Thematisch beleggen

Een themafonds belegt in bedrijven die een rechtstreekse band hebben met een langetermijntrend of -transitie. Deze aanpak beperkt het concentratierisico van beleggen in individuele bedrijven en biedt tegelijk een preciezere blootstelling aan het thema dan beleggen in traditionele sectoren. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit waar een bedrijf gevestigd is of in welke sector het toevallig werd geclassificeerd. Hoewel een thema zowat elke trend kan omvatten die u zich maar kunt indenken, zijn de meest succesvolle thema’s toch duidelijk definieerbaar, belegbaar, inkomstengenererend en gericht op de lange termijn.