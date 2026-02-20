Nasdaq-100 Index: Wo Innovation gedeiht

Stellen Sie sich vor, Sie investieren in die Zukunft … schon heute. Von der Revolution der Elektrofahrzeuge bis hin zu Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz, von der Cloud, die unser digitales Leben antreibt, bis hin zu Plattformen, die Milliarden Menschen miteinander verbinden – die transformativsten Unternehmen unserer Zeit gestalten schon heute die Zukunft von morgen. Sie kennen ihre Namen. Sie verwenden ihre Produkte. Diese Unternehmen verändern die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und uns miteinander verbinden. Von Technologiezentren wie dem Silicon Valley bis hin zu Innovationszentren rund um den Globus vereint der Nasdaq-100 Index Marktführer, die Vorreiter hinter den weltweit disruptivsten Technologien, in einer einzigen, starken Anlagestrategie. Dies könnte Ihr Tor zu einem Stück Zukunft sein. Gebündelt in einem Index.



Mehr als nur ein Tech-Index

Der Nasdaq-100 Index bildet die 100 größten Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ab, die an der Nasdaq Stock Exchange notiert sind. Darunter finden sich Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Tesla. Allerdings dreht sich nicht alles nur um Technologie. Rund ein Drittel des Index besteht aus Unternehmen aus anderen Branchen. Zum Beispiel Moderna, bekannt für seinen mRNA-COVID-19-Impfstoff, oder Netflix, ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungsbereich. Daneben finden sich auch bekannte Unternehmen wie Starbucks, Costco, lululemon athletica und Align Technology (Hersteller von Invisalign) im Index. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen kleinen Teil all Ihrer Lieblingsmarken besitzen, ohne sich für eine Marke entscheiden zu müssen.



Innovationsgetriebene Wertentwicklung

In den letzten zehn Jahren hat der Nasdaq-100 Index den S&P 500 Index (der die 500 nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen abbildet) durchweg übertroffen. Zwischen dem 31. Juli 2015 und dem 31. Juli 2025 erzielte der Nasdaq-100 Index eine fast 1,8-mal so hohe Gesamtrendite wie der S&P 500 Index.



