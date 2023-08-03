Wij beperken ons niet tot regionale voorkeuren, maar kiezen voor een echte wereldwijde aanpak. Wij onderzoeken mogelijkheden overal ter wereld en proberen zo portefeuilles samen te stellen die onze klanten consistente inkomsten en kapitaalgroei bieden.

In tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligatiebeheerders richten wij ons echter niet alleen op markttiming of effectenselectie. Wij gaan een stap verder. Wij identificeren de grote thema's die de economieën aansturen en gebruiken die analyse bij het kiezen van emittenten. Het kan daarbij gaan om thema's zoals:

Decarbonisatie/transitie naar CO2-neutraliteit

De impact van de Russische oorlog op de energie- en de nutssector

De transitie van wereldeconomieën van stagflatie naar stagnatie

Etc. etc.

We passen ook 'macro-overlays' toe om het totale risico van het fonds gedurende de gehele cyclus te beheersen. Daarbij maken we gebruik van derivaten, waardoor de transactiekosten lager blijven vergeleken met het aan- en verkopen van bedrijfsobligaties.



