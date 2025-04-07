Unsere innovativen ertragsorientierten ETFs

Anleger, die höhere Renditen wollen als Staatsobligationen oder Investment-Grade-Unternehmensobligationen abwerfen, müssten üblicherweise in Unternehmen mit niedrigerem Bonitätsrating investieren. Finanziell labilere Unternehmen müssen Anlegern als Ausgleich für das zusätzliche Risiko höhere Coupons zahlen – denn sie sind vielleicht nicht in der Lage, Coupon- oder Tilgungszahlungen zu leisten. Manche Anleger gehen diesen Kompromiss ein, für andere ist das höhere Ausfallrisiko jedoch inakzeptabel.



Glücklicherweise gibt es bereits innovativere Lösungen. Sie sind zwar nicht ohne Risiko, bieten Anlegern jedoch die Chance auf höhere Renditen, ohne dass sie deshalb eine geringere Bonität oder ein höheres Zinsrisiko akzeptieren müssen. Diese Wertpapiere werden oft von Emittenten mit Investment-Grade-Rating ausgegeben. Die höheren Coupons sind das Ergebnis des niedrigeren Rangs und anderer Merkmale – kein Zeichen schlechterer Bonität.