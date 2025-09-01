Multi-Asset-Lösungen

195 Mrd. USD Verwaltetes Vermögen
Das Invesco Solutions-Team betreut ein Gesamtvermögen von 195 Mrd. USD.1
160+ Investmentexperten
Wir verfügen über ein großes und erfahrenes Team von mehr als 160 spezialisierten Investmentexperten.1
19 Standorte
Durch unsere Präsenz in allen wichtigen Märkten verbinden wir lokale Expertise mit globaler Perspektive.1
Lösungen für eine Reihe gezielter Ergebnisse
Invesco Solutions ist bestrebt, ein ergebnisorientiertes, flexibles Rahmenwerk zu bieten, das den Aufbau und die Umsetzung von hochgradig anpassbaren Lösungen unterstützt, einschließlich Präzisionsexpositionen und Gesamtportfoliolösungen über Regionen, Anlageklassen, Anlagestile und Instrumententypen hinweg.
Invesco Solutions
Wir bieten ein breites Angebot an Dienstleistungen, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset-Allokation bis hin zur Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Investments.
Transkript
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Multi-Asset-Fonds bieten ein Engagement in einer vielfältigen Mischung von Anlageklassen – einschließlich Aktien, Anleihen, Barmitteln und Alternativen – in einem einzigen Anlageportfolio. Manager zielen häufig auf spezifische Ergebnisse oder Ziele ab, wie z. B. ein bestimmtes Ertragsniveau, eine geringere Volatilität, ein geringeres Risiko, Erträge oder eine stärkere Diversifizierung.
Diversifikation ist einer der Hauptvorteile von Multi-Asset-Fonds. Wenn ein Portfolio ausschließlich in eine Anlageklasse investiert ist, wird es anfällig für Abschwünge, die diese Anlageklasse betreffen. Multi-Asset-Fonds versuchen, die Diversifikation des Portfolios durch die Allokation von Anlagen auf mehrere Klassen zu erhöhen. Dies kann dazu beitragen, das Risiko und die Volatilität im Vergleich zu Optionen für einzelne Anlageklassen zu reduzieren.
Finanzexperten können aus verschiedenen Gründen Multi-Asset-Fonds für ihre Kunden auswählen. Der Zugang zu mehreren Anlageklassen über einen Fonds kann effizienter, einfacher und mit höherer Wahrscheinlichkeit überlappende Engagements vermeiden als der Zugang zu derselben Zusammenstellung von Anlageklassen über separate Anlagen.
Anleger können über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Modellportfolios auf Multi-Asset-Strategien zugreifen.