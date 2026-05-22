Informationen zu den in Österreich & Deutschland domizilierten Fonds
Verkaufsunterlagen & Pflichtpublikationen
Die Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, aktuelle Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu den in Österreich domizilierten Invesco Fonds werden Ihnen von der von der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. zur Verfügung gestellt.
Aktuelle Factsheets fordern Sie bitte direkt bei unserem Kundenservice an: client_service@vie.invesco.com.
|Fonds
|ISIN
|WKN
|Währung
|Dokumente
|
Invesco Extra Income Bond*
*Seit dem 22.05.2026 keine Ausgabe neuer Anteile.
|AT0000673892
|n. v.
|EUR
|Alle Dokumente herunterladen
|
Invesco Extra Income Bond*
*Seit dem 22.05.2026 keine Ausgabe neuer Anteile.
|AT0000675731
|n. v.
|EUR
|Alle Dokumente herunterladen
Die Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, aktuelle Berichte und die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu den in Deutschland domizilierten Invesco Fonds werden Ihnen von der von der KVG Universal – Investment – Gesellschaft mbH zur Verfügung gestellt.
|Fonds
|ISIN
|WKN
|Währung
|Wertentwicklung
|Dokumente
|Invesco Europa Core Aktienfonds
|DE0008470337
|847033
|EUR
|Wertentwicklung im Überblick
|Alle Dokumente herunterladen
|Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
|DE0008470477
|847047
|EUR
|Wertentwicklung im Überblick
|Alle Dokumente herunterladen