Dette des marchés émergents

Nous mobilisons notre expertise approfondie des marchés émergents, en devises fortes comme locales, en combinant des analyses macroéconomiques et des stratégies intégrées pour offrir aux investisseurs des solutions cohérentes et adaptables.

Vue aérienne d’un cargo dans un quai

6 milliards USD d’actifs sous gestion

Nous proposons un large éventail de produits, notamment des stratégies en devises locales, fortes et mixtes des marchés émergents.1

25 ans et plus d’expérience

Nous gérons des portefeuilles de dette émergente depuis plus de 25 ans.1

+ de 90 pays

Nous couvrons de nombreux pays et intégrons des critères ESG dans nos processus d’investissement.1

Des stratégies polyvalentes sur la dette des marchés émergents

Notre équipe Dette émergente offre une couverture complète des marchés en devises fortes et locales. Nous associons des analyses macroéconomiques à une expertise locale pour proposer des stratégies intégrées sur le crédit, les taux et les devises des marchés émergents. Grâce à une approche collaborative fondée sur la recherche, nous aidons nos clients à diversifier leur portefeuille, gérer le risque et exploiter le potentiel de rendement dans un environnement mondial en constante évolution.

  • Une couverture complète : nous offrons un accès complet à la dette des marchés émergents (en devises locales et fortes) sur les segments du crédit, des taux et des devises, grâce à notre expertise approfondie et à des stratégies adaptables.
  • Des informations intégrées : notre plateforme mondiale des marchés émergents associe des visions macro et locales, ainsi que des analyses top-down et bottom-up afin de gérer les risques et de saisir les meilleures opportunités.
  • Une approche collaborative : nous coordonnons nos équipes Invesco Fixed Income pour offrir une vision cohérente, qui combine perspectives mondiales et expertises locales afin de prendre les décisions les plus éclairées.

Featured funds

Sicav
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Sicav
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Sicav
Invesco Emerging Markets Bond Fund

Sicav
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Questions fréquemment posées

La dette des marchés émergents est la dette obligataire émise par les pays dont les économies sont en développement ainsi que par les entreprises de ces pays. Elle inclut les devises locales et fortes.

La dette des marchés émergents a affiché de solides performances en 2025, faisant preuve de résilience tout au long du cycle monétaire mondial, malgré une incertitude géopolitique élevée. L’incertitude entourant les politiques économiques et le ralentissement de la croissance économique américaine ont remis en question le récit de l’« exceptionnalisme » des États-Unis, affaiblissant le dollar et offrant, selon nous, des conditions plus favorables pour la dette émergente. À l’avenir, nous restons positifs sur les actifs des marchés émergents, soutenus par des valorisations globalement attractives et des opportunités de création d’alpha convaincantes sur les taux d’intérêt et devises des marchés émergents.

Les obligations libellées en devises locales sont des titres de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, dans la devise du pays où ils sont domiciliés. Les sources de performance sont les taux de rendement en devise locale, les plus-values en capital (évolution de la courbe de taux ou qualité de crédit) et les taux de change. Dans la mesure où les pays peuvent se situer à des stades différents du cycle économique les uns des autres, il arrive que les taux d’intérêt et les taux de rendement soient décorrélés de ceux des marchés développés. Les obligations libellées en devises fortes sont des instruments de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, libellées dans une autre devise, généralement dans la devise d’un pays développé, comme le dollar ou l’euro. De nombreux pays à faibles revenus et à faible développement économique et de nombreux « marchés frontières » sont encouragés à émettre de la dette libellée en devises fortes pour attirer des investissements étrangers, et non pas dans leur devise locale (la dette libellée en dollars ou en euros est perçue comme moins risquée).

Vous pouvez investir dans la dette émergente par le biais de fonds communs de placement faisant l’objet d’une gestion dynamique ou de fonds indiciels cotés (ETF). Invesco propose une vaste gamme de fonds et ETF à gestion dynamique. 

L’intégration des critères ESG dans les pratiques d’investissement évolue rapidement pour les investisseurs obligataires. Il existe un intérêt réglementaire croissant et une hausse de la demande de marché pour les investissements durables. De plus, certains investisseurs expriment une préférence croissante pour ce type de placement.

Les moteurs de rendement proviennent des rendements locaux, de l’appréciation du capital (variations de la courbe des rendements ou de la solvabilité) et du taux de change.

    Au 30 juin 2025.

     

    Risques d’investissement

    La valeur des investissements et des revenus fluctuent (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement.

     

    Information importante

    Toutes les informations sont fournies au 30 juin 2025 et proviennent d'Invesco, sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, veuillez vous reporter aux Documents d'informations clés / Documents d'informations clés pour l'investisseur (disponibles dans la langue locale) spécifiques aux catégories d'actions, aux Rapports annuels ou intermédiaires, au Prospectus et aux documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

    EMEA4232246/2025