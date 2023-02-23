Nous dépassons les biais régionaux et adoptons une approche mondiale. À l’affut des opportunités partout dans le monde, nous nous attachons à concevoir des portefeuilles qui offrent à nos clients des revenus réguliers associés à l’appréciation de leur capital.

Contrairement aux gérants de fonds obligataires traditionnels, nous ne nous concentrons pas uniquement sur l’anticipation des mouvements de marché et sur la sélection de titres. Nous allons plus loin. Nous identifions les thèmes majeurs qui régissent les économies et nous utilisons cette analyse pour orienter notre sélection de titres. Parmi ces thèmes se trouvent :

La décarbonation et la transition vers la neutralité carbone

L’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur les secteurs de l’énergie et des services aux collectivités

La transition des économies mondiales de la stagflation vers la stagnation

Et ainsi de suite…

Nous mettons également en place des « overlays macro » pour gérer les risques auxquels le fonds est exposé tout au long du cycle. Pour cela, nous avons recours aux instruments dérivés, beaucoup moins gourmands en frais de transaction que la négociation à l’achat et à la vente d’obligations d’entreprises.



Rendez-vous sur la page produit du fonds Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund pour consulter les DIC/DICI et les fiches produits.

