oder beworben. DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI GARANTIE UND KEINE HAFTUNG IM HINBLICK AUF DIE PRODUKTE.

    der Schweiz durch: Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert. Herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

