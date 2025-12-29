Stratégies obligataires
Découvrez la diversité des stratégies obligataires d’Invesco, qui allient expertise mondiale et solutions innovantes pour répondre à vos besoins en matière d’investissement.
Une expertise historique dans la gestion d’actifs mondiaux de crédit de qualité « investment grade » pour le compte de nos clients. 1
Nos spécialistes de l’investissement obligataire ont en moyenne plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. 1
Une équipe expérimentée et dédiée de professionnels de l’investissement dans le monde entier. 1
Nous allions l’envergure et les ressources d’un gestionnaire d’actifs mondial à la capacité de créer de la valeur grâce à une gestion de portefeuille agile. Les investisseurs se tournent vers notre plateforme obligataire mondiale pour bénéficier de stratégies obligataires uniques, conçues pour générer des niveaux élevés de rendements ajustés en fonction des risques sur différents cycles de marché.
Les crédits de qualité « investment grade » sont des obligations ou autres titres à revenu fixe notés à un certain niveau de solvabilité par les agences de notation. Ces titres sont considérés comme présentant un risque de défaut plus faible que les obligations « non-investment grade » (également connues sous le nom d’obligations à « haut rendement » ou « spéculatives »). Les notations du crédit de qualité « investment grade » s’étendent généralement de BBB- ou Baa3 (faible) à AAA ou Aaa (élevé).
Les obligations « investment grade » sont notées par des agences de notation telles que Standard & Poor's (S&P), Moody’s et Fitch. Les notations reposent sur la santé financière de l’émetteur, ses rendements passés et l’environnement économique global. Les notations vont de AAA (qualité la plus élevée, risque le plus faible) à BBB- (qualité inférieure, risque plus élevé, mais toujours considéré comme de qualité « investment grade »). Par exemple :
AAA/Aaa: qualité de crédit la plus élevée, risque minimal.
AA/Aa: qualité de crédit élevée, risque très faible.
A : bonne qualité de crédit, risque faible.
BBB/Baa: qualité de crédit adéquate, risque modéré, mais toujours de qualité « investment grade ».
La notation de crédit d’une obligation sera associée à la prime ou au « spread » exigé pour la détenir : plus le risque est élevé, plus les émetteurs devront rémunérer les investisseurs.
Les prix des obligations fonctionnent en général dans le sens inverse des taux d’intérêt. Ainsi, lorsque les taux d’intérêt augmentent, le prix des obligations existantes baisse. Lorsque les taux d’intérêt baissent, le prix des obligations existantes augmente. L’ampleur de la variation de prix dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la durée jusqu’à l’échéance de l’obligation, du niveau de son coupon et de sa fréquence. La sensibilité aux variations de taux d’intérêt peut être calculée et est connue sous le nom de « duration ». Les obligations qui ont des échéances plus longues et des coupons plus faibles, que l’on trouve plus fréquemment dans la catégorie « investment grade », sont plus sensibles aux variations de taux d’intérêt, et les investisseurs doivent en avoir conscience. Mais les obligations d’entreprises et autres obligations « investment grade » auront généralement une sensibilité aux taux d’intérêt plus faible que les obligations d’État équivalentes, grâce à la prime de crédit supplémentaire inclue dans le coupon.
Les obligations d’entreprises « investment grade » peuvent jouer un rôle important en tant que générateurs de revenus dans les portefeuilles des investisseurs. C'est ce qui les a rendus populaires auprès des investisseurs dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale, lorsque le monde a connu une période prolongée de faibles rendements, voire de rendements négatifs sur la dette publique. Elles peuvent également être de bons outils de diversification. Elles représentent une grande partie de l’univers d’investissement mondial, ce qui signifie qu’elles permettent aux investisseurs de s’exposer à un vaste éventail de secteurs économiques et de zones géographiques. De plus, leurs cours sont nettement moins volatils que ceux des actions.
