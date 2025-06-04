Fund Managers
Real Estate
Chief Executive Officer, Invesco Real Estate R. Scott Dennis
Manager Director, Head of North America Bert Crouch
Managing Director, Head of Asia Pacific & Co-Chief Investment Officer Calvin Chou
Managing Director, Head of Europe & Chief Investment Officer Andy Rofe
Co-Chief Investment Officer, Managing Director, Head of Core Funds, Invesco Real Estate Asia Pacific Ian Schilling
Managing Director, Global Head of Client Portfolio Management, Invesco Real Estate Max Swango
Managing Director, Portfolio Management Tracey Luke
Managing Director, Portfolio Manager Michelle Foss
Private Credit
Head of Global Private Credit Scott Baskind
Head of Direct Lending, Managing Director Ron Kantowitz
Managing Director, Head of Distressed Credit Paul Triggiani
Senior Portfolio Manager and Co-Head Credit Research Kevin Egan
Senior Portfolio Manager / Co-Head of Credit Research, Broadly Syndicated Loans Thomas Ewald
Senior Portfolio Manager / Co-Head of Credit Research, Broadly Syndicated Loans David Lukkes
CFA®
Managing Director, Head of European Senior Loans / Senior Portfolio Manager Michael Craig
CFA®
Managing Director, Head of US Trading / Senior Portfolio Manager Seth Misshula
CFA®
Managing Director, Team Leader / Portfolio Manager Gerard Fogarty
Senior Client Portfolio Manager, Invesco Fixed Income Kevin Petrovcik
M.B.A., B.S.