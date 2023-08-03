Melbourne

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Een wereldwijde gediversifieerde strategie voor bedrijfsobligaties met potentieel voor inkomsten en kapitaalgroei.

Een wereld van mogelijkheden

De wereldwijde aanpak van het fonds biedt meer beleggingsmogelijkheden dan een regionale strategie. Op basis van research identificeert ons team structurele en tactische thema’s in de kredietmarkten die potentieel bieden voor aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen. We profiteren niet alleen van het gebrek aan geografische beperkingen. We kunnen ook tot 20% van het fonds beleggen in high-yield obligaties (niet lager dan BB bij aankoop), als het economische klimaat en de specifieke omstandigheden van de emittent aantrekkelijk lijken. We gebruiken deze vrijheid doorgaans om te beleggen in high-yield obligaties van investment-grade emittenten.

Vele mogelijkheden

Het fonds biedt een wereldwijde gediversifieerde beleggingsbenadering voor investment-grade bedrijfsobligaties.

Thematische filosofie

Over- en onderwegingen in regio’s, sectoren en kapitaalstructuren tegenover de benchmark zijn gebaseerd op thema’s.

Ervaren en deskundig team

Invesco Fixed Income telt meer dan 180 beleggingsprofessionals met gemiddeld 18 jaar ervaring in de branche en 12 jaar bij Invesco.

Waarom dit fonds?

We focussen op investment-grade bedrijfsobligaties van bedrijven met een zeer goede financiële gezondheid en een sterke balans. Het wanbetalingsrisico voor dit soort effecten is doorgaans laag. Wanbetaling is heel zeldzaam voor investment-grade emittenten.

Binnen onze portfolio’s beleggen we in een brede kring van sectoren en geografische gebieden. Dat helpt om te zorgen voor een goede diversificatie.

Essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocumenten en factsheets zijn te vinden op de Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund productpagina.

De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa. Het fonds wordt actief beheerd. Het wordt niet beheerd op basis van een benchmark.

In tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligatiebeheerders richten wij ons niet alleen op markttiming of effectenselectie. Wij gaan een stap verder. Wij identificeren de grote thema's die de economieën aansturen en gebruiken die analyse bij het kiezen van emittenten. Het kan daarbij gaan om thema's zoals:

  • Decarbonisatie/transitie naar CO2-neutraliteit
  • De impact van de Russische oorlog op de energie- en de nutssector
  • De transitie van wereldeconomieën van stagflatie naar stagnatie
  • Etc. etc.

We passen ook 'macro-overlays' toe om het totale risico van het fonds gedurende de gehele cyclus te beheersen. Daarbij maken we gebruik van derivaten, waardoor de transactiekosten lager blijven vergeleken met het aan- en verkopen van bedrijfsobligaties.

Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten vindt u op www.invescomanagementcompany.lu

Onze aanpak van ESG berust op de filosofie dat de beoordeling van ESG-criteria leidt tot betere voor risico gecorrigeerde rendementen op de lange termijn. Onze kredietanalisten hebben de taak om gunstige ESG-factoren te identificeren voor de bedrijven die ze onderzoeken. Daarbij combineren ze ESG-analyse met fundamentele financiële analyse.

We werken ook nauw samen met het wereldwijde ESG-team van Invesco, dat engagement met bedrijven coördineert en aanvullende ondersteuning, data en analyses levert.

  • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat tot een aanzienlijk risico van kapitaalverlies kan leiden afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die genoteerd staan in China, wat aanzienlijke reglementaire beperkingen met zich kan meebrengen die een invloed kunnen hebben op de liquiditeit en/of het beleggingsrendement van het fonds. Aangezien dit fonds in een bepaalde sector belegt, moet u grotere schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat.
Maak kennis met het team

Lyndon Man en Luke Greenwood leiden sinds 2013 het beheer van het fonds. Ze worden sinds 2016 bijgestaan door Michael Booth en sinds 2021 ook door Matthew Henly. Lyndon en Luke hebben samen meer dan 50 jaar ervaring in de sector en hebben door veel verschillende economische cycli heen genavigeerd. Ze maken gebruik van de expertise van het wereldwijde fixed income platform van Invesco. Het platform bestaat uit meer dan 180 beleggingsprofessionals met gemiddeld 18 jaar ervaring in de sector en 12 jaar bij Invesco.

Ik ben ervan overtuigd dat onze thematische beleggingsaanpak essentieel is voor het behalen van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen in de toekomst.

Veelgestelde vragen

Met 'investment-grade bedrijfsobligaties' worden bedrijfsobligaties bedoeld die zijn uitgegeven door kwaliteitsbedrijven. De belangrijkste drie kredietbeoordelaars hanteren elk een iets andere definitie. Moody's definieert investment-grade effecten als effecten met een rating van Baa3 of hoger. Bij Standard & Poor's en Fitch zijn dat effecten met een van rating BBB- of hoger.

Investment-grade bedrijfsobligaties kunnen een belangrijke rol spelen om inkomsten te genereren in een beleggingsportefeuille. Daarom waren ze populair bij beleggers in de jaren na de wereldwijde financiële crisis, toen de wereld langdurig met lage of zelfs negatieve rente op staatsobligaties kampte.
 

Ze kunnen ook een goed hulpmiddel zijn voor diversificatie. Ze vertegenwoordigen een grote portfolio van het wereldwijde beleggingsuniversum. Beleggers kunnen dus blootstelling verkrijgen aan een breed spectrum van economische sectoren en geografische gebieden. Hun koers is meestal een stuk minder volatiel dan die van aandelen.

Wanneer de economie terugvalt, neemt het risico toe dat bedrijven niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Maar historisch gezien is het aantal wanbetalingen voor investment-grade krediet heel klein. Zelfs tussen 2008 en 2009 piekte het wanbetalingspercentage op amper 0,3-0,4% van het universum. De dreiging van een verlagingen van de kredietrating komt vaker voor, maar kan worden opgevangen door grondige kredietanalyse.

Wanneer de economie achteruitgaat, doen fixed income assets van hoge kwaliteit (staatsobligaties en investment-grade bedrijfsobligaties) het meestal beter dan de volatielere en risicovollere delen van de markt. Dat komt gedeeltelijk doordat veel beleggers, wanneer de markten met uitdagingen kampen, de voorkeur geven aan ‘veiligere’ assets die veerkrachtiger zijn in perioden van trage groei. Beleggers in investment-grade bedrijfsobligaties kunnen daarvan profiteren.

  • Gegevens per 31 januari 2021 tenzij anders vermeld. Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​ Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Niet alle aandelenklassen van dit fonds zijn mogelijk in alle rechtsgebieden openbaar te koop en niet alle aandelenklassen zijn hetzelfde, noch passen ze noodzakelijkerwijs bij elke belegger

    EMEA3310549/2024
