Informationen zu den in Österreich & Deutschland domizilierten Fonds

Verkaufsunterlagen & Pflichtpublikationen

Die Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, aktuelle Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu den in Österreich domizilierten Invesco Fonds werden Ihnen von der von der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Factsheets fordern Sie bitte direkt bei unserem Kundenservice an: client_service@vie.invesco.com.

Fonds ISIN WKN Währung Dokumente

Invesco Extra Income Bond*

*Seit dem 22.05.2026 keine Ausgabe neuer Anteile.
Weitere Informationen finden Sie hier.

 AT0000673892 n. v. EUR Alle Dokumente herunterladen

Invesco Extra Income Bond*

*Seit dem 22.05.2026 keine Ausgabe neuer Anteile.
Weitere Informationen finden Sie hier.

 AT0000675731 n. v. EUR Alle Dokumente herunterladen

Die Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, aktuelle Berichte und die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu den in Deutschland domizilierten Invesco Fonds werden Ihnen von der von der KVG Universal – Investment – Gesellschaft mbH zur Verfügung gestellt.

Fonds ISIN WKN Währung Wertentwicklung Dokumente
Invesco Europa Core Aktienfonds DE0008470337 847033 EUR Wertentwicklung im Überblick Alle Dokumente herunterladen
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds DE0008470477 847047 EUR Wertentwicklung im Überblick Alle Dokumente herunterladen