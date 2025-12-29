Obligations

Obligations « investment grade »

Une plateforme mondiale de portefeuilles à forte conviction, gérés activement, fondés sur une recherche exclusive approfondie et guidés par une équipe expérimentée.

+ de 90 Mlds $ d’actifs gérés

Une expertise historique dans la gestion d’actifs mondiaux de crédit de qualité « investment grade » pour le compte de nos clients. 1

20 ans et plus d’expérience moyenne

Nos spécialistes de l’investissement obligataire ont en moyenne plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. 1

+ de 180 professionnels

Une équipe expérimentée et dédiée de professionnels de l’investissement dans le monde entier. 1

Des portefeuilles dédiés

Nous allions l’envergure et les ressources d’un gestionnaire d’actifs mondial à la capacité de créer de la valeur grâce à une gestion de portefeuille agile. Les investisseurs se tournent vers notre plateforme obligataire mondiale pour bénéficier de stratégies obligataires uniques, conçues pour générer des niveaux élevés de rendements ajustés en fonction des risques sur différents cycles de marché.

  • Des portefeuilles à forte conviction : nos portefeuilles reflètent nos points de vue les plus affirmés, étayés par une recherche rigoureuse et s’exprimant avec la confiance nécessaire pour se différencier.
  • Un processus rigoureux et reproductible : la construction de nos portefeuilles repose sur une approche rigoureuse qui intègre des informations top-down et bottom-up provenant des équipes d’experts d’Invesco.
  • Un engagement envers la réussite de nos clients : nos clients ont accès à une équipe d’investisseurs expérimentés, favorisant un partenariat durable et des objectifs alignés sur le long terme.

SICAV
Invesco Corporate Bond Fund

Sicav
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Sicav
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ETF
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

ETF
Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

Questions fréquemment posées

Les crédits de qualité « investment grade » sont des obligations ou autres titres à revenu fixe notés à un certain niveau de solvabilité par les agences de notation. Ces titres sont considérés comme présentant un risque de défaut plus faible que les obligations « non-investment grade » (également connues sous le nom d’obligations à « haut rendement » ou « spéculatives »). Les notations du crédit de qualité « investment grade » s’étendent généralement de BBB- ou Baa3 (faible) à AAA ou Aaa (élevé).

Les obligations « investment grade » sont notées par des agences de notation telles que Standard & Poor's (S&P), Moody’s et Fitch. Les notations reposent sur la santé financière de l’émetteur, ses rendements passés et l’environnement économique global. Les notations vont de AAA (qualité la plus élevée, risque le plus faible) à BBB- (qualité inférieure, risque plus élevé, mais toujours considéré comme de qualité « investment grade »). Par exemple :

AAA/Aaa: qualité de crédit la plus élevée, risque minimal.

AA/Aa: qualité de crédit élevée, risque très faible.

A : bonne qualité de crédit, risque faible.

BBB/Baa: qualité de crédit adéquate, risque modéré, mais toujours de qualité « investment grade ».

La notation de crédit d’une obligation sera associée à la prime ou au « spread » exigé pour la détenir : plus le risque est élevé, plus les émetteurs devront rémunérer les investisseurs.

Les prix des obligations fonctionnent en général dans le sens inverse des taux d’intérêt. Ainsi, lorsque les taux d’intérêt augmentent, le prix des obligations existantes baisse. Lorsque les taux d’intérêt baissent, le prix des obligations existantes augmente. L’ampleur de la variation de prix dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la durée jusqu’à l’échéance de l’obligation, du niveau de son coupon et de sa fréquence. La sensibilité aux variations de taux d’intérêt peut être calculée et est connue sous le nom de « duration ». Les obligations qui ont des échéances plus longues et des coupons plus faibles, que l’on trouve plus fréquemment dans la catégorie « investment grade », sont plus sensibles aux variations de taux d’intérêt, et les investisseurs doivent en avoir conscience. Mais les obligations d’entreprises et autres obligations « investment grade » auront généralement une sensibilité aux taux d’intérêt plus faible que les obligations d’État équivalentes, grâce à la prime de crédit supplémentaire inclue dans le coupon.

Les obligations d’entreprises « investment grade » peuvent jouer un rôle important en tant que générateurs de revenus dans les portefeuilles des investisseurs. C'est ce qui les a rendus populaires auprès des investisseurs dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale, lorsque le monde a connu une période prolongée de faibles rendements, voire de rendements négatifs sur la dette publique. Elles peuvent également être de bons outils de diversification. Elles représentent une grande partie de l’univers d’investissement mondial, ce qui signifie qu’elles permettent aux investisseurs de s’exposer à un vaste éventail de secteurs économiques et de zones géographiques. De plus, leurs cours sont nettement moins volatils que ceux des actions.

En savoir plus sur Invesco

  • Notes de bas de page

    Au 30 juin 2025.

     

    Risques d’investissement

    La valeur des investissements et des revenus fluctuent (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement.

     

    Information importante

    Toutes les informations sont fournies au 30 juin 2025 et proviennent d'Invesco, sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, veuillez vous reporter aux Documents d'informations clés / Documents d'informations clés pour l'investisseur (disponibles dans la langue locale) spécifiques aux catégories d'actions, aux Rapports annuels ou intermédiaires, au Prospectus et aux documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

