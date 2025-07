Nous pensons que les cours des actions reflètent les fondamentaux au fil du temps. Les marchés ont tendance à réagir de manière excessive aux événements présents et à sous-estimer les perspectives à long terme d’une entreprise. En adoptant une approche de l’investissement à long terme, nous sommes en mesure de tirer parti de la vision court-termiste du marché. Rendez-vous sur la page produit du fonds Invesco Asian Equity pour consulter les DIC/DICI et les fiches produits. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds faisant l’objet d’une gestion dynamique et non pas l’acquisition d’un actif sous-jacent.