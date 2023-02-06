Thematisch beleggen

Maandelijkse goudupdate
Ontdek wat leidde tot verdere stijgingen van de goudprijs in januari. Zie wat de belangrijkste drivers waren en waarop u volgens ons op de korte termijn zou moeten letten.
Mik op sterk groeiende thema’s zoals cyberveiligheid, defensie en artificiële intelligentie (AI).
Blootstelling aan toonaangevende innovatieve bedrijven, ongeacht sectorclassificatie.
Krijg efficiënte, flexibele en voordelige toegang met de thematische ETF’s van Invesco.
Ontdek de transformerende kansen van schone energie en technologische innovatie via ons gespecialiseerde ETF-aanbod, dat speciaal werd ontwikkeld om u toegang te geven tot de baanbrekende ontwikkelingen en sterk groeiende domeinen die onze toekomst vormgeven.
De noodzaak om naar duurzamere energiebronnen over te schakelen biedt ook kansen. Zonne-energie is in veel landen nu al de voordeligste elektriciteitsbron, maar ook andere technologieën maken grote voorwaartse sprongen. Dankzij onze ETF’s voor schone energie krijgen beleggers blootstelling aan specifieke innovatiegebieden, maar ook aan het bredere thema.
Van de kracht van AI tot baanbrekende sprongen in de biotechnologische sector: technologische innovatie verandert de wereld zoals we hem vandaag kennen. Onze ETF’s, die zich op deze innovatieve en sterkgroeiende gebieden richten, geven u toegang tot de potentiële groei van baanbrekende technologieën en van bedrijven in de voorhoede van deze vooruitgang.
Technologie heeft de ‘vierde’ industriële revolutie tot stand gebracht en is van oudsher een motor van economische groei. Ontdek de metaverse en artificiële intelligentie, en de rol die beide zullen spelen in de volgende fase van deze transformatie.
Een themafonds belegt in bedrijven die een rechtstreekse band hebben met een langetermijntrend of -transitie. Deze aanpak beperkt het concentratierisico van beleggen in individuele bedrijven en biedt tegelijk een preciezere blootstelling aan het thema dan beleggen in traditionele sectoren. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit waar een bedrijf gevestigd is of in welke sector het toevallig werd geclassificeerd. Hoewel een thema zowat elke trend kan omvatten die u zich maar kunt indenken, zijn de meest succesvolle thema’s toch duidelijk definieerbaar, belegbaar, inkomstengenererend en gericht op de lange termijn.
Een gediversifieerde portefeuille omvat meestal zowel kern- als niet-kernparticipaties; themafondsen behoren tot die laatste categorie. Omdat themafondsen geconcentreerder en gerichter zijn dan brede indexfondsen, zijn ze doorgaans ook volatieler - in het bijzonder op kortere termijnen. Over een langere termijn bekeken, hebben ze echter het potentieel om de evolutie van het thema te benutten. Ze worden vaak als een meer gedifferentieerde en minder gecorreleerde rendementsbron gezien. Sommige beleggers zouden themafondsen als strategische posities naast de kernparticipaties in hun portefeuille kunnen gebruiken, waarbij traditionele sectoren dan tactischer kunnen worden gebruikt om in te spelen op marktomstandigheden die eerder verband houden met korte termijnen.
Nadat een thema is geïdentificeerd, is het belangrijk om uit te zoeken hoe het zo efficiënt mogelijk kan worden benut. Omdat heel wat thema's relatief nieuw zijn en bovendien snel evolueren, hebt u iemand met expertise binnen dat specifieke domein nodig om de mogelijkheden en waardevolle vooruitzichten te identificeren. Deze expertise kan van een van onze eigen Invesco-beleggingsteams komen of kan voortvloeien uit een partnerschap met een gespecialiseerd indexeringsbedrijf.
