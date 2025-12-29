Stratégies obligataires
Découvrez la diversité des stratégies obligataires d’Invesco, qui allient expertise mondiale et solutions innovantes pour répondre à vos besoins en matière d’investissement.
Nous proposons un large éventail de produits, notamment des stratégies en devises locales, fortes et mixtes des marchés émergents.1
Nous gérons des portefeuilles de dette émergente depuis plus de 25 ans.1
Nous couvrons de nombreux pays et intégrons des critères ESG dans nos processus d’investissement.1
Notre équipe Dette émergente offre une couverture complète des marchés en devises fortes et locales. Nous associons des analyses macroéconomiques à une expertise locale pour proposer des stratégies intégrées sur le crédit, les taux et les devises des marchés émergents. Grâce à une approche collaborative fondée sur la recherche, nous aidons nos clients à diversifier leur portefeuille, gérer le risque et exploiter le potentiel de rendement dans un environnement mondial en constante évolution.
La dette des marchés émergents est la dette obligataire émise par les pays dont les économies sont en développement ainsi que par les entreprises de ces pays. Elle inclut les devises locales et fortes.
La dette des marchés émergents a affiché de solides performances en 2025, faisant preuve de résilience tout au long du cycle monétaire mondial, malgré une incertitude géopolitique élevée. L’incertitude entourant les politiques économiques et le ralentissement de la croissance économique américaine ont remis en question le récit de l’« exceptionnalisme » des États-Unis, affaiblissant le dollar et offrant, selon nous, des conditions plus favorables pour la dette émergente. À l’avenir, nous restons positifs sur les actifs des marchés émergents, soutenus par des valorisations globalement attractives et des opportunités de création d’alpha convaincantes sur les taux d’intérêt et devises des marchés émergents.
Les obligations libellées en devises locales sont des titres de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, dans la devise du pays où ils sont domiciliés. Les sources de performance sont les taux de rendement en devise locale, les plus-values en capital (évolution de la courbe de taux ou qualité de crédit) et les taux de change. Dans la mesure où les pays peuvent se situer à des stades différents du cycle économique les uns des autres, il arrive que les taux d’intérêt et les taux de rendement soient décorrélés de ceux des marchés développés. Les obligations libellées en devises fortes sont des instruments de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, libellées dans une autre devise, généralement dans la devise d’un pays développé, comme le dollar ou l’euro. De nombreux pays à faibles revenus et à faible développement économique et de nombreux « marchés frontières » sont encouragés à émettre de la dette libellée en devises fortes pour attirer des investissements étrangers, et non pas dans leur devise locale (la dette libellée en dollars ou en euros est perçue comme moins risquée).
Vous pouvez investir dans la dette émergente par le biais de fonds communs de placement faisant l’objet d’une gestion dynamique ou de fonds indiciels cotés (ETF). Invesco propose une vaste gamme de fonds et ETF à gestion dynamique.
L’intégration des critères ESG dans les pratiques d’investissement évolue rapidement pour les investisseurs obligataires. Il existe un intérêt réglementaire croissant et une hausse de la demande de marché pour les investissements durables. De plus, certains investisseurs expriment une préférence croissante pour ce type de placement.
Les moteurs de rendement proviennent des rendements locaux, de l’appréciation du capital (variations de la courbe des rendements ou de la solvabilité) et du taux de change.
