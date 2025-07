Historisch gezien is een groeiende middenklasse doorgaans een sterke indicator voor de toekomstige economische groei van een land. Naarmate de middenklasse in opkomende landen groeit, zullen bedrijven naar verwachting profiteren van de toenemende koopkracht van consumenten en verschuivingen in uitgavenpatronen. Opkomende markten worden bovendien verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van ontwikkelde markten en wereldmarkten en worden gestimuleerd door sterke fundamentals en een aantal economieën die zich in een vroeg stadium van hun cyclus bevinden.