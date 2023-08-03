Fixed Income Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
De wereldwijde aanpak van het fonds biedt meer beleggingsmogelijkheden dan een regionale strategie. Op basis van research identificeert ons team structurele en tactische thema’s in de kredietmarkten die potentieel bieden voor aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen. We profiteren niet alleen van het gebrek aan geografische beperkingen. We kunnen ook tot 20% van het fonds beleggen in high-yield obligaties (niet lager dan BB bij aankoop), als het economische klimaat en de specifieke omstandigheden van de emittent aantrekkelijk lijken. We gebruiken deze vrijheid doorgaans om te beleggen in high-yield obligaties van investment-grade emittenten.
We focussen op investment-grade bedrijfsobligaties van bedrijven met een zeer goede financiële gezondheid en een sterke balans. Het wanbetalingsrisico voor dit soort effecten is doorgaans laag. Wanbetaling is heel zeldzaam voor investment-grade emittenten.
Binnen onze portfolio’s beleggen we in een brede kring van sectoren en geografische gebieden. Dat helpt om te zorgen voor een goede diversificatie.
Essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocumenten en factsheets zijn te vinden op de Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund productpagina.
De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa. Het fonds wordt actief beheerd. Het wordt niet beheerd op basis van een benchmark.
In tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligatiebeheerders richten wij ons niet alleen op markttiming of effectenselectie. Wij gaan een stap verder. Wij identificeren de grote thema's die de economieën aansturen en gebruiken die analyse bij het kiezen van emittenten. Het kan daarbij gaan om thema's zoals:
We passen ook 'macro-overlays' toe om het totale risico van het fonds gedurende de gehele cyclus te beheersen. Daarbij maken we gebruik van derivaten, waardoor de transactiekosten lager blijven vergeleken met het aan- en verkopen van bedrijfsobligaties.
Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten vindt u op www.invescomanagementcompany.lu.
Onze aanpak van ESG berust op de filosofie dat de beoordeling van ESG-criteria leidt tot betere voor risico gecorrigeerde rendementen op de lange termijn. Onze kredietanalisten hebben de taak om gunstige ESG-factoren te identificeren voor de bedrijven die ze onderzoeken. Daarbij combineren ze ESG-analyse met fundamentele financiële analyse.
We werken ook nauw samen met het wereldwijde ESG-team van Invesco, dat engagement met bedrijven coördineert en aanvullende ondersteuning, data en analyses levert.
Voor de meeste fixed income asset classes keerde in februari het tij, doordat de renteverwachtingen stegen als gevolg van sterkere gegevens. Zie hoe de fixed income asset classes vorige maand presteerden, in welke segmenten beleggers het meest geïnteresseerd waren en wat u volgens ons deze maand in de gaten zou moeten houden.
Lyndon Man en Luke Greenwood leiden sinds 2013 het beheer van het fonds. Ze worden sinds 2016 bijgestaan door Michael Booth en sinds 2021 ook door Matthew Henly. Lyndon en Luke hebben samen meer dan 50 jaar ervaring in de sector en hebben door veel verschillende economische cycli heen genavigeerd. Ze maken gebruik van de expertise van het wereldwijde fixed income platform van Invesco. Het platform bestaat uit meer dan 180 beleggingsprofessionals met gemiddeld 18 jaar ervaring in de sector en 12 jaar bij Invesco.
Ik ben ervan overtuigd dat onze thematische beleggingsaanpak essentieel is voor het behalen van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen in de toekomst.
Met 'investment-grade bedrijfsobligaties' worden bedrijfsobligaties bedoeld die zijn uitgegeven door kwaliteitsbedrijven. De belangrijkste drie kredietbeoordelaars hanteren elk een iets andere definitie. Moody's definieert investment-grade effecten als effecten met een rating van Baa3 of hoger. Bij Standard & Poor's en Fitch zijn dat effecten met een van rating BBB- of hoger.
Investment-grade bedrijfsobligaties kunnen een belangrijke rol spelen om inkomsten te genereren in een beleggingsportefeuille. Daarom waren ze populair bij beleggers in de jaren na de wereldwijde financiële crisis, toen de wereld langdurig met lage of zelfs negatieve rente op staatsobligaties kampte.
Ze kunnen ook een goed hulpmiddel zijn voor diversificatie. Ze vertegenwoordigen een grote portfolio van het wereldwijde beleggingsuniversum. Beleggers kunnen dus blootstelling verkrijgen aan een breed spectrum van economische sectoren en geografische gebieden. Hun koers is meestal een stuk minder volatiel dan die van aandelen.
Wanneer de economie terugvalt, neemt het risico toe dat bedrijven niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Maar historisch gezien is het aantal wanbetalingen voor investment-grade krediet heel klein. Zelfs tussen 2008 en 2009 piekte het wanbetalingspercentage op amper 0,3-0,4% van het universum. De dreiging van een verlagingen van de kredietrating komt vaker voor, maar kan worden opgevangen door grondige kredietanalyse.
Wanneer de economie achteruitgaat, doen fixed income assets van hoge kwaliteit (staatsobligaties en investment-grade bedrijfsobligaties) het meestal beter dan de volatielere en risicovollere delen van de markt. Dat komt gedeeltelijk doordat veel beleggers, wanneer de markten met uitdagingen kampen, de voorkeur geven aan ‘veiligere’ assets die veerkrachtiger zijn in perioden van trage groei. Beleggers in investment-grade bedrijfsobligaties kunnen daarvan profiteren.
