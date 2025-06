The Big Picture | Global Asset Allocation Portfolio | Q2 2023

Wat zijn onze vooruitzichten voor nu? In 2020 waren er bijna overal ter wereld lockdowns. Een jaar later kwamen de al sterk belaste toeleveringsketens verder onder druk te staan toen het schip Ever Given het Suezkanaal blokkeerde. En toen startte in 2022 de afschuwelijke oorlog van Rusland in Oekraïne. En nu: de ineenstorting van Silicon Valley Bank (SVB) en de overname van Credit Suisse door UBS.

Het is nog te vroeg om te concluderen dat de problemen in de banksector losse incidenten zijn, maar het is interessant dat ze allemaal tegelijk ontstaan, na een rustige periode.



Hoe hebben we onze Model Asset Allocation gepositioneerd?

Wat betekent dat voor de portefeuilles? Vanwege deze onzekerheid hebben we ins Model Asset Allocation gekozen voor een defensieve aanpak. We hebben gekozen voor een overweging, of prioriteit, voor assets zoals cash (meestal een asset met een lage volatiliteit) en investment grade credit (obligaties met een hoge credit rating). De onderstaande grafiek toont een overzicht van onze posities.