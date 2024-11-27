Asiatische Aktien und Schwellenländeraktien:& Die Bewertungen sind attraktiv

William Lam, Co-Head of Asian and Emerging Markets Equities

Während die Anleger wachsam gegenüber geopolitischen Risiken bleiben werden, starten weite Teile Asiens und der Schwellenländer mit der Aussicht auf ein zweistelliges Wachstum der Unternehmensgewinne und vernünftige Bewertungen ins Jahr 2025.

Im Zuge der weltweiten Zinssenkungen, der positiven Entwicklung der Unternehmensgewinne und der Begeisterung der Märkte für Indien und die KI-Lieferkette ist die Aktienrisikoprämie im Jahr 2024 gesunken. Die Anlageklasse zeichnet sich weiterhin durch solide Fundamentaldaten aus und bietet mit Blick auf 2025 Aufwärtspotenzial durch die Stimulusmaßnahmen in China. Bedeutende Bewertungsunterschiede zwischen Märkten und eine bessere Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg schaffen gute Voraussetzungen für die aktive Aktienauswahl.

Weltweit führende Industrie- und Technologieunternehmen aus Nordasien gehören zu den Wegbereitern des KI-Wachstums&. China, Indien, Südostasien und Lateinamerika sind Zentren des Konsumwachstums und Heimat innovativer Internet- und E-Commerce-Unternehmen.

Mit gut kapitalisierten Finanzwerten können Anleger ebenfalls von den steigenden Einkommen und der wachsenden Mittelschicht profitieren, während Rohstoffproduzenten eine wichtige Rolle in der Energiewende spielen. Mit Anlagen in Asien und den Schwellenländern können Anleger von einigen der weltweit spannendsten Anlagechancen profitieren und ihre Portfoliodiversifikation verbessern.

Angesichts der Bewertungsunterschiede zwischen Märkten und Sektoren ist jedoch ein selektiver Ansatz ratsam. Am indischen Aktienmarkt und in Teilen des taiwanesischen Technologiesektors gibt es Anzeichen einer Blasenbildung. Über alle Märkte hinweg bieten sich jedoch auch attraktive Chancen in konsumnahen Sektoren wie E-Commerce, Internet und Finanzen sowie in führenden Industrieunternehmen und Rohstoffproduzenten.

Wesentliche Risiken sind geopolitische Spannungen, Handelsstörungen, globale Inflation und volatile Wechselkurse. Mit ihren soliden Fundamentaldaten, ihren gesunden Bilanzen und ihren moderaten Bewertungen können die Schwellenmärkte jedoch einen wertvollen Beitrag zur Portfoliodiversifikation leisten.

Indische Aktien: Anhaltend starkes Gewinn- und BIP-Wachstum erwartet

Shekhar Sambhshivan, Investment Director, Asia (excluding Japan) Regional Equity Team

Indien befindet sich derzeit in einer frühen Wachstumsphase und verfügt über ein erhebliches Entwicklungspotenzial. Getragen von starken Unternehmensgewinnen und einem beeindruckenden BIP-Wachstum hat das Land eine rasante wirtschaftliche Expansion erlebt.

Die Unternehmensgewinne sind robust und dürften 2025 mit rund 15% wachsen. Mit Blick auf das kommende Jahr erwarten wir eine gute Kursunterstützung für indische Aktien.

Chancen sehen wir im zyklischen Konsumsektor. Indien steht vor dem Übergang in die Kategorie der Länder mittleren Einkommens. Wir rechnen schon bald mit einem starken Wachstumsschub für den Konsum.

Angesichts der steigenden Einkommen und jungen, ausgabefreudigeren indischen Bevölkerung sehen wir Anlagechancen in der Hochzeits- und Festivalbranche. Hohe diskretionäre Ausgaben eröffnen enorme Anlagechancen in unterschiedlichen Sektoren wie Schmuck, Hotels, Bekleidung, Reisegepäck und Transport.

Falls die wirtschaftlichen Daten jedoch hinter den Markterwartungen zurückbleiben sollten, würden wir am indischen Markt mit einer kurzfristig erhöhten Volatilität rechnen.

Chinesische Aktien: Attraktive Bewertungen und allmähliche Erholung der Unternehmensgewinne

Raymond Ma, CIO - Hong Kong and China, Asia (excluding Japan) Regional Equity Team

Der chinesische Markt stellt eine äußerst attraktive Bewertungschance dar. Chinesische Aktien sind sowohl gemessen an historischen Standards als auch im Vergleich zu entwickelten Aktienmärkten attraktiv bewertet.

Wir rechnen mit einer allmählichen Erholung der Unternehmensgewinne, die das Wachstum zusätzlich stützen dürfte. Die chinesische Regierung wird der Wirtschaft mit weiteren Stimulusmaßnahmen unter die Arme greifen und die inländische Nachfrage wird sich erholen.

Wir schätzen insbesondere chinesische Unternehmen, die bereits eine marktführende Position innehaben und gut für eine internationale Expansion aufgestellt sind. Diese Unternehmen profitieren von Kostenvorteilen durch Skaleneffekte am Heimatmarkt. Letztlich kommt dies auch ihren Aktionären zugute.

Wir rechnen mit weitreichenden positiven Auswirkungen, insbesondere für Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Videospiele, Haushaltsgeräte und Industrie, die das Potenzial und die Fähigkeit haben, ins Ausland zu expandieren. Unserer Ansicht nach werden diese Unternehmen von der Erholung der Binnennachfrage und ihren Plänen für eine Expansion in ausländische Märkte profitieren.

Darüber hinaus sehen wir attraktive Anlagemöglichkeiten bei Unternehmen mit hohen Cashflows und der Möglichkeit und Bereitschaft, ihre Dividenden zu steigern und Aktienrückkäufe zu tätigen. Dies dürfte Anlegern in Form steigender Aktionärsrenditen zugutekommen.

Mit der Ankündigung eines umfangreichen Konjunkturpakets hat die chinesische Regierung vor Kurzem ihre Verpflichtung zur Wiederbelebung der Wirtschaft bekräftigt. Eine effektive und angemessene Umsetzung dieser Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Tempo der wirtschaftlichen Erholung beeinflussen kann. Unserer Ansicht nach wird es etwas dauern, bis diese Maßnahmen auf die Realwirtschaft durchschlagen.

Japanische Aktien: Wende zu positivem Wachstum hält an

Tadao Minaguchi, Chief Investment Officer und Chief Portfolio Manager der Japanese Equity Advantage Strategie

Der japanische Aktienmarkt hat im Jahr 2024 eine kräftige Rally hingelegt, wodurch der TOPIX Kursindex endlich seinen bisherigen Höchststand aus der Zeit der Vermögenspreisblase im Jahr 1989 überschritt. Es gab aber auch Korrekturen.

Der erste Auslöser dafür war die geldpolitische Wende in Japan und den USA im Sommer, die dazu führte, dass der japanische Yen nach einer deutlichen Abwertung auf ein 38-Jahres-Tief zuletzt wieder aufgewertet hat. Darüber hinaus erlitten die regierenden Liberaldemokraten in den Parlamentswahlen im Herbst eine unerwartete Niederlage, was zu politischer Unsicherheit führte.

Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass Japans Befreiung aus der außergewöhnlichen Deflationsspirale der letzten Jahrzehnte voranschreitet. Die jüngsten Konjunkturindikatoren deuten auf eine Trendwende von stagnierenden Preisen und Löhnen im Inland zu einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld mit positiven Wachstumsaussichten hin.

Dadurch wird die Bank of Japan die lange erwartete Normalisierung ihrer Geldpolitik vorantreiben können. Noch wichtiger ist, dass die laufenden Corporate-Governance-Reformen inzwischen zu einem strukturellen Trend geworden sind, da sich immer mehr japanische Unternehmen einer Verbesserung ihrer Kapitaleffizienz und Aktionärsrenditen verschrieben haben. Diese Verbesserung fundamentaler Faktoren sollte die Wertentwicklung japanischer Aktien stützen.

In diesem Kontext wird die Bottom-up-Aktienauswahl unserer Ansicht nach besonders wichtig sein. Um vom strukturellen Wandel in Japan zu profitieren, sollten Anleger über die Makro- und Themenideen, die den Markt in den letzten Jahren dominiert haben, hinausblicken und die größten Gewinner dieses Wandels identifizieren.