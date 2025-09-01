Investmentstrategien

Multi-Asset-Lösungen

Durch die Einbeziehung von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Barmitteln und alternativen Anlageklassen sind unsere Multi-Asset-Lösungen darauf ausgelegt, die komplexesten Herausforderungen zu meistern.

Anlagelösungen für Berater

195 Mrd. USD Verwaltetes Vermögen

Das Invesco Solutions-Team betreut ein Gesamtvermögen von 195 Mrd. USD.1

160+ Investmentexperten

Wir verfügen über ein großes und erfahrenes Team von mehr als 160 spezialisierten Investmentexperten.1

19 Standorte

Durch unsere Präsenz in allen wichtigen Märkten verbinden wir lokale Expertise mit globaler Perspektive.1

Lösungen für eine Reihe gezielter Ergebnisse

Invesco Solutions ist bestrebt, ein ergebnisorientiertes, flexibles Rahmenwerk zu bieten, das den Aufbau und die Umsetzung von hochgradig anpassbaren Lösungen unterstützt, einschließlich Präzisionsexpositionen und Gesamtportfoliolösungen über Regionen, Anlageklassen, Anlagestile und Instrumententypen hinweg.

  • Differenzierte Strategien: Unser Ziel ist es, einzigartige, bewährte Strategien zur Ergänzung und Vervollständigung von Portfolios zu entwickeln.
  • Transparenz und quantitative Stringenz: Unser transparenter Anlageprozess wird durch proprietäre Analysetools und maßgeschneiderte Berichtsfunktionen unterstützt.
  • Maßgeschneiderte Lösungen: Unsere umfassende Palette an Dienstleistungen – von maßgeschneiderten Modellen bis hin zur ausführlichen Portfolio-Beratung – profitiert von den besten Ideen von Invesco.
Test

Invesco Solutions

Wir bieten ein breites Angebot an Dienstleistungen, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset-Allokation bis hin zur Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Investments.

Mehr erfahren

Transkript

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Multi-Asset-Fonds bieten ein Engagement in einer vielfältigen Mischung von Anlageklassen – einschließlich Aktien, Anleihen, Barmitteln und Alternativen – in einem einzigen Anlageportfolio. Manager zielen häufig auf spezifische Ergebnisse oder Ziele ab, wie z. B. ein bestimmtes Ertragsniveau, eine geringere Volatilität, ein geringeres Risiko, Erträge oder eine stärkere Diversifizierung.

Diversifikation ist einer der Hauptvorteile von Multi-Asset-Fonds. Wenn ein Portfolio ausschließlich in eine Anlageklasse investiert ist, wird es anfällig für Abschwünge, die diese Anlageklasse betreffen. Multi-Asset-Fonds versuchen, die Diversifikation des Portfolios durch die Allokation von Anlagen auf mehrere Klassen zu erhöhen. Dies kann dazu beitragen, das Risiko und die Volatilität im Vergleich zu Optionen für einzelne Anlageklassen zu reduzieren. 

Finanzexperten können aus verschiedenen Gründen Multi-Asset-Fonds für ihre Kunden auswählen. Der Zugang zu mehreren Anlageklassen über einen Fonds kann effizienter, einfacher und mit höherer Wahrscheinlichkeit überlappende Engagements vermeiden als der Zugang zu derselben Zusammenstellung von Anlageklassen über separate Anlagen.

Anleger können über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Modellportfolios auf Multi-Asset-Strategien zugreifen.

  • Fußnoten

    Stand der Daten: 30. Juni 2024 sofern nicht anders angegeben. Die Bilanzsumme umfasst verwaltete Vermögenswerte, beratene Vermögenswerte und indexgebundene Vermögenswerte.

    Wichtige Informationen

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. 

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. 

    EMEA4781950