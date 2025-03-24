Investir dans l’obligataire avec les ETF

ETF obligataires

-

Expositions de base

Nous offrons une gamme d'expositions à faible coût aux gouvernements, au crédit investment-grade et aux facteurs ESG afin d'améliorer vos portefeuilles obligataires.

Solutions innovantes

Offrir une large gamme d'expositions obligataires innovantes, couvrant divers secteurs, régions et stratégies

Une expertise mondiale

En combinant des ressources mondiales avec une expertise locale, nous visons à vous fournir les meilleurs résultats possibles.

L’importance croissante des ETF obligataires.

Les ETF obligataires ont connu une croissance rapide ces dernières années, avec des actifs sous gestion atteignant 2,2 trillions de dollars américains en 2024 et une croissance projetée pour s'accélérer dans les années à venir. Les investisseurs reconnaissent de plus en plus les avantages d'utiliser des ETF dans leurs portefeuilles obligataires, tels que la diversification et l'exposition à une large gamme d'obligations, ce qui aide à répartir le risque entre différents émetteurs et secteurs. De plus, les ETF obligataires offrent des avantages en termes de liquidité et de coûts, ce qui les rend plus faciles à négocier et souvent plus efficaces que la gestion d'obligations individuelles.

Notre gamme d’ETF obligataires

ETF AAA CLO UCITS

Pour les investisseurs cherchant des moyens innovants de diversifier leur portefeuille de revenus, la tranche de la plus haute qualité notée AAA des obligations adossées à des prêts (CLO) peut offrir une proposition d’investissement attrayante. Les AAA CLO offrent certains des rendements les plus attrayants parmi les crédits « investment grade » de grande qualité tout en ayant une faible sensibilité aux taux d’intérêt grâce à leur structure à taux flottant et en montrant une faible corrélation avec des classes d’actifs traditionnelles, ce qui peut potentiellement améliorer les rendements ajustés au risque du portefeuille. Pour en savoir plus sur l’intérêt d’ajouter des obligations AAA CLO à votre portefeuille.

Nous proposons deux ETF faisant l’objet d’une gestion dynamique et offrant une transparence totale, une efficacité des coûts et une liquidité accrue à cette classe d’actifs dynamique. Ces stratégies offrent une exposition diversifiée au large marché des AAA CLO libellées en USD (avec des classes d’actions couvertes en GBP disponibles pour ceux qui cherchent à atténuer le risque de change) et AAA CLO libellées en EUR.

Gérés par Invesco Private Credit, les ETF suivent une approche active de sélection des gestionnaires, détenant un portefeuille principalement composé de notes CLO à taux variable notées AAA, avec la flexibilité supplémentaire d’allouer à certaines valeurs non incluses dans les indices de référence. En tant que l'un des plus grands gestionnaires de prêts bancaires au monde et un émetteur de CLO de longue date, nous comprenons l'importance de sélectionner les bons gestionnaires de CLO dans nos investissements et utilisons notre expérience de plus de 30 ans pour sélectionner activement les titres, visant à offrir des rendements similaires à ceux de l'indice de référence.

Ces produits sont destinés uniquement aux investisseurs institutionnels.

  • Crédit privé
    un%20homme%20en%20train%20de%20courir

    Libérer la puissance des CLO

    Par Invesco

    Comment les Obligations adossées à des prêts (CLO, pour « Collateralised Loan Obligations ») permettent une diversification du portefeuille et offrent un profil de rendement potentiel attrayant dans un paysage financier en constante évolution.

    24 mars 2025
Consultez nos ETF AAA CLO

Rendement au jour le jour

Dans un environnement de marché volatil, les produits de taux au jour (overnight rate) le jour peuvent offrir une solution intéressante pour protéger le capital et, potentiellement, faire office de « valeur refuge » en cas de tensions géopolitiques et d’incertitude politique. Les stratégies liées à des indices de référence tels que l’€STR, le SOFR ou le SONIA peuvent générer des rendements attrayants par rapport aux comptes de dépôt en espèces, sans pâtir du risque de duration associé aux titres obligataires traditionels. En raison de leur liquidité et de leur flexibilité, ces stratégies peuvent également s’avérer idéales pour gérer les liquidités non allouées ou faire face à des conditions incertaines avec agilité.

Nous avons élargi notre gamme d’ETF basés sur des swaps avec le lancement de nos premiers produits synthétiques obligataires. Nos ETF Invesco Overnight Return Swap UCITS offrent aux investisseurs une exposition efficace aux principaux taux d’intérêt de référence au jour le jour en USD, en EUR et en GBP. 

Voir l’Invesco Overnight Return Swap ETF

BulletShares

BulletShares sont une gamme d'ETF à terme fixe qui permettent aux investisseurs de construire des portefeuilles personnalisés avec des profils d'échéance adaptés pour atteindre leurs objectifs d'investissement. Ils sont conçus pour combiner une échéance finale comme une obligation individuelle avec les avantages de diversification et de négociation d’un ETF.

Le fait d’investir dans des ETF BulletShares ayant des échéances différentes permet aux investisseurs d’élaborer un portefeuille échelonné, diversifié et rentable conçu pour gérer le risque de taux d’intérêt et les flux de trésorerie. Nos ETF BulletShares UCITS offrent une exposition ciblée à l’USD (avec des classes d’actions couvertes en GBP disponibles pour ceux qui cherchent à atténuer le risque de change) et des obligations d’entreprises « investment grade » en EUR, avec des échéances situées entre 2026 et 2030.

  • ETF
    Bulletshares%20Fixed%20Income%20ETFs
    ETF

    BulletShares UCITS ETFs

    Les ETF BulletShares® sont une suite de fonds négociés en bourse (ETF) à terme fixe qui permettent aux investisseurs de créer des portefeuilles personnalisés adaptés à des profils de maturité spécifiques, des préférences en matière de risque et des objectifs d'investissement.

Voir nos ETF BulletShares

Obligations d’État

Garantis par les plus grandes puissances économiques du monde, les obligations d’État des marchés développés figurent parmi les classes d’actifs les plus sûres et les plus liquides. Les obligations d’État ont tendance à signer de bonnes performances durant les périodes de turbulences et elles aident à diversifier et répartir les risques au sein des portefeuilles multi-actifs. Souvent considérées comme une protection possible contre les indices boursiers volatils et les autres marchés à risque, les obligations d’État constituent le cœur des portefeuilles des investisseurs.

Nous proposons une large gamme d’ETF à bas coût, indexés sur les obligations d’État des marchés développés, avec un large éventail de tranches de maturité et d’exposition dans l’univers des bons du Trésor américain, des bons du Trésor britannique et des obligations d’État européennes. Que vous cherchiez à protéger votre capital par des obligations à court terme ou à vous positionner pour des baisses potentielles de taux d’intérêt avec des échéances plus longues, nos ETF offrent la flexibilité nécessaire pour adapter votre exposition aux taux d’intérêt avec précision.

Voir tous les ETF d’obligations d’État

Obligations d’entreprise

Notre gamme d’ETF d’obligations d’entreprise offre une exposition rentable aux marchés mondiaux du crédit. Qu’ils ciblent la qualité « investment grade » ou le haut rendement, ces ETF sont conçus pour offrir un accès diversifié à la dette des entreprises avec transparence et efficacité. La suite couvre les expositions de base ainsi que des stratégies ciblées comme les valeurs déclassées (« fallen angels ») à Haut rendement, qui se concentrent sur un segment spécifique du marché américain du haut rendement avec un potentiel d’appréciation du capital parallèlement à un niveau de revenu élevé.

Avec un accent croissant mis sur la durabilité, bon nombre de nos stratégies intègrent des considérations ESG, permettant aux investisseurs d’aligner leur exposition obligataire sur des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance à long terme. Les ETF obligataires d’entreprise passifs d’Invesco offrent une boîte à outils complète et responsable pour construire des portefeuilles de crédit résilients.

Voir tous les ETF obligataires d’entreprise

Fonds obligataires innovants

Pour les investisseurs qui cherchent une exposition ciblée aux segments à plus haut rendement du marché des titres à revenu fixe, nos ETF d’obligations subordonnées pourraient être une solution. Les ETF Invesco AT1 Capital Bond et Invesco Euro Corporate Hybrid se concentrent respectivement sur les obligations convertibles contingentes Additional Tier 1 (AT1) et les dettes hybrides d’entreprises européennes, deux domaines connus pour leur potentiel de revenu et leur complexité structurelle. Ces ETF sont conçus pour offrir un accès diversifié aux instruments qui se situent plus bas dans la structure de capital.

Les AT1 sont un type d’instrument de dette hybride émis principalement par les banques européennes en tant que fonds propres réglementaires. Ils se situent juste en dessous de la dette senior dans la structure de capital, et c’est cette subordination qui explique leur rendement plus élevé, plutôt que le niveau de risque de l’émetteur.

Les obligations d’entreprise hybrides s’apparentent à des obligations AT1 à bien des égards : elles sont émises par des entreprises affichant des bilans solides et des notes de crédit « investment grade ». La différence la plus notable est que les titres AT1 sont émis exclusivement par des établissements financiers alors que les obligations d’entreprise hybrides peuvent être émises par des prestataires de services publics, des opérateurs de télécommunications et des entreprises n’appartenant pas aux secteurs de la finance. Les obligations d’entreprise hybrides peuvent être séduisantes pour les entreprises émettrices car les agences de notation les considèrent comme un mélange de dette et de fonds propres, ce qui signifie qu’elles peuvent renforcer les métriques de crédit de l’émetteur.

Voir les ETF Invesco AT1 Capital Bond Voir les ETF Invesco Euro Corporate Hybrid

ESG actif

En collaboration avec notre équipe Invesco Quantitative Strategies (IQS), nous proposons trois ETF ESG à revenu fixe faisant l’objet d’une gestion dynamique. En s’appuyant sur des technologies avancées et des analyses fondées sur les données, l’équipe IQS conçoit des stratégies systématiques multifactorielles qui combinent les atouts de l’investissement factoriel avec une intégration ESG rigoureuse. Forte de plus de 40 membres à travers le monde, l’équipe possède une solide expérience dans les investissements axés sur des règles.

Pour le crédit de qualité « investment grade » libellé en EUR, nous proposons deux solutions : l’une couvrant la courbe complète et l’autre axée sur les obligations de moins de cinq ans. Les deux utilisent une approche intelligente multifactorielle pour aider à atténuer les biais que les ESG peuvent introduire dans les indices d’obligations d’entreprises.

Notre troisième ETF actif cible le marché européen des obligations d’État, investissant dans un portefeuille d’obligations d’État et connexes. Cette stratégie intègre des critères ESG et maximise l’exposition aux Obligations vertes, tout en tenant compte de la liquidité et de l’exposition au marché.

  • Actions
    Actions%20systématiques
    Actions

    Actions systématiques

    Découvrez les stratégies d’actions systématiques d’Invesco, qui font appel aux analyses axées sur les données, à l’investissement multifactoriel et à l’intégration des facteurs ESG pour proposer des solutions sur mesure.

  • Risques d’investissement

    Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous surhttps://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

    Risques d'investissement Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. cliquer ici pour plus d’information  La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. Cela peut en partie résulter de variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    S’applique à tous :
    Fluctuation de la valeur, Risque de crédit, Taux d’intérêt, Environnement, social et gouvernance, Concentration, Risque lié à l’année de maturité, Risque de rendement décroissant, Risque de réinvestissement, Risque de résiliation anticipée, Prêt de titres.

    S’applique aux Invesco AAA CLO UCITS ETFs :
    Fluctuation de la valeur, Risque de crédit, Taux d’intérêt, Risque de liquidité, Risque lié aux titres de créance CLO.

    S’applique à l’Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF :
    Fluctuation de la valeur, Marchés émergents, Risque de crédit, Taux d’intérêt, Obligations convertibles conditionnelles, Prêt de titres, Environnement, social et gouvernance.

    S’applique aux Invesco Euro Corporate Hybrid UCITS ETFs :
    Fluctuation de la valeur, Marchés émergents, Risque de crédit, Taux d’intérêt, Risque lié aux titres non notés / instruments de dette à haut rendement, Prêt de titres, Concentration des positions.
Invesco Fixed Income

Obligations
Stratégies obligataires

Découvrez la diversité des stratégies obligataires d’Invesco, qui allient expertise mondiale et solutions innovantes pour répondre à vos besoins en matière d’investissement.
En savoir plus

FAQ sur les obligations

Les ETF obligataires permettent aux investisseurs d’accéder aux obligations et à d’autres instruments obligataires comme les bons du Trésor américain, les obligations d’entreprise et les obligations municipales. Les ETF obligataires peuvent offrir plusieurs avantages en matière de liquidité,de transparence du portefeuille et de diversification.

Comme leur nom l’indique, les ETF obligataires permettent aux investisseurs de percevoir des revenus obligataires. Certaines classes d’actifs obligataires que les ETF détiennent en portefeuille servent traditionnellement à conférer une certaine stabilité au portefeuille en question. Ainsi, lorsque l’incertitude des marchés fait dévisser les indices boursiers, les obligations offrent un certain degré de diversification. Les investisseurs peuvent également utiliser des ETF obligataires spécialisés pour diversifier leurs sources de revenus et pour personnaliser leur exposition au risque de crédit et au risque de duration.

Les CLOs notés AAA sont des titres de qualité investissement. Un CLO (Collateralized Loan Obligation) est un véhicule à usage spécial (SPV) titrisé par un pool d'actifs, y compris des prêts à effet de levier garantis de premier rang et des obligations. Les distributions du pool sont versées aux obligations du CLO en fonction d'une cascade de flux de trésorerie, avec un premier flux vers la tranche de dette la plus élevée du CLO, puis vers la tranche de dette la plus basse, suivie par les actions. Les titres CLO notés AAA sont la tranche la mieux notée de la structure CLO.

De nombreux investisseurs sont attirés par les ETF obligataires en raison de leurs avantages, notamment la diversification, l'efficacité des coûts, la transparence et la liquidité.

Les prêts à taux variable offrent généralement des rendements basés sur une marge au-dessus d'un taux de référence (SOFR pour les obligations en USD et EURIBOR pour les obligations en EUR). Ainsi, les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des variations des taux de référence.

Ce sont des produits d’investissement qui visent à générer des rendements basés sur les taux d’intérêt au jour le jour — généralement utilisés pour la gestion de trésorerie à court terme et la préservation du capital, en particulier dans les marchés volatils.

Ce sont des taux d’intérêt de référence officiels au jour le jour utilisés en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils reflètent le coût des emprunts à très court terme entre les banques et autres institutions financières, et sont considérés comme des indicateurs fiables de la politique des banques centrales et de la liquidité du marché.

€STR (Euro Short-Term Rate) – Fixé par la Banque centrale européenne, il indique le taux moyen auquel les banques se prêtent de l’argent entre elles au jour le jour en euros.

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – Basé sur des transactions réelles sur le marché des pensions de titres du Trésor américain, il est largement utilisé comme taux de référence pour les produits libellés en dollars américains.

SONIA (Sterling Overnight Index Average) – Publié par la Banque d’Angleterre, il reflète les taux de prêt au jour le jour en livres sterling.

  • Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera.  ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut se détériorer et entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Il n'y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date d'échéance. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à haut rendement.

    Taux d’intérêts:  Les changements de taux d’intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds.

    S’applique uniquement à Invesco AAA CLO UCITS ETFs

    Il peut être difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre certains instruments dans des conditions de marché tendues. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de ces instruments peut être inférieur à celui en conditions de marché normales.

    Les tranches de titres de dette CLO les mieux notées peuvent être déclassées, et dans des environnements de marché stressés, même les tranches de titres de dette CLO les mieux notées peuvent subir des pertes en raison des défauts dans les garanties de prêt sous-jacentes, de la disparition des tranches subordonnées/actions, de l'anticipation du marché des défauts, ainsi que du sentiment négatif du marché à l'égard des titres CLO en tant que classe d'actifs.

    ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS

    Marchés émergents : Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés.

    Ce fonds investit dans des obligations « contingentes convertibles », titres de créances d’entreprise qui peuvent être convertis en action ou subir une décote imposée à leur valeur nominale en cas de survenance  d’événements prédéterminés. Si cette situation se produit, le Fonds peut subir des pertes. Les autres risques importants susceptibles d’affecter ces obligations sont notamment les risques de liquidité et de défaut.

    Prêts de titres : Le fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et à celui d’être dans l’incapacité de vendre la garantie fournie en cas de défaillance (de l'emprunteur).

    Le fonds vise à investir dans les titres d’émetteurs qui gèrent mieux que leurs pairs leur exposition aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).  Cela peut affecter l'exposition du Fonds à certains émetteurs et amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir des performances différentes par rapport à d'autres fonds, y compris sous-performer par rapport à d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leurs notations ESG.

    S’applique uniquement à Invesco Overnight Return Swap UCITS ETF

    Synthetic ETF Risk (Overnight Return Swap): Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclura des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence. Ainsi, le Fonds est exposé à l’indice (constitué d’un dépôt en espèces) et non aux actifs physiques du Fonds (composés d’actions mondiales et de titres liés aux actions). Dans des circonstances très limitées (par exemple, s’il est impossible pour le Fonds de conclure des accords de swap), le Fonds peut, de manière temporaire, être exposé aux actifs physiques du Fonds (composés d’actions mondiales et de titres liés aux actions). La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    La capacité du fonds à suivre la performance de l'indicateur de référence dépend de la capacité des contreparties à répliquer continuellement la performance de l'indicateur de référence conformément aux accords de swaps. En outre, la capacité du fonds pourrait être affectée par un écart entre le prix des swaps et celui de l'indicateur de référence.  L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière.

    Applies to Invesco Euro Corporate Hybrid UCITS ETFs only

    Marchés émergents : Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés.

    Risque lié aux titres de créance à haut rendement/titres de qualité inférieure Ce Compartiment peut détenir un nombre important de titres de créance dont la qualité de crédit est inférieure. Cela peut entraîner d’importantes fluctuations de la valeur de l’ETF et avoir un impact sur sa liquidité dans certaines circonstances.

    Prêts de titres : Le fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et à celui d’être dans l’incapacité de vendre la garantie fournie en cas de défaillance (de l'emprunteur).

    Le fonds peut être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations de sa valeur que dans le cas d’un fonds plus diversifié.

    S'applique uniquement à l'ETF Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS et aux ETF Invesco BulletShares UCITS.

    Prêts de titres : Le fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et à celui d’être dans l’incapacité de vendre la garantie fournie en cas de défaillance (de l'emprunteur).

    Le fonds vise à investir dans les titres d’émetteurs qui gèrent mieux que leurs pairs leur exposition aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).  Cela peut affecter l'exposition du Fonds à certains émetteurs et amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir des performances différentes par rapport à d'autres fonds, y compris sous-performer par rapport à d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leurs notations ESG.

    Concentration : Le fonds peut être concentré sur une région ou un secteur d'activité particulier, ou être exposé à un nombre restreint de positions, entraînant ainsi des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour un fonds plus diversifié.

    La couverture de change entre la devise de référence du fonds et la devise des catégories de parts peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie de parts.

    S'applique uniquement aux ETF Invesco BulletShares UCITS.

    Maturity Year Risk: The term of the Fund is limited. Le Fonds sera clôturé à la date d'échéance.

    Au cours de l'année d'échéance, lorsque les obligations d'entreprise détenues par le Fonds arrivent à échéance et que le portefeuille du Fonds est remplacé par des liquidités et des titres du Trésor, le rendement du Fonds tendra généralement à se rapprocher du rendement des liquidités et des titres du Trésor et pourra donc être inférieur aux rendements des obligations d'entreprise précédemment détenues par le Fonds et/ou aux rendements des obligations d'entreprise en vigueur sur le marché.

    Les émetteurs de titres de créance (en particulier ceux qui sont émis à des taux d'intérêt élevés) peuvent rembourser le principal avant l'échéance de ces titres de créance. Cela peut entraîner des pertes pour le Fonds sur les titres de créance achetés à prime.

    Le Fonds peut être dissous dans certaines circonstances qui sont résumées dans la section du Prospectus intitulée "Dissolution".

