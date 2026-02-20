Nasdaq-100 Index: Wo Innovation gedeiht

Die ganze Welt in einem ETF
Stellen Sie sich vor, Sie investieren in die Zukunft … schon heute. Von der Revolution der Elektrofahrzeuge bis hin zu Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz, von der Cloud, die unser digitales Leben antreibt, bis hin zu Plattformen, die Milliarden Menschen miteinander verbinden – die transformativsten Unternehmen unserer Zeit gestalten schon heute die Zukunft von morgen. Sie kennen ihre Namen. Sie verwenden ihre Produkte. Diese Unternehmen verändern die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und uns miteinander verbinden. Von Technologiezentren wie dem Silicon Valley bis hin zu Innovationszentren rund um den Globus vereint der Nasdaq-100 Index Marktführer, die Vorreiter hinter den weltweit disruptivsten Technologien, in einer einzigen, starken Anlagestrategie. Dies könnte Ihr Tor zu einem Stück Zukunft sein. Gebündelt in einem Index.
Der Nasdaq-100 Index bildet die 100 grössten Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors ab, die an der Nasdaq Stock Exchange notiert sind. Darunter finden sich Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Tesla. Allerdings dreht sich nicht alles nur um Technologie. Rund ein Drittel des Index besteht aus Unternehmen aus anderen Branchen. Zum Beispiel Moderna, bekannt für seinen mRNA-COVID-19-Impfstoff, oder Netflix, ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungsbereich. Daneben finden sich auch bekannte Unternehmen wie Starbucks, Costco, lululemon athletica und Align Technology (Hersteller von Invisalign) im Index. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen kleinen Teil all Ihrer Lieblingsmarken besitzen, ohne sich für eine Marke entscheiden zu müssen.
In den letzten zehn Jahren hat der Nasdaq-100 Index den S&P 500 Index (der die 500 nach Marktkapitalisierung grössten US-Unternehmen abbildet) durchweg übertroffen. Zwischen dem 31. Juli 2015 und dem 31. Juli 2025 erzielte der Nasdaq-100 Index eine fast 1,8-mal so hohe Gesamtrendite wie der S&P 500 Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen. Nur zur Illustration. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich.
|NASDAQ-100 Index
|S&P 500 Index
|Kumulierte Wertentwicklung (%)
|440.85%
|241.21%
|Rendite p.a.
|18.37%
|13.05%
|+Annualisierte Volatilität
|23.18%
|18.74%
Bloomberg L.P., Stand der Daten: 31. Juli 2025. Nur zur Illustration. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Indexrenditen stellen keine Fondsrenditen dar. Im Anhang finden Sie eine Tabelle mit der 5-Jahres- und 12-Monats-Wertentwicklung beider Indizes.
Der Index ist vor allem deshalb so erfolgreich, da er sich auf zukunftsweisende Branchen wie Technologie, Verbraucherdienstleistungen und das Gesundheitswesen konzentriert. Diese Branchen sind Innovationsschmieden, die sich ständig weiterentwickeln, um den Anforderungen einer digitalen, vernetzten Welt gerecht zu werden. Aber seien wir einmal ehrlich: Schnelles Wachstum geht oft mit grösseren Turbulenzen einher. Diese Sektoren können volatiler sein als andere, das heisst, sie können stärkere Schwankungen aufweisen. Dennoch sind viele Anleger bereit, dieses Risiko einzugehen, um potenziell langfristige Gewinne zu erzielen.
Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, von dieser innovationsgetriebenen Wertentwicklung zu profitieren, könnten eine Invesco Nasdaq-100 UCITS ETFs die passende Möglichkeit sein. Sie ermöglichen eine Beteiligung an vielen dieser führenden Unternehmen mit nur einer Anlage, ohne dass Sie einzelne Titel auswählen müssen. Damit investieren Sie kosteneffizient in die Zukunft und bleiben mit den Unternehmen in Verbindung, die diese gestalten.
Wir haben mehrere Nasdaq UCITS ETFs im Angebot, die ein Engagement in Wachstumsunternehmen mit starken Fundamentaldaten ermöglichen. Erhalten Sie Zugang zu bahnbrechenden Technologien, revolutionären Giganten und bekannten Namen aus verschiedenen Branchen – und damit einzigartige Diversifikationsvorteile im US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Aktienuniversum.
Viele Menschen investieren, um ihr Geld zu vermehren, damit sie es in Zukunft für ein bestimmtes finanzielles Ziel ausgeben können. Aber wie geht das? Erfahren Sie mehr.
